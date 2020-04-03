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 Общество
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Все про:зарплата (2048) таможня (1616) Нефьодов (197) Государственная таможенная служба (27)

 Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов

Из-за принятого в "турборежиме" закона на сотрудников таможни перестало распространяться постановление о начислении зарплат госслужащим. В полном объеме таможенники смогут получить зарплату в апреле.

Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Не все, наверное, знают, но таможенники уже два месяца подряд получают вместо полноценных зарплат голые оклады. При этом они продолжают нести службу во время карантина: первыми встречают людей и фуры на границе, которые везут в том числе продукты на прилавки супермаркетов", — написал он.

По словам Нефьодова, январе Верховная Рада приняла Закон № 440-IX, который предусматривает новый порядок выплаты надбавок и схему расчета должностных окладов работникам таможни.

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"Закон принимали в турбо-режиме, а потому не заложили переходный период: уже с 13 февраля постановление Кабмина №15 о порядке начисления зарплат госслужащим перестала распространяться на Гостаможслужбу", — пояснил он.

В Минфин передали проект нового постановления об оплате труда таможенников. "Впрочем, дважды смена министров, начало карантина и кардинальный пересмотр государственного бюджета существенно задержали рассмотрение документа", — отметил Нефьодов.

Также на Цензор.НЕТ: Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский

Глава Гостаможслужбы рассказал, что встретился с замминистра финансов Светланой Воробей. "Я рад, что мы сможем решить эту проблему в ближайшее время. Убежден, таможенники получат зарплату за апрель в полном объеме, а начисления за март будут откорректированы", — подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3186720
 
 
 Топ комментарии
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Та зарплата для них - на цигарки. Тому Нєфьодов фактично заявив, що митники сосуть лапу. Хтось, хто стикався з митницею, в це повірить?
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Таможенники даже не знают, что они не получают...
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Офигеть патриоты , недоедают хлеба и аллергия от икры ?
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ай-яй-яй-яй голые оклады! а как другие люди на окладах работают
и кто это сдеееелал, турборежим...
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Если серьезно , то работать за 4000 грн. в Киеве или Харькове - это идиотизм.
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Хтось знає митника, який помер з голоду під забором? )))
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З понеділка стане зашєбісь патрульним авакяна. Вони почнуть доїти голодних пенсіонерів без масок, які шукають аптеку, в якій можна купити цей намордник, щоб дошкандибати до продмагу, в межах 2 км.
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а за медичні маски вам зєбіли не відчехлили? без лоха і жізнь плоха.....
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На вулиці всі в масках. Тільки тобі одному не дісталось. )))
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А как понять "голые оклады"? Есть еще "одетые оклады"? В откаты одетые?
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Таможенники почти голодают,судьи та же история...Что происходит?Мы в это должны проверить?
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ага, на Куршалели у них бабло есть ! Думаю зарплата тут вообще ни причем,важно кому и какие дела достаются: "денежные" или "суперденежные"!
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Тю ,та они ещё и доплачивать должны тысяч по 100 долляров в неделю ... Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2198
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кошмар! я вообще не знаю, что такое премии... (не бюджетник)
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Вы хотите сказать, что живут они на одну зарплату!? Шутники!
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Есть наверняка идиоты , которые сидят в бухгалтериях и деловоды разные , которые получают одну зарплату.
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бедолаги, которых не допускают к "добычи"!
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может им вещей теплых прислать, бедолагам, продуктовые наборы? А то ведь, не ровен час, голодные обмороки начнутся на работе. Кто же нас от контрабанды защищать то будет?
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так вот почему в бюджете дыра в 27 лярдов ...
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***
суббота.... баня.... два голоса в тумане.
- … можно и без оффшоров! Мишку Бельского знаешь?
- неа, только слышал…
- ну, так вот... он однажды через таможню пять лимонов грина налом провёз!
- как?!
- легко!… вёз... шесть!
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.Вы шо там , ещё и зарплату получаете . ?? А я ни зарплату ни мзду не брал , мне просто за державу было обидно .
Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1288 ..
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Наверное то неправда , что платят огромные деньги , чтобы устроиться на работу в таможне. Такого не может быть , никогда...
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Есть один способ полностью избавится как от таможни, так от налоговиков и всех коррупционеров сразу - это ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛь тотальное электронное декларирование всех ценностей дороже 250 евро с солидным тюремным сроком за НАЛИЧНУЮ иностранную валюту (кроме антикварных задекларированых бонн) или за незадекларированную матценность свыше 1000 евро!
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Бедненькие, как же они на голом окладе содержать свои дворцы с автопарками будут? Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7977
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Начальник наорал и сказал что лишит меня месячной зарплаты . Слушай , ты не знаешь что это такое .? Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1588.
Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4330..
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Шо таке? Зюзік поборов корупцію? Митники збираються на "майданчик"?
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Ось таке, зовсім не суб'єктивне відношення до організації, в якій працює десять тисяч чоловік, які стягують податків рівно на половину бюджету України...
А все чому? Бо захиститись митниця не може...
До речі не бачив ні одного митника, що з вкраденими мільярдами втік за кордон...
Але кому то цікаво... Шоу маст го он... Картинка з телевізора своє робить...
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