EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  4066  60
Материалы по теме:
Все про:карантин (2233) Тернопольщина (472) Ляшко Виктор (182) COVID-19 (3022) коронавирус (1619)

 Пик заболеваемостью коронавирусом может прийтись 14 апреля, - Ляшко

При нынешних темпах распространения коронавирусной инфекции пика заболеваний может ориентировочно ждать 14 апреля.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил во время рабочей поездки в Тернопольскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если будет такая динамика как сейчас, когда мы ежедневно имеем до 30% роста количества больных, то пик заболевания может быть уже 14 апреля. В то же время, думаю, превентивные меры, которые правительство приняло недавно, позволят растянуть этот пик заболевания. Еще раз говорю - наша главная задача - не допустить пика, а растянуть во времени процесс заболевания для того, чтобы система здравоохранения без сбоев оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал Ляшко.

Читайте на Цензор.НЕТ: На 22:00 3 апреля число пациентов с СOVID-2019 выросло на 130 человек и составило 1072, - ЦОЗ

Он также отметил, что сейчас в Украине есть достаточно индивидуальных средств против коронавируса, но об этом можно говорить только тогда, когда каждый будет выполнять все условия карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3186726
 
   
 Топ комментарии
 
Делом займись! Ванга, мля! Пик заболеваемостью коронавирусом может прийтись 14 апреля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7813
 показать весь комментарий
 
Точный ты наш.Добавь ещё *в 13 часов 21 минуту 46 секунд*.
 показать весь комментарий
 
какой-то дебил моделировал. тупо нарисовал 2 пика Гаусса. специалиста готовили за 5 дней в Трускавце?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Истинно вам говорю: 4 мая 2020 года земля налетит на небесную ось!
 показать весь комментарий
 
 
какой-то дебил моделировал. тупо нарисовал 2 пика Гаусса. специалиста готовили за 5 дней в Трускавце?
 показать весь комментарий
 
 
Це не «піки Гауса», а графічне пояснення для чого потрібні карантинні заходи:
« - Нам вже пояснили, що зважаючи на стан вітчизняної медицини, карантин в українських умовах запровадили для того, щоб не захворіли усі разом і щоб через це не настав колапс усієї системи. Ви з цим згодні?
- Так, це мета карантину.
- Варто дочекатися, що епідемія піде на спад?
- Вона не піде на спад, поки не перехворіє певна кількість популяції. В епідеміології є таке поняття як "збити шапку". Коли крива захворюваності йде вгору, і щоб експонента не була такою гострою з божевільним піком, то "збивається ця шапка" карантином, і пік стає більш витягнутим і довгим. Але кількість захворювань від того не зменшиться, просто це буде розтягнуто в часі, щоб зменшити навантаження на лікарні. Але поки ми не перехворіємо в достатній кількості і не сформуємо колективний імунітет, то епідемія нікуди не дінеться.Источник: https://censor.net.ua/r3186210»

Зрозуміли?
 показать весь комментарий
 
 

Дякую. Мені вже прочитали, ще на першому курсі.
 показать весь комментарий
 
Наверное рановато. Мат. моделирование - непростая область. Не для первокурсников.
 показать весь комментарий
 
Я ничего не перепутал. Я увидел плохое моделирование. Или не моделирование вообще - просто картиночка, иллюстрирующая мысль. Если в тексте упоминается "острота экспоненты", его не стоит читать вообще. Ну это как "синус квадрата".
 показать весь комментарий
 
Ви неуважні. Мені читали цей курс, ще на першому курсі. Задовго до
до аспірантури. Якщо Вам цікаво, от вам мат. модель:
Прогноз пандемии коронавируса. Нормальное распределение.
Але ж мова про інше. Ті графіки, що так Вас возбуділі, просто пояснюють, що вводити карантинні заходи, потрібно не стільки для захисту від інфікування, а для того, щоб розтягнути кількість хворих у часі.
 показать весь комментарий
 
Мне не нужно объяснять очевидного. Меня ничего особо не возбудило. По сути всё уже сказано выше.
Страну посадили под арест для повышения шансов зелёной власти остаться у корыта. И при реальной мощности нашей медицины сидеть нам ещё оЧЧень долго.
Использование гауссовых пиков в таком моделировании - очень плохая идея.
 показать весь комментарий
 
Ще раз (зовсім не заперечуючи Ваших сумнівів, щодо задумів влади):
- Ті графіки, просто пояснюють, що вводити карантинні заходи, потрібно не стільки для захисту від інфікування, а для того, щоб розтягнути кількість хворих у часі.


