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 УПЦ и Фонд Новинского передали 100 тысяч ПЦР-тестов во все области Украины

Иерархи Украинской Православной Церкви во всех областях Украины передали медикам тесты (DialPlexQ 2019-nCoV), которые Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богродицы закупил в Южной Корее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Тесты распределены во все областные специализированные лаборатории. В частности, 12,5 тысяч тестов переданы в Киевский городской лабораторный центр и вирусологическую референс-лабораторию "Центра общественного здоровья Минздрава". Еще 5,5 тысяч тестов переданы в Днепропетровскую клиническую больницу им. Мечникова и Главный военный клинический госпиталь – медучреждения, где проходят лечение бойцы из зоны Операции объединенных сил.

В Фонде добавили, что в Николаевской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях УПЦ, помимо тестов, передала больницам дополнительно средства индивидуальной защиты для медиков. Ранее больницы областей получили также от Фонда Вадима Новинского тысячи биозащитных костюмов и респираторов высшей степени защиты для врачей.

Одной из первых тест-системы получила Херсонская область. Сюда поставлены 40 систем на 4000 тестов, 1060 защитных очков и 550 усиленных медицинских масок.

"Хочу в очередной раз поблагодарить тех, кто помогает. Тех, кто объединяется независимо от вероисповедания или политических предпочтений. … Хочу поблагодарить Украинскую православную церковь, Фонд Вадима Новинского, а также тех, кто в рамках работы антикризисного штаба оказывает помощь. Особенно хочу поблагодарить медиков, которые находятся на передовой этой борьбы", - цитирует пресс-служба председателя Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

Митрополит Полтавский и Миргородский Филип, передавший 2900 тестов и средства биозащиты для клиник Полтавской области отметил: "Эта совместная акция УПЦ и Фонда Вадима Новинского происходит с благословения Предстоятеля нашей церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Это очень важная акция, потому что все украинское общество переживает "нашествие" в связи с этой болезнью, и мы надеемся, что это будет небольшая, но все же помощь для нашей Полтавщины"

Ранее, Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий и основатель Фонда Вадим Новинский передали врачам Александровской клинической больницы (г. Киев) аппарат искусственной вентиляции легких последнего поколения, рассчитанный на одновременную работу с двумя пациентами, а также 100 защитных костюмов многоразового использования и 100 очков. До этого Блаженнейший и Вадим Новинский передали аппарат ИВЛ и такое же количество защитных костюмов и очков для медиков в Детскую областную больницу Черновцов.

Борт с 100 тыс. ПЦР тест-системами прибыл в Украину в понедельник. Груз был доставлен по линии МИД при содействии Офиса Президента.

Тест-системы DialPlexQ позволяют устанавливать наличие инфекции методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени. Системы имеют сертификат европейского соответствия и позволяют диагностировать заболевание с точностью 99%. Фонд выделил на их закупку свыше 1,5 млн долл.

УПЦ и Фонд Новинского передали 100 тысяч ПЦР-тестов во все области Украины 01

Брифинг главы Полтавской ОГА Олега Синегубова и митрополита Полтавского и Миргородского Филлипа  по поводу передачи тестов в медучреждения области

УПЦ и Фонд Новинского передали 100 тысяч ПЦР-тестов во все области Украины 02

Глава Днепропетровской ОГА А.Бондаренко демонстрирует южнокорейские тест-системы, закупленные фондом Новинского

УПЦ и Фонд Новинского передали 100 тысяч ПЦР-тестов во все области Украины 03

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий передают тесты в областной лабораторный центр 

УПЦ и Фонд Новинского передали 100 тысяч ПЦР-тестов во все области Украины 04

Глава Запорожской ОГА В.Туринок и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука передают тесты в областной центр Минздрава

Источник: https://censor.net.ua/n3186718
 
 
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Я извиняюсь а какая статья бюджета это?
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Еще один зебобик, который не знает разницы между Фондом Порошенко и Президентским фондом, которым уже год рулит Нелох.
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Намагання пояснити тупість раціональними аргументами приречена на провал.
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Що ще за УПЦ, в Україні такої не існує.
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У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая
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Нічого не хочу від цього прокацапського жида!
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Очень бы хотелось чтобы в будущем при указании или сноске на название Украинской Православной Церкви указывалось бы отношение к какому патриархату оная относиться. Указанная фамилия в данной инфе Новинский что, крепко позволяет усомнится в слове Украинская. Да и морфологию, синтаксис, словопостроение, сложно-подчинёные например предложения просьба подавать с учётом вышеупомянутых правил давно принятых в филологии. Можно и короче было. Про котяхов ни слова!
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Хоть и "**** православная", но всё равно молодец, не то что некоторые...
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Тут надо смотреть сколько стоит один тест из Кореи!
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Мій мозок підірваний! А для боротьби з пандемією, якщо б не було релігійних свят, то робить нічого не треба? Лядський совок! Зупиніть Землю, я зійду...
До того ж Покрова аж 14 жовтня... Чи в УПЦ (читай РПЦ) вже інший календар, складений Онуфрієм та затверджений Гундяєм?
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Уже навіть риги і московські попи гуманітарку передають... А де ж благодійна допомога від слуг народу???
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упц дала денег????? НЕ ВЕРЮ новинский еще и заплатил за то что поучаствовали
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Що тут не зрозуміло - УПЦ МП разом з настоятелем Новінським , на гроші що передав Гундяєв з свого столу купили обладнання...................
Про якість мова не йдеться - йдеться про піар.......................
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Почему Цензор не пишет что это УПЦ МП выступили в роли передастов?
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