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 В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко

"Укрпочта" в ближайшие дни запустит для пенсионеров бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит тестирование специальный колл-центр Укрпочты. Он создан специально для пожилых людей. Будут оказываться услуги по доставке лекарств и наиболее необходимых продуктов питания", - сказал Тимошенко.

По его словам, услуги данного колл-центра сегодня были протестированы президентом Зеленским.

"Мы сами туда звонили с незнакомого номера телефона и заказали гречку. И она к нам приехала, не на Банковую, на другой адрес, за 12 часов", - собщил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко

Как только тестирование закончится, Укрпочта сообщит пожилым людям номер телефона, куда можно звонить и какие услуги предоставляются.

"Пожилые люди, которые находятся в группе риска, смогут находиться дома и заказывать все необходимое", - подчеркнул замглавы ОП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186725
 
 
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Закончился карантин, заходит соседка смотрит, хозяйка одна хмурая сидит: - Галя, привет. А где муж? - В саду. - Шо-та я его там не нахожу. - Копать глубже надо.
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Свежо предание, да верится с трудом .... В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3917
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на канале Украина Пэдро шокалдный дэфирамбы бьет как бороться с кароновирусом ну опыт есть у него как бороться с евробляхерами ..вангую что пеця если б был то на Рошенахъ и липецких тоже щас не конфеты а маски делали для народа ..вот и вся правда
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Пусть из шоколада маски клепает. Дарю идеюю
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"Мы сами туда звонили с незнакомого номера телефона и заказали гречку. И она к нам приехала, не на Банковую, на другой адрес, за 12 часов", - собщил чиновник.

***, если эта гречка на Банковую 12 часов ехала-не доехала... Не. я понимаю, что пенсам спешить никуда.. В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4113
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Безплатний сервіс доставки не означає, що продукти будуть безкоштовними... В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4389
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У меня вопросик а мусор тоже Укрпошта будет выносит вместо пенсионеров или им в окна выкидывать мусор В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8131
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