- А прогноз на основі нормального закону Гауса, от: Прогноз пандемии коронавируса. Нормальное распределение.
Доречі, рекомендую ознайомитись. Там є цікавім графіки пргнозу.
 показать весь комментарий
 
Вы привыкли общаться с особо тупыми? Ну я же уже написал, что мне не нужно объяснять очевидного.
Вот если бы у Вас были данные по убитым дурацким карантином без эпидемии, это было бы интересно.
 показать весь комментарий
 
Точный ты наш.Добавь ещё *в 13 часов 21 минуту 46 секунд*.
 показать весь комментарий
 
 
А может и не прийтись, цирк просто. Ляшко просто лжец, был сегодня в аптеке, масок нет, правда есть антисептики.
 показать весь комментарий
 
 
в харькове маски в некоторых магазинах повились - по 12 грн на кассе
 показать весь комментарий
 
медицинские или на резинках от трусов ?
 показать весь комментарий
 
А може й не прийти, або прийде пізніше, коли усіх бажаючих лікарів до Італії вивезуть... Пик заболеваемостью коронавирусом может прийтись 14 апреля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9011
 показать весь комментарий
 
 
Мда, мені з вас смішно а не з нього... Доктори мля
 показать весь комментарий
 
 
Неспеши Ляшко,6 апреля из Франкфурта должна новая портия вирусных приехать.
 показать весь комментарий
 
 
судя по "статистике", пик подкрадётся незаметно.
 показать весь комментарий
 
 
Я вже колись казав, що в медицині не Рембо, але мені здається так: допоки у людей не буде імунітету, а для хворих не буде ліків, допоки не винайдуть ліки від цієї зарази - доти завжди буде існувати вірогідність сплеску захворюваності...
Панове лікарі, що тут є, підтвердіть або спростуйте мою думку, якщо ваша ласка...
 показать весь комментарий
 
 
Да это шоу будет продолжаться пока не переболеет Америка и европа
 показать весь комментарий
 
Але ж так не хочеться в це вірити - в мене батьки похилого віку... А це значить, що вони в зоні ризику будуть ще довго, на жаль
 показать весь комментарий
 
 
Петя, переспросишь об этом 15 апреля. Ок?
 показать весь комментарий
 
Данные на 28 февраля.
в Германии общее количество инфицированных - 48 человек. За неделю обнаружено 32 новых случая.
во Франции коронавирус нашли у 38 граждан. За неделю обнаружено 26 новых случаев.в Испании заразилось 32 человека. За неделю обнаружено 30 новых случаев.
в Великобритании - 19 инфицированных. 7 дней назад в стране было только 9 подтвержденных случаев.
в Швейцарии количество заболевших составляет 15 человек, первый случай зафиксирован 25 февраля.
в Швеции за неделю заболело 6 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 7 граждан.

За месяц разгорелся пожар.
И они еще даже не заикаются про пик..........
 показать весь комментарий
 
 
Сиди жди пик. У нас нет 80 -летних. По-этому это наш пик)
 показать весь комментарий
 
По состоянию здоровья, в сравнении с Европой, их 80-летним соответствует наш возраст 65+
 показать весь комментарий
 
Не для толпы информация. Толпе бы говна с лопаты вбросить
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда 19 и 26 апреля получится помянуть умерших родственников.
 показать весь комментарий
 
уберите пи..дабола и послушайте меня. сегодня зелень обьяснила почему он говорил что дубненская скорая обеспечена всем а врачи говорили что нет нихрена. оказывается что киев послал аж 1000 костюмов и аж 6000 масок а неродивый ВОЗ ошибся в распределении. так что, зеля хороший. а те плохие и ермак друг а лерос аферист. и они все умные а мы дебилы и за то что таможня украла 20 ярдов. достаточно просто уволить премьера а нач таможни может работать дальше. короче, как говорил Барна: ВЫ НЕ РОЗУМІЄТЕ
 показать весь комментарий
 
 
На Паску стільки підуть по церквах що ця релігійна хвиля в кінці квітня переплюне прогноз цього спеціаліста.Вже думайте як стримати віруючих.
 показать весь комментарий
 
 
точно, пик будет через две недели после пасхи, а потом выйдет на полочку до конца мая
 показать весь комментарий
 
Люди, вы тупые? Что здесь минусить?

Если вам самим лень посчитать имеющиеся цифры,
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

то послушайте Ляшко который это уже сделал.
 показать весь комментарий
 
Може прийтись, а може не прийтись. В Ляшка немає даних, щоб робити висновки.
 показать весь комментарий
 
данные есть. тебе просто лень их искать. 18000 будет 14-15 апреля
 показать весь комментарий
 
Первое апреля уже давно закончилось, через два месяца может быть пик, 6-8 недель. Если бы инкубационный период длился 5 часов - тогда можно говорить о двух неделях.
 показать весь комментарий
 
Та ні. Повний Армагедець буде десь після 25-го.
 показать весь комментарий
 
 
я перестал считать на 15.04. Дальше стало страшно
 показать весь комментарий
 
Кто же ему эти тезисы пишет, попкарю нашему? Не глава офиса прип-ездента и друг в одном лице?
 показать весь комментарий
 
ИдиЙот ! Впереди еще возвращение не вернувшихся "путешественников", впереди с 8 по 16 апреля еврейская пасха, с 18 по 20 Пасха православная,25-26 Красная горка,1-3 мая первомай ,8-11 мая юбилей окончания войны в Европе, а после этого 2 недели на проявление вируса у заразившихся. Ориентировочно ПИК 15 - 25 мая ( и это "оптимистичный" прогноз.) Но ПИК это же не конец.. а как бы "серединка.."
 показать весь комментарий
 
размечтался ..15 мая пик , если повезёт...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх