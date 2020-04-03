 Пик заболеваемостью коронавирусом может прийтись 14 апреля, - Ляшко

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил во время рабочей поездки в Тернопольскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если будет такая динамика как сейчас, когда мы ежедневно имеем до 30% роста количества больных, то пик заболевания может быть уже 14 апреля. В то же время, думаю, превентивные меры, которые правительство приняло недавно, позволят растянуть этот пик заболевания. Еще раз говорю - наша главная задача - не допустить пика, а растянуть во времени процесс заболевания для того, чтобы система здравоохранения без сбоев оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал Ляшко.
Читайте на Цензор.НЕТ: На 22:00 3 апреля число пациентов с СOVID-2019 выросло на 130 человек и составило 1072, - ЦОЗ
Он также отметил, что сейчас в Украине есть достаточно индивидуальных средств против коронавируса, но об этом можно говорить только тогда, когда каждый будет выполнять все условия карантина.
« - Нам вже пояснили, що зважаючи на стан вітчизняної медицини, карантин в українських умовах запровадили для того, щоб не захворіли усі разом і щоб через це не настав колапс усієї системи. Ви з цим згодні?
- Так, це мета карантину.
- Варто дочекатися, що епідемія піде на спад?
- Вона не піде на спад, поки не перехворіє певна кількість популяції. В епідеміології є таке поняття як "збити шапку". Коли крива захворюваності йде вгору, і щоб експонента не була такою гострою з божевільним піком, то "збивається ця шапка" карантином, і пік стає більш витягнутим і довгим. Але кількість захворювань від того не зменшиться, просто це буде розтягнуто в часі, щоб зменшити навантаження на лікарні. Але поки ми не перехворіємо в достатній кількості і не сформуємо колективний імунітет, то епідемія нікуди не дінеться.Источник: https://censor.net.ua/r3186210»
Зрозуміли?
Дякую. Мені вже прочитали, ще на першому курсі.
до аспірантури. Якщо Вам цікаво, от вам мат. модель:
Прогноз пандемии коронавируса. Нормальное распределение.
Але ж мова про інше. Ті графіки, що так Вас возбуділі, просто пояснюють, що вводити карантинні заходи, потрібно не стільки для захисту від інфікування, а для того, щоб розтягнути кількість хворих у часі.
Страну посадили под арест для повышения шансов зелёной власти остаться у корыта. И при реальной мощности нашей медицины сидеть нам ещё оЧЧень долго.
Использование гауссовых пиков в таком моделировании - очень плохая идея.
- Ті графіки, просто пояснюють, що вводити карантинні заходи, потрібно не стільки для захисту від інфікування, а для того, щоб розтягнути кількість хворих у часі.
- А прогноз на основі нормального закону Гауса, от: Прогноз пандемии коронавируса. Нормальное распределение.
Доречі, рекомендую ознайомитись. Там є цікавім графіки пргнозу.
Вот если бы у Вас были данные по убитым дурацким карантином без эпидемии, это было бы интересно.
Панове лікарі, що тут є, підтвердіть або спростуйте мою думку, якщо ваша ласка...
в Германии общее количество инфицированных - 48 человек. За неделю обнаружено 32 новых случая.
во Франции коронавирус нашли у 38 граждан. За неделю обнаружено 26 новых случаев.в Испании заразилось 32 человека. За неделю обнаружено 30 новых случаев.
в Великобритании - 19 инфицированных. 7 дней назад в стране было только 9 подтвержденных случаев.
в Швейцарии количество заболевших составляет 15 человек, первый случай зафиксирован 25 февраля.
в Швеции за неделю заболело 6 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 7 граждан.
За месяц разгорелся пожар.
И они еще даже не заикаются про пик..........
Если вам самим лень посчитать имеющиеся цифры,
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
то послушайте Ляшко который это уже сделал.