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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:карантин (2233) Княжицкий (172) ГБР (1068) Европейская Солидарность (335) Офис генерального прокурора (206) COVID-19 (3022) коронавирус (1619)

 Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом, - депутаты из "Европейской Солидарности" обратились к Генпрокурору и ГБР. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" отправили депутатское обращение в Офис генерального прокурора и в Госбюро расследований с требованием начать расследование в отношении несоответствия текста закона о борьбе с коронавирусом и законопроекта, который голосовался во время пленарного заседания парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Обращение подписали нардепы Николай Княжицкий, Ирина Фриз, Николай Величкович, Михаил Бондарь, Мария Ионова, София Федина и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом. В понедельник на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)". Среди прочего, закон должен был поддержать граждан в период карантина, в частности арендаторов, и освободить их от платы за пользование имуществом (но оставить уплату коммуналки и других платежей)", - написал на своей странице в соцсети Facebook Княжицкий.

"В исходном тексте закона было написано: "наниматель освобождается от платы за пользование имуществом". Однако после обнародования документа данная норма отражена в совершенно другой редакции, а именно: "наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом". Получается, что эта норма никак не защищает арендатора и не улучшает его положение. Подчеркиваю, что депутаты за такое не голосовали", - добавил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непрофессионалы из правительства Зеленского оставили без средств оборонные предприятия, - нардеп от "ЕС" Забродский

Политик подчеркнул, что такие действия являются недопустимым нарушением закона со стороны власти.

"И это значит, что уже после голосования, при подготовке законопроекта на подпись  Разумкова и Зеленского, кто-то в Верховной Раде или в Офисе президента цинично заменил его. Очень надеюсь, что высшее руководство государства об этом не знало и заведомо не нарушало закон", - отметил Княжицкий.

Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом, - депутаты из Европейской Солидарности обратились к Генпрокурору и ГБР 01
Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом, - депутаты из Европейской Солидарности обратились к Генпрокурору и ГБР 02

Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом, - депутаты из Европейской Солидарности обратились к Генпрокурору и ГБР 03

Также читайте: Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3186708
 
   
 Топ комментарии
 
Ну тупое зебилье...Даже здесь не смогли не облажаться...
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Княжицкий, фризючка, федына и климпушка это просто отвратительно. Ещё бы Арьева взяи бы в компанию.
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И ни одного одобрения ... печаль... скрепы говна... известно
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Хотел бы лайков-пейсал бы малость другое, сам понимаешь. Не всё то золото, что блестит ткскзть.
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Мы все сейчас в новой реальности. Из этого надо и исходить.
Условному «парашенке» хуже от очерняющих его пасквилей уж точно не станет ))) как и зеленскому от обеляющих его врожденную бездарность с отягощающими последствиями...
Смысл тогда накидывать « за шиворот» другим, кто иначе воспринимает окружающую действительность?
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УмнО, ничего тут не скажу супротив. А как же "Исскуство ради исскуства"? Да и вообще понятие эготизма в общем?
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то ли дело Дубинский. Бужанский...

ну или Бойко, Новинский, Рабинович ...

или даже Юля, Юля, Юля ...
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То шапіто! - ловкость рук і нікаково мошєннічєства!
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Ну вы блин дайоте....ещё бы эту, как её, а...Витренко вспомнили бы...или Мороза.... Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом, - депутаты из "Европейской Солидарности" обратились к Генпрокурору и ГБР - Цензор.НЕТ 9470 совсем вы там ошалели уже...
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мы тут в Украине вспомнили только тех, кто сейчас присутствует в Раде.

