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 За сутки 2 апреля в Италии скончалось 766 человек с коронавирусом

В Италии в пятницу зафиксировали еще 766 случаев смерти пациентов с коронавирусом нового типа COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в пятницу управление гражданской обороны страны.

Кроме того, за сутки выявлено 4585 новых случаев заражения.

Таким образом, количество диагностированных заражений в стране достигло 119 827, зафиксировано 14 681 летальных исходов. Количество смертей пациентов с коронавирусом в стране признано рекордным.

Как отмечают западные СМИ, каждодневный прирост новых случаев в течение этой недели варьировался в диапазоне от 4050 до 4782. Вероятно, эпидемия коронавируса COVID-19 в Италии достигла пика, и в дальнейшем распространение вируса пойдет на спад.

Наибольшее количество летальных исходов за сутки - 919 - было зафиксировано 27 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 1 апреля в Италии умерло 760 человек. Число смертей от коронавируса приблизилось к 14 тысячам

Источник: https://censor.net.ua/n3186734
 
 
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Неплохо бы ещё подсчитать, сколько и чего (и кого) они угробили своим концлагерным карантином. За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом - Цензор.НЕТ 5090
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Действительно, получается, что китайцы скрывают масштабы "пандемии".
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