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 Политика Украины
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Все про:налоговая (826) НДС (326) таможня (1620) Уманский (95) Верланов Сергей (57)

 Потери доходов госбюджета от незаконных схем - 10 млрд гривен в месяц, - экс-министр финансов Уманский

Бывший министр финансов Уманский уточнил, что государственный бюджет ежемесячно теряет около 10 млн млрд гривен, и пояснил, откуда берет эти цифры.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

""5 млрд.грн. в месяц" - это речь лишь по НДС. Раз. Сумма в разные месяцы разная - это округленная средняя по периодам. Приведена для понимания объема проблемы. Два. Чтобы "оптимизировать" такой объем НДС, необходимый объем самих операций "в оптимизации" в разы больше. И это - "уход" от налогообложения по прибыли 2-3 млрд.грн. Три. "Игры" с налоговым долгом (его "надувание", оспаривание, списание...) - еще порядка 2-3 в месяц. Четыре", - написал Уманский.

Экс-министр утверждает, что контрабанда на таможне либо частично замкнута на эти схемы, либо представляет собой операции в наличных, посчитать объемы которых без доступа к базам невозможно.

"И это и есть пока единственное уточнение - речь идет о порядка 10 млрд.грн. в месяц усредненно потерь доходов госбюджета", - утверждает Уманский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уманский: При Верланове ежемесячно крадут 5 млрд только по НДС. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?"

Ранее стало известно, что Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения – "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. – Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

Потери доходов госбюджета от незаконных схем - 10 млрд гривен в месяц, - экс-министр финансов Уманский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186730
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по цифрам, Овощ со своим Сашей "Стоматологом" и Ко -- просто дети малые.
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Якби я був такий розумний вчора, як моя жінка сьогодні
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В годы совдепии я такое довольное лицо видел у директора продуктовой районной базы,откуда такие берутся,наверное портал открылся,что с прошлого интересные люди полезли сюда и живут как коты в масле.... 5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський - Цензор.НЕТ 94
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-Чому Зе так різко загальмував те, чим раніше дуже
пишався - впровадженням "держави в смартфоні", а Дубілета -геть звільнив?
-Тому, що допетрав, що тоді його та й всі міністерства та відомства моментально і набагато ефективніше, успішніше та й дешевше - замінить звичайний серверний скрипт..
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Корупція стане не можливою, бо хабаря комп'ютеру ж не занесеш...
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Как классно у зеленых барыг все посыпалось! Ни разу не воры, правда зебильчики?
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Судя по цифрам, Овощ со своим Сашей "Стоматологом" и Ко -- просто дети малые.
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Да они и вороватые были но не настолько, совесть хоть какая то была у них
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Совесть? Нет, но мозгов точно было больше, чтобы красть не так тупо.
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Судя по цифрам - Овощ был лучше Порошенка.
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Точно? Бери микроскоп и ищи где. Найдешь -- расскажешь

