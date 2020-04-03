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Все про:испытания (250) ракеты (867) Бутусов Юрий (2107)

 Испытания ракеты "Нептун" прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов

2 апреля впервые в истории Украины новая противокорабельная ракета "Нептун" обнаружила цель с дистанции 75 километров.

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "2 апреля, украинские инженеры и конструкторы добились выдающегося достижения! Впервые в нашей истории совершен пуск противокорабельной ракеты "Нептун" разработки "КБ "Луч" с включением активной радиолокационной головки самонаведения разработки компании "Радионикс" и впервые "Нептун" обнаружил и поразил цель на испытательном морском полигоне!

Пуск ракеты был совершен с дистанции 75 километров.

"Нептун" был снабжен инертной боевой частью, это первая демонстрация работы всех систем управления и наведения.

Над палубой лихтера в открытом море была натянута сетка для фиксации попадания, и ракета зашла точно в цель. На фотографии место попадания мы обвели маркером.

Испытания ракеты Нептун прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов 01
Испытания ракеты Нептун прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов 02

Видео полета ЗДЕСЬ

Бутусов продолжил: "Выдающийся успех коллектива многих предприятий, во главе с нашим инженерным гением Олегом Петровичем Коростелевым.

Ну а теперь о не радостном. Эти испытания проведены по программе и с финансированием 2019-го года.

В 2020-м году на проекты разработки ракет "Нептун" и "Вільха-М" производства "КБ Луч" государство на данный момент не выделило ни копейки.

Более того, до сих пор руководство "КБ "Луч" не ознакомлено с Гособоронзаказом-2020-го года и не знает, что ждет приоритетные ракетные программы.

Хотя у руководства "КБ "Луч" высшая форма допуска, но чиновники по-прежнему не знакомят инженеров со своими планами, отсутствует самое элементарное взаимодействие и коммуникация.

Руководство предприятия обеспокоено, что нет подтверждения финансирования по "Нептуну" и "Вільхе-М". В апреле завершается поставка первой серийной партии ракет "Вільха" в Вооруженные силы, в этой производственной программе свыше 20 предприятий "Укроборонпрома" и Министерства экономики.

Предприятиям надо строить дальнейшие производственные планы, сколько можно ждать от чиновников передачи Гособоронзаказа предприятиям?"

"В 2018-м и 2019-м годах ракетная отрасль работала успешно, потому что Гособоронзаказ согласовывался с предприятиями на этапе подготовки, передавался в конце февраля уже без неожиданностей в тексте, и в марте уже перечислялось финансирование. Сколько можно продолжать детские игры с Гособоронзаказом, сколько можно прятать документ и тасовать цифры? Сколько можно так тупить?

Если сорвете выполнение ракетной программы - общественность будет знать имена всех причастных.

А пока гордимся нашими успехами. И ждем, что они будут продолжаться", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3186733
 
