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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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Все про:больница (695) Зеленский (5078) карантин (2233) СБУ (14528) COVID-19 (3022) коронавирус (1619)

 СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский

Служба безопасности Украины будет контролировать распределение медицинского оборудования в областях во время пандемии COVID-19.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники СБУ должны помочь в решении проблемы: к сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию по обеспечению и украшают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже", - сказал он.

Президент поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю привлекут СБУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186728
 
 
 Топ комментарии
 
зеленский, а когда сбу - присмотрит за твоим дружком крадуцким, который набарыжил 900 тонн масок контрабандой за границу, оставив население Украины - без защиты во время эпидемии??
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При Пороху Україні вдалося швидше забезпечити Армію касками і бронежилетами у 2014, ніж при Зе людей масками від вірусу у 2020
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СБУ будет следить за больными ? СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4208Так вот зачем нам СБУ СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4208Ну Слава Богу наконец-то стало понятно предназначение этой организации ...
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Впечатление, что Зеля на табуреточке в шортиках перед гостями стишки декламирует.
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Це вже краще ніж пуцькою на піаніні грати... Мені, взагалі, здається, що я беру участь в "Слуга народу" вже майже рік. Але це вже реаліті-шоу...
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Владі не вистачає хворих на коронавірус, щоб виправдати жорсткі карантинні заходи! А немає достатньо хворих щоб оголошувати епідемію! Тому карантин потрібно відміняти! В нас 21 тис. хворих на туберкульоз - найбільша чисельність в ЄС, але ніхто епідемію туберкульозу не оголошує! А хворих на коронавірус якась тисяча і вже паніка у владі! Схаменіться та у владі, візьміть себе в руки і перестаньте нести маячню і вводити смішні обмеження! Вже вся Україна сміється на цими карантинними заходами! В Німеччині немає масочного режиму, а там відсоток смертей найменший в Європі! Чому? Бо там люди вмикають мізки!
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От Ви порівняли... Де та Німеччина -- а де ми... СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 911
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Зовсім погано!... Якщо злодійкуваті неуки лейтенанта Баканова ще й медициною будуть займатися... Я так зрозумів, що СБУ усіх російських шпигунів/ диверсантів виловила?
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Так СБУшників тільки на перевірки лікарень і можна направляти, бо вони на більше не здатні! СБУ потрібно розформувати і створити нову спецслужбу з нових людей! В СБУ вже історично йдуть люди які не мають здібностей для роботи по захисту національних інтересів!
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Геростра́т (др.-греч. Ἡρόστρατος) - житель древнегреческого города Эфеса (ныне территория Турции), который сжёг храм Артемиды в своём родном городе летом 356 года до н. э.
По рассказу древнегреческого историка Феопомпа (в передаче Валерия Максима), Герострат сознался во время пытки, что поджёг храм для того, чтобы его имя помнили потомки. Эфесцы приговорили его к казни и постановили никогда не упоминать его имя. Однако Феопомп, рассказавший о преступлении Герострата, сохранил таким образом его имя для потомков.Зебилы про Герострата не забыли?Может кто в историю навеки войти захочет.
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Я вже думаю, що, може, й справді щось з нами не гаразд: то овоча собі обрали, зара блазня на свою дурну голову... СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9698
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Поддерживаю - никто не болеет, а потом только после смерти вдруг узнают что это был вирус
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Вот так и скатились в тоталиталирзм
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НКВД ловит чертей . Дело врачей-вредителей.
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Думаю скоро будет всё очень плохо,так и до 37-го года не далеко,если военные не решатся...
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При Пороху Україні вдалося швидше забезпечити Армію касками і бронежилетами у 2014, ніж при Зе людей масками від вірусу у 2020
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в літку 2014 року у ЗСУ були бронежилети Українського виробництва, і це беззаперечний факт, як і те, що зараз волонтери поставляють засоби захисту знову.
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у соєвих своя особлива паралельна реальність
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Реальність 2014 року завжди буде зі мною. Надіюсь ви поняли дохтор лобанов.
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Маєш право на свою точку зору, якою б вона не була.
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Дуже зручно вірити комусь свято і без сумнівів.
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є,друже-ти мабуть щось плутаєш... СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1583паралельна реальність у зебілів-доведено вожаком...
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Так волонтери при Пороху були дуже активні а при Зе опустили руки і кажуть **.ться як хочете тепер ваш вихід Зе
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зеленский, а когда сбу - присмотрит за твоим дружком крадуцким, который набарыжил 900 тонн масок контрабандой за границу, оставив население Украины - без защиты во время эпидемии??
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Да Так , Чисто поржать СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4688 . Новая кормушка у есбеюшников . Пизнеццццц!!!! и за ШО я Етим гопникам зарплату плочу?
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А як же Лерос?! СБУ не має відволікатися на якусь фігню, поки тут така загроза державі...
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они не приукрашивают, они бояться. ведь они в одних трусах против него стоят
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Цікаво - в останніх відосиках блазень дійсно кожного разу інший текст читає, чи під одну картинку різні тексти записано?
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СБУ будет следить за больными ? СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4208Так вот зачем нам СБУ СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4208Ну Слава Богу наконец-то стало понятно предназначение этой организации ...
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Они разве ещё занимаются финансовыми преступлениями?
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Может сбу уже.начнет на конец то шпинов ловит? А не клизмы проверять?!
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Патрон нашего з вами брехуна Соплі..
Ви дивіться яке падло..
Каже що лікарі видумують..
Сам своїх родичів завіз за кордон, і бреше нам як сивий мєрєн..
Падлюка..
Ти точно не втечеш, як почнеться хаос..
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то він ляпнув не подумавши...хоча йому обіцяти-шо два пальці обпісяти... СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3098
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Була вже така Єлєна. Чаушеску.