5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 1551
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Ти знов постиш цю фігню? 2006-2007 роки прем"єром був Зек єнакуєвський.
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Извини, разговор не с тобой. Там да, сверху на год больше скобка стоит.
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В карманах украинцев - вот где. А чтобы квакать про госдолг - приводи также графу внешнего долга, а не только валового, тогда и посмотрим какие долги и за счет чего отдавал твой любимый петрусь.
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Точно? А внимательно посмотреть? Что же такое ВАЛОВЫЙ внешний долг?
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И что такое ВАЛОВЫЙ внешний долг, и как объяснить что Украина за 5 лет нагасила долгов по облигациям частного займа, зато набрала из МВФ и прочих кредитных контор кредитов на 10 лярдов баксов? Может это Петрусь сам себе и прочим "партнерам" погашал долги за счет кредитного бремени на страну? Конкретику давай.
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Так что же такое ВАЛОВЫЙ внешний долг? И тебе никто ничего не должен. Ты тут гадишь, ты и доказываешь с цифрами и фактами свои обвинения.
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А конкретика, глупый петик, в том, что Коля был должен 1000 грн Васе, взял 1000 грн в банке под проценты и обязательство жрать меньше дома, отдал эти деньги Васе, а потом банк простил ему мизерную часть долга взамен на обязательство выплачивать процент от колиной зарплаты, если она будет выше минималки под гарантии квартиры Коли.
На бумаге теперь Коля должен 800 грн вместо прежних 1000, но по факту он бомж в кредитном рабстве на многие годы вперед. Теперь понятно на простом примере как потужно Пецька "отдавал долги"?
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Еще раз для упоротого. Не петляй. Так что же такое ВАЛОВЫЙ внешний долг? И тебе никто ничего не должен. Ты тут гадишь, ты и доказываешь с цифрами и фактами свои обвинения.
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ВАЛОВЫЙ внешний долг - это показатель общего долга страны БЕЗ указания кому она должна и на каких условиях. Я могу купить 5-летние облигации у Украины на 3% за миллиард долларов, и МВФ может дать Украине миллиард долларов на 2 года под 4.5% и обязательство повысить тарифы и открыть для продажи землю, оба кредита добавляют миллиард к валовому долгу, но выдаются совершенно на разных условиях.
А теперь смотри как увеличился при Пецьке именно этот второй вариант долга из 37 до 48 млрд долларов, и вспоминай на каких условиях он выдавался, включая "налог на экономический рост" от свалившей гниды Яреськи.
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Валовой внешний долг (сокр. ВВД) по состоянию на определенную дату представляет собой общий объем задолженности по всем существующим обязательствам, которые должны быть оплачены должниками, и которые являются обязательствами резидентов экономики страны перед нерезидентами.Иными словами, это общая задолженность страны по всем займам и не выплаченным по ним процентам.". Т.е. сумма все долгов страны, включая не выплаченные проценты при "барыге" уменьшилась на 30 млрд.баксов, при Овоще выросла на 25 млрд.баксов, а при Бубочке всего за 9 месяцев уже выросла на 10 млрд.баксов. Так кто здесь барыга?
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Дурень, я тебе уже привел пример как сильно по условиям могут отличаться долг перед МВФ и долг перед частным лицом. Я уж молчу что в валовый долг входят даже долги украинских резидентов-частников перед иностранными компаниями, то есть даже погашение долга ЗАТ "Рошен" перед офшорной компанией из Кипра будет туда включаться.
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Дурень -- конкретные факты, а тупой мандеж, на бочку. Твои тупые фантазии никому не интересны. Бери микроскоп и ищи свои мифические офшоры и суммы. Можешь даже посоветоваться с кураторами. Когда найдешь --расскажешь.
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Очередная манипуляция фактами? А ничего так, что во внешний долг входят долги по кредитам? Формулировка с минфина, откуда Вы сделали скриншот: "Валовой внешний долг (сокр. ВВД) по состоянию на определенную дату представляет собой общий объем задолженности по всем существующим обязательствам, которые должны быть оплачены должниками, и которые являются обязательствами резидентов экономики страны перед нерезидентами. Иными словами, это общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам."
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Да. Это-же как Петя грабил страну и загонял ее в долги, что сумма всех долгов страны за время его правления стала меньше на 30 млрд. баксов! Вот "мародер" проклятый.
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А это за последние месяцы. В январе 2020 еще два миллиарда добавилось.

5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський - Цензор.НЕТ 5749
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А при чем тут Петро? Он что, Премьер-министром был? Это все заслуги Сени и Гроси.
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Скоріш за все, зараз реалізуються ті схеми, які ні при Овочі, ні при Пороху не могли бути реалізовані тому, що вони були задумані не в тому "регіональному клані". А зараз, при повноті державної влади ляльок, ляльководи вирішили "розкручувати все на повну"... Ось і маємо те, що є... Їм треба "відбити" і вибори, і втрати при клятих "папєрєдніках", і витрати на цю боротьбу, і ще й прибуток собі до кишені покласти... Може я і помиляюсь, але, як на мене, дуже на те схоже.
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Их уже пачки, скоро штабелями складывать будет свои "скелеты в шкафу".
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А от знаєте, може і добре, що Зе став президентом. Може нам треба опуститися до повного дна, щоб почати підніматися нагору?
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Нет. Запретить голосовать совковым дебилам с зомбоящиком вместо мозгов.
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нєт. після такого не пІднімаються, то опускатися більше НЕ МОЖНА.
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Коли всі зебіли вийдуть на демонстрації з плакатами "Я трахав козу", "Я трахав казла" і "казьол мене трахав" - тоді й почнеться підйом. А до того - марні сподівання.
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Я тоже как бы считаю, что всё, что ни делается - всё к лучшему.
Но только полет в пропасть слишком долго затянулся.
10 месяцев - это уже перебор!
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Нет лозунг у вас был ,хуже не будет! А умные люди просили и говорили не голосуйте за клоуна -марионетку ,бенину!
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Це ще Кравчук казав що ми вже досягли дна і починаємо підніматися вгору.
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Карантин убьет по ходу раньше чем вирус. как минимум экономику. а вирус после карантина никуда не денется.. его может убить только вакцина которую еще не скоро создадут. так что скоро все будет бамбасс 5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 1338
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Экономику почти убила зеленая пошесть еще в конце 2019 года. Карантин - контрольный выстрел.
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Так Комаровський не брехав коли казав що вакцина буде через рік-півтора?
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А за что харчеваться будут братья Ермака и Зеленский, а отбыть ещё деньги надо ставленникам на эти должности
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Свиня біля корита чавкає а як за задні ноги відтягнути то квічить а її місце займає інша чавкаюча.
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Все к лучшему, все к лучшему - поверь.

Никто не обходился без потерь.


Все к лучшему - поверь и не грусти.

Быть может с завтрашнего дня тебе начнет везти,

Да, да и снова с НДС тебе начнет везти.

(из песни)


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Ну кому зло а кто с помощью НДС себе целые состояния накручивает
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Самое веселое из всего этого - они уже даже не стесняются, не прикрываются какими-либо объяснениями. Плюют на законы, мораль, плюют на украинский народ! Власть (если её можно так назвать) пошла в разнос - никто им не указ.
Доколе?
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Доколе? А ''доколе'' не сповна розуму українці будуть підтримувати рейтинг зеленського на опитуваннях? Кого їм боятись? Закон і мораль для них не існує.
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Зато Зебил перед Новым годом легко подарил Пуйлу кучу денег.
5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 3055
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Вовочку ждет судьба Ющенка, посадить не смогут, возможно, но проклинать будут. СЛАБОЕ ЗВЕНО.
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"Борьба" Зеленского с коррупцией слишком дорого обходится государству.
О том, что коррупция побеждает на всех фронтах, я даже и не говорю.
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В принципе всё просто. Кто сделал Зеленского президентом? Кто массово одурачил народ Украины? Точно - не Зеленский. Так вот, Зеленского сделали президентом совсем не для того, чтобы реформировать Украину и осчастливить её народ. Нет, совсем наоборот.
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Його зробили президентом зебіли безмазгов.
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73% хотели жрать, ср..ть и Сватов по Г+Г.
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Как ни крути пистец. Идти небратьям то же не прокатит. Еврики и Америка сами в шоке. Вернулись заробитчане. Самый плохой сценарий в истории планеты Украина. Даже мыслей нет, как разрулить.
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все до того йшло,вірус тільки пришвидшив кінець,для Зе дедлайн - 2місяці.
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Тык вы дебилы танцуйте и пляшите. Говорилось же что намного дешевле построить город для коронавирусных гастарбайтеров и туристов и держать их на карантине, чем теперь всю страну спасать. К тому же власть вместо вкладывать деньги в новые производства и технологии, решила просто сжигать валюту ради удержания курса гривни. Я вообще удивляюсь за какой хрен Украина столько держится на плаву
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когда в ухани только началось, я писал - город Орбита, ничего строить не нужно, только отремонтировать. И город бы восстановили, и карантинить было бы где.
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Хотел бы я посмотреть как бы вы туда людей загоняли :D Фантазеры....
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Для начала законом, который нужно было бы принять
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НЕ "теряют", а РАЗВОРОВЫВАЮТ " слуги" и Зе-Осел!
5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський - Цензор.НЕТ 8960

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Ой а вся страна делает вид, что это для всех сюрприз и новость.... Боты жгут - ни когда же такого раньше небыло! Ай-ай-яй!
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Возникает вопрос - зачем Голобородько снова просит у МВФ?
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Зебилы, вы уже сделали "всех вместе" или еще нет.
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Наследие пети и попередникив, петин гамадрил.
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Карантин нужен не против вируса,а против таких фактов и зашкваров.Чтоб переседеть в укрытии.
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"Потери доходов госбюджета от незаконных схем - 10 млрд гривен в месяц, - экс-министр финансов Уманский" - мама врала, агитируя за сыночка и сыночка научила врать. - "он не будет воровать и не даст никому воровать". - обманули, воруют все у украинцев.
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Так вот почему петя за корыто клыками держался. Петикантропы, почему спаситель петя не уничтожил эти схематозы, ведь зюзя такой слабый поц?
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И почему в бюджете дыра образовалась, непонятно.....
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