 Подполковник СБУ задержан за финансирование терроризма в особо крупных размерах - у него изъято 6,4 млн рублей, - ГБР. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
В сообщении отмечается: "По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически предоставлял военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконного перемещения наличных через линию разграничения.
3 апреля 2020 после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс грн подполковник СБУ и его сообщник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
У задержанных изъято 6 млн 400 тыс российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн 300 тыс грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества".
1. Он не воровал, а брал взятки.
2. Президенты никого не ловят.
3. Вопрос к другу Нелоха т.е. к Баканову - что за кадры у него в конторе?
сама в эту ложь веришь?
брал взятки он ДО баканова, и только при баканове его начали разрабатывать и повязали.
Респект!
Наводит на нехорошие подозрения....
Да, держи в качестве мотивационной музычки, шибко мне нравится, один из моих любимых коллективчиков Жаль что у нас такого почти никто не играет
Cajun Persuasion
Но админы - банят. Правду в упор не замечают... кому ж хуже... мне то все равно ...держите народ в наведении и дальше )))
Анатолий Штирлиц
#200_бригада или "гражданская" война 31.03.20 Братанов Денис из Перми (роисся) сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения.