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 SkyUp осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля, украинцев назад не повезут

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении в Twitter посольства Великобритании в Украине.

"Два рейса авиакомпании SkyUp будут отправляться из Киева во Франкфурт в 7:45 и в 8:30 в понедельник, 6 апреля", - отмечается в сообщении.

Билеты на указанные рейсы, по информации посольства, можно купить на сайте SkyUp.

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"На этом рейсе в Украину граждане не возвращаются, как это было на предыдущих рейсах", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании.

По данным посольства Великобритании, граждане других стран, планирующие полет в Великобританию, должны уточнить у авиакомпании, разрешено ли им путешествовать. При этом граждане Украины, в том числе имеющие британский вид на жительство, в настоящее время не имеют права покидать Украину. Им следует обращаться в украинскую пограничную службу с любыми вопросами.

Как сообщалось, ранее глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев сообщил, что украинская авиакомпания в пятницу, 3 апреля, осуществит шесть специальных рейсов для эвакуации украинцев домой, при этом названия перевозчика он не уточнил.

SkyUp по итогу заявили, что компания не планирует осуществлять эвакуационные рейсы 3 апреля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186709
 
 
 Топ комментарии
 
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
3 апреля в 22:00 Цирк Du Soleil откроет часовую трансляцию своего представления, чтобы все могли сходить в цирк не выходя из дома.
Простите за оф топ
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Скоріш за все будуть VIP крис вивозити . Тих що по два -три паспорта мають.
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Це літак за повіями, які в Німеччині зараз без роботи?
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https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
3 апреля в 22:00 Цирк Du Soleil откроет часовую трансляцию своего представления, чтобы все могли сходить в цирк не выходя из дома.
Простите за оф топ
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И шустера надо смотреть успеть, уже начался
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ці дискусії - та телешоу за 20 років вже набридли - це обман народу.
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Сегодня порошенко в студии , можно реально не смотреть
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о! уявляю..тихенький вкрадчивий голос - це неповторний актор.
Їм можна було помінятися місцями -Зе - в Президенти,
а Порошенко - в 95 квартал.
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я якраз це подивлюся- це замість слонів...
слони - полєзниє жівотниє.
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Мэм, это всё ж таки позитивнее Порнхаба с его фри пермиумом аккаунтом
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А для чого вони так спішать сюди їхати? Невже в Німеччині їх будуть гірше,чим у нас,лікувуати?
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В них немає Договорів медичного страхування - от і їдуть
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Це літак за повіями, які в Німеччині зараз без роботи?
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Про це була нещодавно стаття на Цензорі. Тому це пряме запитання, яке треба врахувати. Прецедент вже був.
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Да я крайне редко в последнее время тут в обсуждениях учасnвствую, мог пропустить, засел играться в Shadow of War. Євон, уже больше сотни часов наиграл в основной компании, не считая DLC
SkyUp здійснить два рейси до Франкфурта для вивезення іноземців з України 6 квітня, українців назад не повезуть - Цензор.НЕТ 3839
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Можу розповісти до чого доводять ці комп. іграшки.
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Вуаляй, старина, я в седле. Чего уж там Если что готов в ответ рассказать про трэш, содомию и прочий угар, что у нас творился.
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фракція слуги народу бере їх на повне утримання....головний спонсор - Богдан Яременко SkyUp осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля, украинцев назад не повезут - Цензор.НЕТ 5195
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Можливо навпаки - хтось під шумок звалює з країни
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Скоріш за все будуть VIP крис вивозити . Тих що по два -три паспорта мають.
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билеты им на северный поток продать втридорога...
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Пане, вам мало завезеного вірусу, то ви ще хочете сюди з Європи щось від Венери завезти? SkyUp здійснить два рейси до Франкфурта для вивезення іноземців з України 6 квітня, українців назад не повезуть - Цензор.НЕТ 8755 То пан має дивне почуття гумору! В Україні, на жаль, з цим проблем немає...
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А НА Х......Я назад., не понимаю Вашей Мысли. SkyUp здійснить два рейси до Франкфурта для вивезення іноземців з України 6 квітня, українців назад не повезуть - Цензор.НЕТ 2807
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