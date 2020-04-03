EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Здоровье
  3245  9
Материалы по теме:
Все про:карантин (2233) Найем (517) Укроборонпром (884) COVID-19 (3022) коронавирус (1619)

 Сотрудник "Укроборонпрома" заболел коронавирусом и в тяжелом состоянии находится в больнице. Концерн предложил любую помощь, связанную с лечением - Найем

заместитель генерального директора государственного предприятия "Укроборонпром" Мустафа Найем обнародовал информацию, что один из сотрудников предприятия, входящего в Конецрн заболел коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Найем отметил: "Сегодня у нас печальная новость. У работника одного из наших предприятий обнаружили COVID19. Случай зарегистрирован не в производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, и к сожалению, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Концерн предложил семье нашего коллеги любую помощь, связанную с лечением и последующей реабилитацией. Руководство Концерна находится в постоянном контакте с семьей больного. Мы выражаем благодарность врачам, которые борются за жизнь нашего сотрудника.

Заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным. Все они находятся дома на обсервации.

На самом предприятии проведены противоэпидемические мероприятия, помещения, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервовировалти на 14 дней.

Заболевший - пожилой токарь, последний раз был на работе 20 марта, с тех пор находился дома в связи с тем, что предприятие на время национального карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома почувствовал ухудшение состояния, вызвал скорую и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из столичных больниц.

Это - первый и пока единственный случай заболевания работника государственного оборонного предприятия из состава "Укроборонпром".

Ежедневно мы прилагаем невероятные усилия, чтобы защитить наших сотрудников. С начала национального карантина большая часть оборонных предприятий Концерна перешли в простой на - частичный режим работы, и почти на 65% уменьшили количество ежедневно работающих рабочих. В самом Концерне и компаниях-спецэкспортерах дистанционно работают 80% работников.

На всех предприятиях три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры тела работников и посетителей, закрытые столовые и кафетерии, ограничен доступ посторонних лиц, отменены все заграничные командировки, введен режим финансовой экономии".

Источник: https://censor.net.ua/n3186732
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
судя по "любую помощь" - то явно лещенко...
 показать весь комментарий
 
 
п.с. помещения, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервовировалти на 14 дней.
.... последний раз был на работе 20 марта

пля... там считать не умеют? УЖЕ прошло 14 дней - смысла дезинфицировать - никакого. За это время там могло заразится половина УкрОборонПрома.. вот их проверить - 100% нужно, а не мыть помещения 14 дней СПУСТЯ..
 показать весь комментарий
 
 
Льова чи Сірожа? Кажуть Льова хапнув корону і весь рос.бомонд перецілував, включаючи контактерів плєшивого.
 показать весь комментарий
 
а если не сотрудник укроборонпрома? иди нах? найем, ты там без году неделя и как везде рыбка-прилипала. иди нах. и лещенко с собой возьми.
 показать весь комментарий
 
 
могли бы и не спрашивать, сейчас любая помощь персоналу и больнице нужна, если, конечно, это государственная, в этих больницах - нет ничего, ни нормальных палат, ни оборудования, ни лекарств)) пусть помогают, если государство не может..
 показать весь комментарий
 
 
Помещение?! На две недели?............. Вы идиоты.
 показать весь комментарий
 
 
Найем... Здесь поем, там поем.. Пронырливый Али--Баба. Это ж надо: журналист -Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває в лікарні. Концерн запропонував будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням - Найєм - Цензор.НЕТ 2966заместитель генерального директора государственного предприятия "Укроборонпром". Представляю, какая там от него польза. Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває в лікарні. Концерн запропонував будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням - Найєм - Цензор.НЕТ 5340
 показать весь комментарий
 
 
ошибка автора или правда, что наем -зам. генерального директора УОП стал уже?..пропустил я что то....тогда мы далеко зашли уже с такими "спецами-управленцами" в таких стратегически важных фирмах, как УОП зайдем далеко...жесть! Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває в лікарні. Концерн запропонував будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням - Найєм - Цензор.НЕТ 5046 ...а заболевшему -поправиться...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх