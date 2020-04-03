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 Политика Украины
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Все про:налоговая (826) НДС (325) таможня (1616) Уманский (94) Верланов Сергей (57)

 5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский

Бывший министр финансов Уманский уточнил, что государственный бюджет ежемесячно теряет около 10 млн млрд гривен, и пояснил, откуда берет эти цифры.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

""5 млрд.грн. в месяц" - это речь лишь по НДС. Раз. Сумма в разные месяцы разная - это округленная средняя по периодам. Приведена для понимания объема проблемы. Два. Чтобы "оптимизировать" такой объем НДС, необходимый объем самих операций "в оптимизации" в разы больше. И это - "уход" от налогообложения по прибыли 2-3 млрд.грн. Три. "Игры" с налоговым долгом (его "надувание", оспаривание, списание...) - еще порядка 2-3 в месяц. Четыре", - написал Уманский.

Экс-министр утверждает, что контрабанда на таможне либо частично замкнута на эти схемы, либо представляет собой операции в наличных, посчитать объемы которых без доступа к базам невозможно.

"И это и есть пока единственное уточнение - речь идет о порядка 10 млрд.грн. в месяц усредненно потерь доходов госбюджета", - утверждает Уманский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уманский: При Верланове ежемесячно крадут 5 млрд только по НДС. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?"

Ранее стало известно, что Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения – "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. – Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186730
 
   
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Судя по цифрам, Овощ со своим Сашей "Стоматологом" и Ко -- просто дети малые.
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Якби я був такий розумний вчора, як моя жінка сьогодні
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В годы совдепии я такое довольное лицо видел у директора продуктовой районной базы,откуда такие берутся,наверное портал открылся,что с прошлого интересные люди полезли сюда и живут как коты в масле.... 5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський - Цензор.НЕТ 94
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Как классно у зеленых барыг все посыпалось! Ни разу не воры, правда зебильчики?
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Судя по цифрам, Овощ со своим Сашей "Стоматологом" и Ко -- просто дети малые.
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Да они и вороватые были но не настолько, совесть хоть какая то была у них
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Совесть? Нет, но мозгов точно было больше, чтобы красть не так тупо.
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Точно? Бери микроскоп и ищи где. Найдешь -- расскажешь

5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 1551
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Ти знов постиш цю фігню? 2006-2007 роки прем"єром був Зек єнакуєвський.
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Извини, разговор не с тобой. Там да, сверху на год больше скобка стоит.
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В карманах украинцев - вот где. А чтобы квакать про госдолг - приводи также графу внешнего долга, а не только валового, тогда и посмотрим какие долги и за счет чего отдавал твой любимый петрусь.
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Точно? А внимательно посмотреть? Что же такое ВАЛОВЫЙ внешний долг?
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Очередная манипуляция фактами? А ничего так, что во внешний долг входят долги по кредитам? Формулировка с минфина, откуда Вы сделали скриншот: "Валовой внешний долг (сокр. ВВД) по состоянию на определенную дату представляет собой общий объем задолженности по всем существующим обязательствам, которые должны быть оплачены должниками, и которые являются обязательствами резидентов экономики страны перед нерезидентами. Иными словами, это общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам."
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Да. Это-же как Петя грабил страну и загонял ее в долги, что сумма всех долгов страны за время его правления стала меньше на 30 млрд. баксов! Вот "мародер" проклятый.
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А это за последние месяцы. В январе 2020 еще два миллиарда добавилось.

5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський - Цензор.НЕТ 5749
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Скоріш за все, зараз реалізуються ті схеми, які ні при Овочі, ні при Пороху не могли бути реалізовані тому, що вони були задумані не в тому "регіональному клані". А зараз, при повноті державної влади ляльок, ляльководи вирішили "розкручувати все на повну"... Ось і маємо те, що є... Їм треба "відбити" і вибори, і втрати при клятих "папєрєдніках", і витрати на цю боротьбу, і ще й прибуток собі до кишені покласти... Може я і помиляюсь, але, як на мене, дуже на те схоже.
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Их уже пачки, скоро штабелями складывать будет свои "скелеты в шкафу".
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А от знаєте, може і добре, що Зе став президентом. Може нам треба опуститися до повного дна, щоб почати підніматися нагору?
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Нет. Запретить голосовать совковым дебилам с зомбоящиком вместо мозгов.
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нєт. після такого не пІднімаються, то опускатися більше НЕ МОЖНА.
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Коли всі зебіли вийдуть на демонстрації з плакатами "Я трахав козу", "Я трахав казла" і "казьол мене трахав" - тоді й почнеться підйом. А до того - марні сподівання.
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Я тоже как бы считаю, что всё, что ни делается - всё к лучшему.
Но только полет в пропасть слишком долго затянулся.
10 месяцев - это уже перебор!
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Це ще Кравчук казав що ми вже досягли дна і починаємо підніматися вгору.
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Карантин убьет по ходу раньше чем вирус. как минимум экономику. а вирус после карантина никуда не денется.. его может убить только вакцина которую еще не скоро создадут. так что скоро все будет бамбасс 5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 1338
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Экономику почти убила зеленая пошесть еще в конце 2019 года. Карантин - контрольный выстрел.
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Так Комаровський не брехав коли казав що вакцина буде через рік-півтора?
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А за что харчеваться будут братья Ермака и Зеленский, а отбыть ещё деньги надо ставленникам на эти должности
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Свиня біля корита чавкає а як за задні ноги відтягнути то квічить а її місце займає інша чавкаюча.
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Все к лучшему, все к лучшему - поверь.

Никто не обходился без потерь.


Все к лучшему - поверь и не грусти.

Быть может с завтрашнего дня тебе начнет везти,

Да, да и снова с НДС тебе начнет везти.

(из песни)


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Ну кому зло а кто с помощью НДС себе целые состояния накручивает
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Самое веселое из всего этого - они уже даже не стесняются, не прикрываются какими-либо объяснениями. Плюют на законы, мораль, плюют на украинский народ! Власть (если её можно так назвать) пошла в разнос - никто им не указ.
Доколе?
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Доколе? А ''доколе'' не сповна розуму українці будуть підтримувати рейтинг зеленського на опитуваннях? Кого їм боятись? Закон і мораль для них не існує.
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Зато Зебил перед Новым годом легко подарил Пуйлу кучу денег.
5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 3055
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Вовочку ждет судьба Ющенка, посадить не смогут, возможно, но проклинать будут. СЛАБОЕ ЗВЕНО.
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"Борьба" Зеленского с коррупцией слишком дорого обходится государству.
О том, что коррупция побеждает на всех фронтах, я даже и не говорю.
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В принципе всё просто. Кто сделал Зеленского президентом? Кто массово одурачил народ Украины? Точно - не Зеленский. Так вот, Зеленского сделали президентом совсем не для того, чтобы реформировать Украину и осчастливить её народ. Нет, совсем наоборот.
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Його зробили президентом зебіли безмазгов.
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Как ни крути пистец. Идти небратьям то же не прокатит. Еврики и Америка сами в шоке. Вернулись заробитчане. Самый плохой сценарий в истории планеты Украина. Даже мыслей нет, как разрулить.
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Тык вы дебилы танцуйте и пляшите. Говорилось же что намного дешевле построить город для коронавирусных гастарбайтеров и туристов и держать их на карантине, чем теперь всю страну спасать. К тому же власть вместо вкладывать деньги в новые производства и технологии, решила просто сжигать валюту ради удержания курса гривни. Я вообще удивляюсь за какой хрен Украина столько держится на плаву
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