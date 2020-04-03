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 Экономика
  2021  31
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Все про:Боголюбов (52) Коломойский (1322) Приватбанк (609)

 Приватбанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев Боголюбова, Коломойского, - пресс-служба банка

ПриватБанк недавно подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере 5,5 млрд долл. США в связи со схемами, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег и которые, как считает Банк, были реализованы его бывшими владельцами – г-м Игорем Коломойским и г-м Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц – Тимуром Новиковым, и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба банка.

В сообщении отмечается: "Вручение нового иска на Кипре состоялось 3 апреля 2020 года после вынесения судом приказа против PrimeCap по сохранению документов. Вручение иска иностранным ответчикам состоится должным образом.

Иск Банка касается двух серий трансакций, которые, как утверждает Банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и / или контролировались г-м Коломойским и г-м Боголюбовым, по кредитным договорам, которые, как считает Банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен.

Такие трансакции включали схему, по которой 2,34 млрд долл. США были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами Банка – Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 млн долл. США в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является частью требований ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 млрд долл. США. Банк остается направленным на получение возмещения от своих бывших владельцев в полном объеме в связи с понесенным им убытком в период, когда Банк находился под их владением и контролем, и нацелен добиться правосудия как для Банка, так и для украинских налогоплательщиков"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда решалась судьба "антиколомойского" закона, бизнес-партнер Коломойского Миндич трижды тайно приезжал в ОП к Зеленскому, - "Схемы". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186727
 
   
 Топ комментарии
 
Почему мошенников укравших 1000 грн полиция задерживает и судит. А мошенник укравший 5 лярдов спокойно входит в кабинет президента?
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Тобі «шашечкі», чи їхати?
Головне відсудити 5,5 мільярдів, а Бєня, хай гуляє. Чи тобі обов'язково треба його скальп?
Тим більше, у 2014 він таки, хоч і більш ситуативно, але зіробив таки свою справу у відбитті наступу підарашки.
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Трагедия под Иловайском результат жадности БениПриватбанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев Боголюбова, Коломойского, - пресс-служба банка - Цензор.НЕТ 8717
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Я в курсі.
У цьому ще й підло звинувачують Порошенка.
Але ж, Ви вели мову про інше.
Про Приват.
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Керівництво Приватбанку все робить правильно - зробити шахрая Коломойського та його злодійкуватих соратників голодранцями!!!
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А потім йому заплатили і він зробив Іловайск.
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Почему мошенников укравших 1000 грн полиция задерживает и судит. А мошенник укравший 5 лярдов спокойно входит в кабинет президента?
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Потому что он и есть настоящий президент
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Пока там еще не поменяли Петра Крумханзл, может еще Приват драться с Коломойшей. Главное, чтоб дело намеренно не слили в пользу папередника Привата.
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Сейчас не надо врать, мы говорим Приватбанк, а имеем ввиду товарищ ахметов.
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Одночасно займатись бізнесом, боронити Україну і протистояти російському шпигуну Порошенку дуже важко. Бєня неабиякий боєць, на хвилинку
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Чё ванюша, облизал беню? спиз..ел про порошенко? маладэц! достойно лахты! или зеба, главное ведь, как по геббельсу, чем чудовищнее ложь, тем быстрее поверят, правда лохи. Ты чё, нас за идиотов держишь, или высраться хош, аж не можешь? Дык ты лахта или тупой зебил?
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Бєня вивів гроші з привата з допомогою пороха і готарєвої, і з ними звичайно поділився, гроші повернути троїцю на нари.
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Этих господ нужно до крайней плоти раздеть
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Снова подал? А что предыдущий суд просрали?
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Только на Кипре и можно - с нашими то карманными прокурорами!
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Прекрасно! Зеленый осел скоро станет лысым от нервов... Далось тебе Вова это преЗеденство... Играл бы писюном под фанеру и горя не знал, а тут такое...
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Когда уже за Ахметова возьметесь, за его многомиллиардные махинации *зелеными тарифами*, украденными у государства за бесценок Обленерго, неуплату налогов и неадекватными ценами на електроенергию? Или ждете пока Ахметка запорет все АЕС, обявит дефолт и вырубит всей стране електричесво и завоет *путин введи вайска*?
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ща у бородатой бабушки волосы на п*зде станут дыбом.....
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ПРАВДА(??!!!) КАЧУРИ(это тот стукачек на Федину):
По моей информации, к закону о банках уже поданы тысячи правок, что затрудняет его принятие и следовательно продолжения сотрудничества с международными партнёрами.
Нужно было голосовать этот законопроект за основу и в целом одним днём. ЄС и Голос готовы были дать голоса.
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