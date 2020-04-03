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 Подполковник СБУ задержан за финансирование терроризма в особо крупных размерах - у него изъято 6,4 млн рублей, - ГБР. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области и его сообщника при содействии финансированию терроризма в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч . 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В сообщении отмечается: "По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически предоставлял военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконного перемещения наличных через линию разграничения.

3 апреля 2020 после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс грн подполковник СБУ и его сообщник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

У задержанных изъято 6 млн 400 тыс российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн 300 тыс грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах "МГБ ЛНР" разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Подполковник СБУ задержан за финансирование терроризма в особо крупных размерах - у него изъято 6,4 млн рублей, - ГБР 01
Подполковник СБУ задержан за финансирование терроризма в особо крупных размерах - у него изъято 6,4 млн рублей, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186710
 
   
 Топ комментарии
 
Сколько еще такого "дерьма" в Украине.... Подполковник СБУ задержан за финансирование терроризма в особо крупных размерах - у него изъято 6,4 млн рублей, - ГБР - Цензор.НЕТ 4541
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Мразь продажная.Сейчас ЗЕ скажет,что это его друг.
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Это ГБР их накрыло,а СБУ тут проституток ловит,ну и вот такое ещё...
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Сколько еще такого "дерьма" в Украине.... Подполковник СБУ задержан за финансирование терроризма в особо крупных размерах - у него изъято 6,4 млн рублей, - ГБР - Цензор.НЕТ 4541
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Очень много, начинаю с друзей президента
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Мразь продажная.Сейчас ЗЕ скажет,что это его друг.
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Что воровал росиянские рупли?Зе схватил за яйки ахахах Зе убил Эрику
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Статью прочитать не судьба?
1. Он не воровал, а брал взятки.
2. Президенты никого не ловят.
3. Вопрос к другу Нелоха т.е. к Баканову - что за кадры у него в конторе?
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Я ща позвоню бакланову и он проверит єтого черта
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брал взятки он ТОЛЬКО при баканове?
сама в эту ложь веришь?
брал взятки он ДО баканова, и только при баканове его начали разрабатывать и повязали.
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Удивляюсь как СБУ ещё выполняет свои функции в таких условиях...
Респект!
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Это ГБР их накрыло,а СБУ тут проституток ловит,ну и вот такое ещё...
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Да , прочитал уже...
Наводит на нехорошие подозрения....
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Там баклан с аваком шлюхобизнес поделить не могут
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«Функции»?! хотелки зЭ-изменника и баклана удовлетворяют?! Это теперь их функции в нынешних условиях?,
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Уровень экзестециализма просто максимум. Я оценил
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Вот посмотрел бы я на тебя когда ты попробуешь написать единственное слово с 4мя буквами Д правильно.... Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 811 Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 9912 Р-развелось вас тут на мою голову Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 787 Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 7521
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додекаедр - дваннадцятигранник. Два раза таке - Дідодекаедр
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Проще сказать-футбольный мячик, ибо это он и есть Но петеботы не поймут, и скажут, мол это всьо зелебобы придумали, чтобы украинцам досадить. Но то таке.... Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 1160
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За эрудированность (или за умение пользоватьс гуглом, неважно)-плюсую
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сьожент пепе`з лоунлі хартс клаб бенд
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Ну так это...самоизоляция и всё такое.... Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 7622
Да, держи в качестве мотивационной музычки, шибко мне нравится, один из моих любимых коллективчиков Жаль что у нас такого почти никто не играет

Cajun Persuasion
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гебню надо просто тихо прикапывать в ближайшей лесопосадке...с конфискацией естественно...
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а може він проводив секретну аперацію?
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Ох уж эти завистники, ну не дают до конца провести финальную часть реформ....
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Он же ещё делился с кем то ,кто его ещё крышует ,кроме Кремля мля мля ?
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І воно ж доросло зі своїми"здібностями" до підполковника при якомусь керівництві...
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Я ж говорю, что КОНТОРА при баклане лейтенанте старшом превратилась в сучью службу. Стала филиалом Крымской фсб и ордловской мгб.
Но админы - банят. Правду в упор не замечают... кому ж хуже... мне то все равно ...держите народ в наведении и дальше )))
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Контора чуть хуже была при пэте, еще хуже при овоще, еще еще хуже при Данилыче
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Я розумію, що це реалії. Далі вже нема на кого надіятися, тому жах.
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оооооо! то ти на кантору як на ікону??? це зовсім інфантільна наївність
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Щось до цього робили та таких раніше не було. Тепер усе пішло не в той бік.
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спєцслужби завжди самі за себе - корпорація монстрів - госбєзопасность тільки як дєкларація. Всі вони родом з КГБ - НКВД - МГБ - ЧК
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семья утратила кормильца...моника субсидии чы стипендии президентские назначит?
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Глядя на этого сбушника, я представляю как воскресший брат ермака в ато «воевал»
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из дениски сделают синдбада неосудного...в яслях контуженого...
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Наоборот: крысы, жрущие изнутр краюшку сыра, в которой обретаются.
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Оперативное сопровождение - внутренняя безопасность СБУ. А должно было такие дела раскрывать ДБР. Чем это ДБР вообще занимается, кроме возбуждения дел на Порошенко и Геолероса?
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ДБР - возбуждаются только на Пороха! Такие фетишисти
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А где БАБЛО на Фото? Очередной фейк работы есбею Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 5530
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Для прессы : Он выполнял задание , находясь под прикрытием ... Виновные в срыве операции будут наказаны ...
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Анатолий Штирлиц



#200_бригада или "гражданская" война 31.03.20 Братанов Денис из Перми (роисся) сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения.


Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 8056
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мусара, есбею, гебеер ., одна и таже падаль. Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 8792
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Як би СБУ добряче почистили свого часу і воно займалося своїми прямими обов'язками то сьогодні не було б того що маємо...
Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР - Цензор.НЕТ 9557
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одно нэ второпаю...чому,блєать,нэ в монгольских тугриках?
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Тю ***.Мерседес Ермака.Всьго навсього.Пишуть про особо крупние.Сміх.Відпустіть.Не того взяли.
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по колличеству пьяных за рулем, дтп со смерьтью, беспределу на дороге, наркоторговле, крышевании проституции и игорного бизнеса, незаконных объменников, добыча янтаря и т.д. менты на первом месте на душу населения. О ЧЕМ ТУТ ГОВОРИТЬ? если всем этим рулит бессменный царь мвд. он же медик, он же экономист и примеряется толи на премьера. толи на САМОГО ОГОГО. ох и заживем тогда........................
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СБУшники все такие. Все. Они - твари конченные. На "службу"они пришли не Родине\закону служить, а "ну шо, порешаем?". Прокурорские, судьи - такие же
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