 Зеленский летал в Оман за счет супруги, с дорогой обратно помог султанат, - ОП

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Перелет туда и гостиницу оплачивала супруга президента. А обратно Султанат Омана оказал украинскому государству поддержку и помог срочно отправить президента Владимира Зеленского в Украину после трагической катастрофы украинского самолета в Иране", - сообщили в ОП.

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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