Юрий Бутусов
1 год ·

Оппозиция просто деморализована и не знает, что делать! Война за доступ к ушам президента в его окружении развернулась такая, что эти креативщики, рейдеры, художники и адвокаты уничтожают рейтинг Владимира Александровича по 3-4 раза в день с недосягаемой для оппонентов эффективностью.
Раньше президенты выстраивали отношения с олигархами и строили систему цензуры, чтобы народ кое-что не узнал о них.
Сейчас систему цензуры с олигархами выстраивают бывший, действующий главы Офиса президента и претендующие на этот пост, чтобы о них кое-что не узнал один зритель - президент.

Я рекомендую президенту посмотреть сериал "Карточный домик", отбросить условности, и сделать стратегический ход - назначить на пост главы ОП супругу Елену Зеленскую.
Это идеальный вариант. Во-первых, она единственная из тех, кому он доверяет, кто не будет выносить ему мозг и заставит президента иногда отдыхать от тысяч решений, которыми его нагружают, чтобы у него не было времени подумать вообще о смысле своих действий.
Во-вторых, жену президента никто не посмеет уволить и борьба за доступ к его ушам мгновенно прекратится за бессмысленностью.
В-третьих, из-за невозможности интриговать против главы ОП, окружение начнет обращать внимание на развитие институтов власти, и будет бороться за должности глав министерств и ведомств, которые непосредственно не связаны с самим Зеленским, и не дискредитируют его лично, а государство будет усиливаться.
Елена, спасайте президента от интриганов, и обложки Guardian будут выглядеть примерно так.

СБУ проследит, чтобы больницы "не приукрашивали" ситуацию с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1851
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Мендель не позволит ))) заревнует своего «Билла Клинтона» )))
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К тому же, если верить слухам, ща Лена Швейцарию/Швецию с детьми бросить и кинется с головой аки Крупская за своим сифилитиком в самый очаг пандемии )) ага , ща-з! )))
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в 2014 90 процентов есбеу в Донецке. и Луганске ., сами знаете куда перешло. такие же орки и в Киеве сидят и ждут путина.
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Таких ходорковских/здрылюкови зим - везде навалом
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времена сссра - "В некоем колхозе свинья родила двух поросят. Свинарка пошла к зоотехнику и сказала: «Свинья опоросилась. Принесла трех поросят». Зоотехник идет к начальнику фермы и говорит: «Свинья у нас принесла четырех поросят». Начальник фермы звонит председателю колхоза: «У нас тут свинья родила шесть поросят». Председатель колхоза звонит в райком партии: «У нас свинья родила восемь поросят». Работник райкома звонит в обком и говорит: «В одном из наших колхозов свинья родила десять поросят». Обкомовский инструктор звонит в Москву и сообщает: «В одном из колхозов нашей области свинья принесла двенадцать поросят. Что с ними делать будем?» - «Двенадцать поросят? Отлично! Два отправьте в спецраспределитель, остальных - труженикам области»
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Когда уже эта говорящая голова заткнется?! Позор страны............
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эта гаварящяя башка сам не знает что такое есбею СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1458
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Украшает только твой дружок, который анализы так у тебя и не взял и отдал свою собаку в приют
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Это же сколько в том СБУ бездельников,которые теперь по больничкам будут шастать.За Леросом шесть штук сразу пришло повестку вручать.
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то есть когда врачи говорят "Полный пи...ц" они приукрашают ситуацию?
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Служба безопасности переправляет военную технику и военных в преднистровье. , вагонами, через Украину. Я ваще не понимаю о чЁм тут речь? сбушник это то же самый фсбешник
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янєлох, а сбу нє хочєт провєріть єрмака, мєртвєчука, гудка лєонідовічя, бєню?
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у нас на каждом заводе оборонки по офицеру СБУ были и есть ,и что ? это мешает тырить ?
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это понимать так - кто пожалуется, что нет защитных костюмов, лекарств и зарплаты для медиков - сбу - проследит и примет меры...
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Как щас помню 2014: главное управление есбею киева.,: разесняю ситуацию етим ублюдкам что творится в Луганске., и требую помощь ПАРТИЗАНАМ. Ответ: путин вам поможет. в есбеу конченные зажравшиеся ублюдки седят.
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Теперь врачи и медсестры точно увольняться перестанут.
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95 квартал і зєлєнський найбільші меценати..... СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3117

СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6052
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Есть вот такое мнение, кому интересно:

« На самом деле, эпидемия выгодна Зеленскому и его "наставникам". Чем дольше продлится эпидемия, тем больше на ней заработает Коломойский, Зеленский, Степанов и прочие Ермаки. Тем больше можно будет списать на форс-мажор и тем меньше персональной ответственности за убитую экономику. Каждый день сообщается о сотнях тысячах привезенных тестов и миллионах масок. Но тестируется в день несколько десятков людей. Это объясняется тем, что МОЗ принял такой протокол. Это очень удобная тактика, с помощью тестов контролировать статистику эпидемии. Когда цифры говорят не о реальном количестве заболевших, а о количестве тестов, выделенных для тестирования. Каждый день мы слышим о сотнях тысяч/миллионах единиц средств защиты, которые поступают в Украину и почему-то потом попадают в аптеки. Но их нигде нет. А медики до сих пор без средств защиты. Одна из самых больших афер и по сути мародерство на эпидемии, это когда министр МОЗ за день до своего назначения на свою жену открывает фирму, через которую будут закупаться средства защиты, медтехника и лекарства для борьбы с коронавирусом.
Все очень возбудились принятием антиколомойского закона. Но проблема в том, что Коломойскому все равно на чем "зарабатывать". Зачем входить в клинч с международными институциями, если можно вернуться к этой теме позже. А пока тихо и мирно осваивать 10 миллиардов, которые МВФ выделит на борьбу с коронавирусом.
Открытые во время эпидемии базары и прочие послабления позволят власти до бесконечности затягивать пандемию, а с помощью тестов рисовать те цифры, которые нужны для поддержания людей в напряжении. Это будет продолжаться несколько месяцев, летом пойдет на спад, а вернутся осенью. Потому что Зеленский делает все, чтоб переболело 100% Украинцев. Медленно и с нужной ему картинкой. Вообще ситуация со статистикой сейчас не просто не отвечает действительности, а откровенно смешна. Это как в харьковской области заболевших не было, а умерший от коронавируса появился. Или, когда полтора десятка докторов уходят на самоизоляцию из контакта с одним подозреваемым в заболевании.
Ключевая роль в зарабатывании на коронавирусе, это новый министр здравоохранения. Кроме фирмы, зарегистрированной на жену перед самым назначением, есть еще одна маленькая деталь, которую уже стали забывать. Степанов был главой ОДА в одесской области и человеком Порошенко, а потом резко переметнулся на сторону Зеленского. Таких губернаторов явных перебежчиков на прошлых выборах было два. За одним их которых стоял экс глава АП Райнин, а за другим, за Степановым якобы не стоял никто. Но знающие люди говорят, что к этому преображению, уже тогда приложил руку Коломойский. Степанова не сразу "отблагодарили" за слив одесской области. Его достаточно долго продержали в резерве, дав забыть о цене его восхождения и выбирая место похлебнее. Где он смог бы принести больше пользы в долларовом эквиваленте.
И тут грянула пандемия. И по классике подковерных игр, сначала на должность министра МОЗ, вытащили из нафталина и назначили никчемного трижды сбитого летчика Емеца, а потом после успешного провала Емеца, исправлять ситуацию пришел Степанов. Как раз с готовой фирмой и как раз перед выделением 10 млрд долларов.»

https://t.me/romandonik
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и все таки наш - лучший ************ из всех!
другим стараться....
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Пожалуй ЗЕ в любви ***** уже несговорчивого Луку обошел.
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Volodymyr Omelyan
1 год ·

В цій всій ситуації я найбільше співчуваю Баканову:
- міст в Дніпрі - Баканов
- чорт в Борисполі - Баканов
- інфраструктура - Баканов
- економічна криза - Баканов
- митниця - Баканов
- податківці - Баканов
- Богдан - Баканов
- єрмаки - Баканов
- олігархи - Баканов
- відсутність тестів, масок, захисних комбінезонів - Баканов

Таке враження, що крім Баканова в Україні ніхто більше не працює...
Пане Зеленський, а Ви взагалі в курсі, що ситуація в країні суттєво відрізняється від звітів, які Вам підсовують, і відео, які підсовуєте нам Ви?
Дуже раджу, вдягніть маску і пройдіться Києвом, обласними і районними центрами.
Ви і 1 охоронець. Карантин ж з понеділка, більше 2 гуляти не можна 😉

СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6943
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це дно...потужну й реально эфективну структуру використовувати в такий спосіб...у нас що-вже немає війни...!!! бубочка вже геть з котушок злетів...
а тоді вже "Квартал" треба в ЦРУ перетворити...негайно...
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В чью светлую голову пришла гениальная идея проредить ряды СБУшников и выморить их семьи ?
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явно Ермака... СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6446
не буде кому плівки Лероса розслідувати...
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Т.е. теперь врачей будет прессовать СБУ, чтобы они помалкивали насчет ситуации в больницах.
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