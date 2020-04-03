 Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия

"Прогнозирую, что это может быть среда или четверг", - сказал Арахамия в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что в настоящее время идет работа над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

"Нам все равно надо принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается иной пакет, это уже, кажется, третий пакет по борьбе с коронавирусом… Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями общее видение … льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", - отметил Арахамия.

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