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 На 22:00 3 апреля число пациентов с СOVID-2019 выросло на 130 человек и составило 1072, - ЦОЗ

По состоянию на 22-00 в Украине зафиксировано 1072 случая инфицирования коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

В сообщении отмечается: "Подтверджено 1072 случая COVID-19 (по состоянию на 22:00, 3 апреля)

Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализуются образцы не только людей, которым установлено подозрение, а и контактных лиц.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4893 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.

Напоминаем! Позитивний результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования".

На 22:00 3 апреля число пациентов с СOVID-2019 выросло на 130 человек и составило 1072, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186723
 
 
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Вчера чуть менее 900 щас 1072 разница 170 а не 130

ЗЫ: хорошо идём!
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З 22.00 02.04 до 22.00 03.04: плюс 175 захворіли. МОЗ за добу оновлює о 22.00.
За цей же час померли +5 і вилікувались +4.
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Тысячи вернувшихся из Европы без карантина - тысяча с диагнозами короны.
Це зробив кожен з вас 73%
Бо кожен з вас преЗедент!
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Жертвующие свободой ради безопасности, потеряют в итоге и свободу и безопасность.
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за все время карантина менее 4к сделано тестов , о чем можно говорить
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