EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  568  19
Все про:ВР (24740) внеочередное заседание (102) Арахамия (282)

 Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в ближайшие среду или четверг, предполагает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Прогнозирую, что это может быть среда или четверг", - сказал Арахамия в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что в настоящее время идет работа над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

"Нам все равно надо принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается иной пакет, это уже, кажется, третий пакет по борьбе с коронавирусом… Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями общее видение … льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", - отметил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующее внеочередное заседание парламента может состояться 6-8 апреля, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Источник: https://censor.net.ua/n3186721
 
 
 Топ комментарии
 
Шо будете продавать ,ВОЗДУХ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990НЕБО? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5432СОЛНЦЕ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990ЗВЁЗДЫ ????
 показать весь комментарий
 
Это будет решать МВФ. А тандем Зеленский-Порошенко будут на этом основании спасать нас от дефолта
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо будете продавать ,ВОЗДУХ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990НЕБО? СОЛНЦЕ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990ЗВЁЗДЫ ????
 показать весь комментарий
 
 
Это будет решать МВФ. А тандем Зеленский-Порошенко будут на этом основании спасать нас от дефолта
 показать весь комментарий
 
 
Эти продажные спасатели уже спасли, смародёрив у нас у всех землю.
Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 91
 показать весь комментарий
 
 
Та посрать ,главное что бы коронавирус не заканчивался .
 показать весь комментарий
 
Можна витискати останні соки з трудового ресурсу. Ну харчі само собою тепер - тільки дешева хімія (українці заплатять за це раковими захворюваннями). Можна ще евтаназію прийняти і розтягувати напівживих українців на органи. Коротше потенціал куди рости ще є.
 показать весь комментарий
 
 
Позорное решение по ломбардам продавил Разумков, имеющий бизнес в этой сфере - источникАпрель 3, 2020Без рубрикиКомментарииРада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2724Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Дмитрия Разумкова, который лично в этом заинтересован.
Читать далее
 показать весь комментарий
 
 
Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Дмитрия Разумкова, который лично в этом заинтересован.
Об этом сообщает сегодня со ссылкой на свои источники OBOZREVATEL.
Так, Разумков еще в 2015-м купил компанию «Интеринвест ХХІ век», которая является соучредителем ООО «Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI век и компания». В ее собственности находится семь ломбардов.
После, как выяснили сотрудники Центра журналистских расследований, Разумков переписал свой бизнес на свою супругу.
Из-за карантина ломбарды временно остановили свою работу - изначально Кабмин запретил им работать. Однако в результате семья Разумкова понесла существенные потери - бизнес простаивал.
3 апреля, как говорят осведомленные источники, под давлением Дмитрия Разумкова Кабмин принял решение ввести особые правила для ломбардов - они смогут работать даже в условиях карантина.
В тему - Власть поразила своим циничным решением открыть ломбарды - Тимошенко
Важно отметить, что Разумков, приняв решение уйти в политику, не продал свой бизнес, а всего лишь переписал его на супругу. Фактически конфликт интересов остается, спикер заинтересован в создании особых условий для ломбардов и в отсутствии надлежащего контроля над ними.
Как ранее сообщало издание, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 кв. м в Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе.
Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли - 642,5 тыс. грн.
***
Да, в прошлом году СМИ сообщали о ломбардном бизнесе семьи Разумкова…
 показать весь комментарий
 
 
уже якось до сріки і арахамія, і янєлох, і рада.
 показать весь комментарий
 
только чур без масок и целуйтесь в губы.............
 показать весь комментарий
 
 
Відразу в десна! З глибоким зануренням в те місце найвеличнішого, звідки стирчіть рука Бєні! Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6517
 показать весь комментарий
 
 
у людей бизнесы накрываются медным тазом, средства на существование иссякают а эти козлята под шумок законы протягивают... карантин их хвати....
 показать весь комментарий
 
 
І перегляд бюджету ніяк не пов'язаний з тим, що "Арахамия взял на себя ситуацию с организацией выплат оборонным предприятиям"?
https://censor.net.ua/news/3186443/arahamiya_vzyal_na_sebya_situatsiyu_s_organizatsieyi_vyplat_oboronnym_predpriyatiyam_butusov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73363435
Після всіх зелених зашкварів щось зовсім в це не вірю...
 показать весь комментарий
 
пока они предоставят льготы бизнеса уже не будет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх