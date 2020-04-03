 Подполковник СБУ задержан за финансирование терроризма в особо крупных размерах - у него изъято 6,4 млн рублей, - ГБР. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В сообщении отмечается: "По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически предоставлял военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконного перемещения наличных через линию разграничения.

3 апреля 2020 после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс грн подполковник СБУ и его сообщник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

У задержанных изъято 6 млн 400 тыс российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн 300 тыс грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах "МГБ ЛНР" разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ. ФОТО