   
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Зєлєбобіки тупо крадуть наші гроші!
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И во всех своих бедах винят Пороха!
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Надо осла оманского отправить на гастроли, пусть по пиано постучит, денег заработает на финансирование. Все равно он больше ничего не умеет.
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И во всех своих бедах винят Пороха!
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Ну свою тупість якось потрібно оправдувати зєбілью.
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Вільха-М це фейковий проект, який нічого нового РСЗВ Смерч не додає, тому там припинення фінансування абсолютно зрозуміле, потрібно переносити напрацювання Вільхи на менші по вазі та розмірам реактивні снаряди Градів 122мм, щоб рулі могли їх відхиляти на суттєві відстані від балістичної траєкторії. А по Нептуну теж немає розуміння що далі робити, ракета поки що примітивна, вона шукає ціль тільки по радіоканалу і тому в разі роботи засобів РЕБ ворога ракета в ціль не влучить! Потрібна більш складна ГСН з тепловізійним, інфрачервоним та телевізійним каналом наведення! Знову виділяти мільярди на Нептун це купляти кота в мішку! Досі навіть не розробили нормальної *************** запалювальної боєголовки для Нептуна, зробили тільки тупу осколково-фугансу БЧ, яка не дає жодних результатів у разі влучання. Ну буде вибух, ну щось там знесе в надбудові, але це не запалить катер чи корабель, а саме пожежі вбивають кораблі і тому імпортні протикорабельні ракети Отоман роблять ставку саме на розкидання ************** по кораблю в момент вибуху і подальший вибух ************** який спричиняє масштабну пожежу яка і добиває корабель! А ми в цьому плані розробки ******** БЧ навіть не рухаємось, тупо запускаємо болванки, цілуємось та обнімаємось на камеру.
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Рулі від ПТРК, розробки КБ Луч не можуть відхилити важкий (800кг) та величезний (8м) реактивний снаряд Вільхи-М більше ніж на 1,5км від балістичної траєкторії. А у разі пакетного залпу некерованими реактивними снарядами РСЗВ Смерч, все живе в радіусі 1,5км і так гине і без дорогих керованих реактивних снарядів Вільха! Тому ніякого сенсу модернізовувати реактивні снаряди Смерча просто не було і влада порошенка обрала найбільш безглузду тему в яку вгатила більше 6 млрд грн і отримала нульовий результат - бойові можливості РСЗВ калібру 300мм не змінились! Тепер єдина можливість врятувати витрачені гроші, це перенести цю технологію на снаряди РЗСУ Град 122мм які рулями від ПТРК можна відхилити на значну відстань від балістичної траєкторії і тим збільшити бойові можливості існуючої бойової системи 122мм.
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ИКСПЕРД! Ты уже всех задолбал! В спам.
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Тут і експертом не потрібно бути щоб зрозуміти що Вільха-М це просто викинуті на вітер кошти!
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Надо осла оманского отправить на гастроли, пусть по пиано постучит, денег заработает на финансирование. Все равно он больше ничего не умеет.
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Пустая трата денег. Русня не приплывёт к нам на кораблях, отвечаю.
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І натівці тупі як валянки. Ваша авторитетна думка дуже важлива.))
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А если приплывет, то застрелишься перед камерой?
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Сепуку сделаю А если не приплывёт - Вы. Забиваемся? Какой срок устанавливаем?
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Нет-нет, это ВЫ тут доказываете, что ПКР не нужны, вот и готовьтесь отвечать за свои слова. Остальные прибрежные страны наверное дураки, раз комплектуют свои ВС ракетами такого типа, а Украине, имеющей под боком агрессивного соседа - не нужны.
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дак "главнокомандующего" уже мир наступил...правда-в голове...
на кой ляд тратить деньги на ракеты...? мы врага билетами на "квартал" закидаем... Испытания ракеты "Нептун" прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2340
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...бобиков на рытье окопов, срочно притом!... Испытания ракеты "Нептун" прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1633
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ЗЕнубам та відвертим колаборантам ракети не порібні! Їх цікавлять лайки за відосікі . Испытания ракеты "Нептун" прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1480
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всі програми які дратують москву нова влада успішно поховає.
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Ну а че???? Мы ж за мир.... Какие ракеты?! Будем согласительные советы согласовывать с рФ
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надо вапще от всех ракет отказаться-как раньше от ядерных...
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Було б дивним чекати від ублюдків чогось іншого.
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Главный вопрос-зачем дыру в сетке обвели маркером аж два раза да и ещё так криво?
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Даже лихтер потопить жалко. Всё же металлолом
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"А пока гордимся нашими успехами. И ждем, что они будут продолжаться", - резюмировал главред"

Ну назвался груздём, полезай в кузов- расстрелять главного вредителя Бутусова!
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Правильно,а то доработают и она ещё до кацапов долетит не дай бог в жопу кому попадёт.Путин накажет...
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Государство хотело бы выделить деньги, это ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ не выделяет деньги, ЕРМАК не выделяет, ШМЫГАЛЬ не выделяет и другие русские подонки.
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Наївний Бутусов вірив що буде якось інакше?! ТА й при будь-якому розкладі все спишуть на "коронавірус" і лохторат проковтне і повірить у це.
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Более вероятный сценарий - попередныки виноватые. У них даже в проваленной подготовке к эпидемии виноваты предшественники.
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мне кажется, что господин Бутусов немного ошибся..
стреляли "Нептуном" с расстояния более 100 км до цели, а ГСН (головка самонаведения) засекла(т.е. нашла, увидела) "цель" в море на дистанции 75 км до цели..
так же можно заметить, что ракета нанесла удар на высоте примерно 4-5 м от уровня ватерлинии..
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Зебилы похерят все, что создавалось при Порошенко. Это одно из условий капитуляции, подписанной в Омане.
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