если для тебя Федына отвратительна, то Бужанский - это твоё
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Кумедна ты людына, чего уж там Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейською Солідарності" звернулися до Генпрокурора і ДБР - Цензор.НЕТ 5433 Пресловутое "не путайте тёплое с мягким" доводилось слышать?
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Алло вокзал, сосрєдоточься, мова про:
"И это значит, что уже после голосования, при подготовке законопроекта на подпись Разумкова и Зеленского, кто-то в Верховной Раде или в Офисе президента цинично заменил его." Источник: https://censor.net.ua/n3186708»
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не те, що дЄрмаки, Дубінські, Бужанські та інші українофоби з ОЗУ каломийського
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В стаде не без паршивой овцы, Лерос свидетель.
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*****, от не хотів писати, а напишу, у темі статті йдеться про що？ про маніпуляцію законодавсвтвом, твоє тупе **** пише про що？про лєві тєми. ***** ти зеленорогий. Ти внизу строчиш ,нє па тємє,,чмошнику, а ти по тємє написав？
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Я не арендатор. Жду рассказа о тяжких буднях (как мне тут уже обещали), запасся слёзами, носовыми платками и сочувствием. Будет ли?
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а при порохе еще и грабли торчали. бу-га-га.
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Зебильное быдло явно не волнуют проблемы арендаторов.
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Вуаляй, расскажи. Не стесняйся ткскзть.
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Рассказываю. Сидит такая шваль дрыщавая на ботоферме и накидывает говнецо на всех, кто обижает зебилоидную расу.
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Пока что я от тебя не слышал ни одной мысли по теме. Оффтопишь однако.
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Я пишу не для тебя говнобота, а для тех кто читает наш диалог.
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Так вот и напиши не для меня, мукалтинщик ты болезный, а для людей. Бздишь, рыба потная, путлера своего боишься, ботяра?
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Ссыклявый, то , шо твоя корявая куцеляпка, повинуясь импульсам недолугого мозга, поставила отметку в бюллетене за Зе, не означает,что остальные обязаны на форумах почитывать твои недолугие опусы. Иди на ***. Жалуйся,опущенец.
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Дитёнок, ты мене собираешься жизни учить?Училка то отросла?
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Під час панування порошенка цілий розділ закону Про заборону економічної діяльності в Криму витерли з сайту ВРУ - по цьому факту теж потрібно завести кримінальне провадження! І всупереч закону економічну діяльність в Криму не припинили українські магазини АТБ, заводи та мобільні оператори, Інтернет провайдери та інші системні компанії.
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это у тебя вместо вечерней дрочки? а теперь спать, норму про порошенко ты выполнил
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Чекай, це я ще навіть руку не розминав.
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Під час панування порошенка закони злочинно корегувались навіть без формальних рішень ВРУ, просто витирались з сайту цілі абзаци законів як і не було! Закон про блокаду Криму це найбільш яркий приклад, але не поодинокий!
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и что, в документах с подписью вытирались абзацы? это ты какой рукой щас выдал?
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Одною дрочить, другою строчить.
Всьо, як Пушкінь, заповєдал.
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Ну тупое зебилье...Даже здесь не смогли не облажаться...
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Лол, зеля везде по конкурсу поставил своих людей... пишите на деревню дедушке.
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Так давай, пусть твои коричневые спасают страну. Не?
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Ты сегодня старший по смене?
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как там твой Кунгуров поживает?!.. скоро в Рашке гражданская война будет?!
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Он не мой малтшик, он свой собственный малтшык. Он же свалил, и, судя по всему, в Украину. Пишет нормальные годно-русофобские псто. Недавно забацал совместный эфир с Солониным (если ты в курсе кто это)
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К слову, парняга не уподобляется убогому пиотнтковскому, мозгу трошечки поболе, сам понимаешь
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Зебил, то есть ты не возражаешь против манипуляции текстами законопроектов?
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В чём манипуляция то?
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А ты ...что в силу своего врожденного скудоумия до сих пор не понял в чем...или методичка не велит понять???
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Знову спіймали за злодійкувату ручонку....
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Представьте,чтоб такое в США произошло или хоть во ФранцииА тут все в порядке,все работают дальше
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Эта "власть" сфальсифицировала не только закон, но и "самоё себя".
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без подписи депутата машингвера генпрокурор даже читать не будет...
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нет такой области где бы зели не обосрались
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а зачем нам законы, будем жить как скажет авакян
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Прикольно,но тогда Кива будет президентом,ему так Авакян обещал
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А що ви хотіли від провладнищх депутатів, які до депутатства були якщо не наперсточниками, то весільними фотографами.
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МОЖЕТ БЫТЬ! Как в старой доброй комедии:" ладно, верну я вам ваши деньги! Потом. МОЖЕТ БЫТЬ...."
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Мало того что клоуны, так они ещё и жулики.
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Можно только представить, что они там по Земле нарисуют.
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Ни дня без лажи............. это слоган СН.
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***
если каждый день лажа за лажей...лажа за лажей...
это может значить ...что жизнь таки налаживается? ))))
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Это значит, что поклонники сериального героя облажались.......
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Я така затуркана, така затуркана....после голосования с зебилами закона о земле, лежать вам порохоплемя с ними на одной политической свалке в будущем.
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Так за него и не голосовали. Социологи нарисовали экзитполы, ЦИК нарисовал результаты выборов , все просто. А далее убирают свидетелей и подельников в фальсификациях - ЦИК сменили и неизвестно где они, Бекешкина скоропостижно умерла.
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Зараз знову пролунає стара пісенька, яка до речі вже всім обридла: «Все вирвано з контексту..., нас неправильно зрозуміли..., ми зовсім не те мали на увазі..., це все політичне замовлення, спрямоване на дискредитацію влади...»
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Так через ці "правочки" дубінського ми не отримали кредит МВФ ще восени. І чи не через тютюнові "правочки", того ж беніного цуцика, бюджет втратив 3 млрд гривень ? Хоча тут йому не пощастило. Він розраховував позбавити бюджет 47 млрд
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Клоуны перепрофилировались в наперсточников-кто бы сомневался, внимательно следим за руками
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Ай ,Вай Вай! Как всё запущено!День не спят,ночь не едят,всё бдят.
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перефразируя:
голосовали - веселились
прочитали - прослезились
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На Росії теж є потужна опозиція - КПРФ називається. Вже скоро як 30 років теж боряться з владою, якісь референдуми проводять.
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дуже корумпована в нас при владі партія...
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Ніяк не знайдуть крайнього, хто має оплатити їх карантинну дурість. Орендатори, чи орендарі. Лише не тих 300 з гаком виродків що за нього голосували.
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Це єдине, що насправді вміє бубочка - дурити людей...
Ну - гадає, що вміє...
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а геруса уже забыли? он же **** ночью переписал принятый закон и позволил бене покупать эл.энергию у россии. А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.....................
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Последняя капля. Теперь чувствую себя совсем кинутым на произвол судьбы
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когда барыга поросенко будет сидеть????когда????
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коррупция таки не прошла.... - как и псина зеленая абещала..
а шо еще у нее есть, с ее же слов - "ее честная репутация"...
все бенином в оффисе сейчас трохи письнули от смеха - ни кумов ни друзей Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейською Солідарності" звернулися до Генпрокурора і ДБР - Цензор.НЕТ 6774
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Кинули ПЕСиков? А-яя...а где Петро?
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Эпидемия прямо какая-то, пока не при власти - люди, как только попали во власть превращаются в кого угодно. Испытание властью и деньгами похоже никто не проходит не превращаясь в морального урода, следить только надо за информацией.
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