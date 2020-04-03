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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (421) дефолт (386) МВФ (2863) Тимошенко (24424)

 У нас нет такого выбора: или дефолт, или сдача всех интересов страны, включая землю, - Тимошенко

Партия "Батькивщина" выступает против дефолта, но считает ошибочным подход действующей власти к решению проблем с государственным долгом.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила глава партии Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сегодня грубо манипулировать словом дефолт. У нас нет такого выбора: или дефолт, или сдали страну. Собственность, землю, судебную систему, суверенитет. Нет такого выбора", - подчеркнула Тимошенко.

По ее мнению нужно выбрать другую модель работы с государственным долгом.

"На этот год у нас долг 11 млрд долл., взять хотят 8 млрд. Это означает, что можно даже на зачислять эти деньги в бюджет и сразу возвращать тем же структурам, которые нас и кредитуют. Это ошибочный путь, ставить или дефолт, или сдача всех интересов государства, включая землю", - заявила лидер "Батькивщины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" не проголосует за рынок земли и обратится в КС, если закон примут, - Тимошенко

Правильная стратегия, отметила Тимошенко, это переговоры с кредиторами Украины об оптимизации и реструктуризации долга, а также о 3-летних кредитных каникулах.

Источник: https://censor.net.ua/n3186735
 
 
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Йуля, а нагадай но нам скільки ти взяла боргу? Тут ти, мабуть, рекордсменка.))
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куда и кто мою землю без меня продал? убогий, у тебя вообще есть земля в собственности? У нас нет такого выбора: или дефолт, или сдача всех интересов страны, включая землю, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4322ты вообще знаешь о чем закон?
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Крыса. Крыса она и в Африке крыса. Крысюля путинская. Только чудом выкрутились с ее газовыми договорами, а она опять свою старую пасть открыла. Отрабатывает деньги *****. Не зря же ***** списал Жулькиной фирме ЕЭСУ $300лямов долларов У нас нет такого выбора: или дефолт, или сдача всех интересов страны, включая землю, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8433
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юлька в свій час боргів набралась-як ***** бліх. популістична тварина.
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Самая брехливая, самая бессовестная, самая беспринципная *****.
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Петюня люляботам пистона вставляет на Шустера У нас нет такого выбора: или дефолт, или сдача всех интересов страны, включая землю, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6394 и не побрезговал к Ахметке в гости....

Жалкая старая жаба Люля свой лохторат за дыбилов держит!!!
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косатая из трусов выскакивает. манипулирует и врет. а когда шла речь о законе по банкам - я думал ее сейчас удар хватит. красная, злая, кричит. но.... не прокатило - аудитории то нет
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..слушаю порошенка сейчас у савика и диву даюсь, вроде недурной мужик, но такую херню несет..попал в дерьмо аж по шею голосованием за землю и не знает как теперь выбраться с этой жидкой субстанции.. У нас нет такого выбора: или дефолт, или сдача всех интересов страны, включая землю, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 98...
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