 За сутки 2 апреля в Италии скончалось 766 человек с коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в пятницу управление гражданской обороны страны.

Кроме того, за сутки выявлено 4585 новых случаев заражения.

Таким образом, количество диагностированных заражений в стране достигло 119 827, зафиксировано 14 681 летальных исходов. Количество смертей пациентов с коронавирусом в стране признано рекордным.

Как отмечают западные СМИ, каждодневный прирост новых случаев в течение этой недели варьировался в диапазоне от 4050 до 4782. Вероятно, эпидемия коронавируса COVID-19 в Италии достигла пика, и в дальнейшем распространение вируса пойдет на спад.

Наибольшее количество летальных исходов за сутки - 919 - было зафиксировано 27 марта.

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