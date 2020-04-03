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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5078) Оман (52) Елена Зеленская (51) Офис Президента (307)

 Зеленский летал в Оман за счет супруги, с дорогой обратно помог султанат, - ОП

Перелет и проживание семьи президента Украины Владимира Зеленского в Омане в начале января этого года оплачивала супруга главы государства Елена Зеленская, с дорогой обратно – помог султанат Омана.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Перелет туда и гостиницу оплачивала супруга президента. А обратно Султанат Омана оказал украинскому государству поддержку и помог срочно отправить президента Владимира Зеленского в Украину после трагической катастрофы украинского самолета в Иране", - сообщили в ОП.

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Еще никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/n3186712
 
 
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Брехня веде до втрати довіри, а втрата довіри веде до політичної смерті, як у порошенка! Зеленський йде шляхом попередників! Статки супругів Зеленських не розділені і тому якщо платила супруга Зеленського то платила спільними грошима! Тобто Офіс Президента знову бреше!
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Головне гавкнути про Порошенка. Це вже хвороба.
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Вот так все просто?!А про то, что визит был ЯКОБЫ официальным уже забыли?
Или правая рука не знает, что делает левая?
Провал в памяти возможен... надеюсь, не у всей страны
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да.

и не просто считает, а знает это наверняка.

иначе он не стал бы президентом.
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та может то дети из карманных денег скинулись ?
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1. Изначально наврал что визит официальный
2. Не внес в декларацию
3. Вывод: брехло и ****..бол
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таки ленку подставил.... - кто угодно тока нелох
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ща мендельсонша 8мые трусы меняет от смеха... Зеленский летал в Оман за счет супруги, с дорогой обратно помог султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 370
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Якби ЗЕ йшов шляхом попередника, то заплатив би за Оман своїми грошима і зразу ж подав декларацію.

Шо ти тут взагалі спільного побачило ?
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это как, янелох полетел в оман, не имея денег на дорогу обратно? зебилы даже врать складно не умеют. ничего не умеют.
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Такой окуительный человек, что ему за билет платят, чтобы он убрался подальше!! К своим 73% даунам!!!
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Ага. На попутках добирался. Бедолага! Зеленский летал в Оман за счет супруги, с дорогой обратно помог султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 3980
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- зеленский, где ты берёшь деньги?
- в тумбочке
- а кто их туда кладёт?
- ленка
- а откуда она их берёт?

- я даю
- а где ты берёшь: ну я же уже сказал: в тумбочке
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Ну и на кого этот бред рассчитан?........☹️
Пипец........
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На кого это х..ня расчитана? Я думаю даже одноклеточные 73% не поверят.
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Моника убила Эрику и с Ленкой за ее бабки ...альфонс
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За счёт супруги? Альфонс что ли? Или как артист из "немого кино"?
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краще нехай помовчать, пробрехалися вже наскрізь.
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Стыдно такое читать. Не за эту соплю ,за державу обидно!
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Ну господи... З кожною подібною заявою зебуїни тільки ще більше себе закопують... Да і всім уже насрати на той Оман
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Ёлы палы часть вторая.чем больше новых всплывает методичек - тем очевиднее эта ложь.проверенно на кацапСМИ
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А нахрен было лететь в Оман если не было денежки на обратный билет. Зачем мне нищебродский президент.
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Ми не забули, що ОП говорив про державний візит. Тому оплата повинна бути за рахунок держави. Тепер виявляється, що платила дружина і султан. Але брати у султана гроші чи послуги є корупційним вчинком.
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ну он же "#нелох", чтобы самому за себя платить. а деньги супруга брала "в тумбочке", - как в сказке "папередника" януковича.
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