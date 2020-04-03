 Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом, - депутаты из "Европейской Солидарности" обратились к Генпрокурору и ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
Обращение подписали нардепы Николай Княжицкий, Ирина Фриз, Николай Величкович, Михаил Бондарь, Мария Ионова, София Федина и Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом. В понедельник на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)". Среди прочего, закон должен был поддержать граждан в период карантина, в частности арендаторов, и освободить их от платы за пользование имуществом (но оставить уплату коммуналки и других платежей)", - написал на своей странице в соцсети Facebook Княжицкий.
"В исходном тексте закона было написано: "наниматель освобождается от платы за пользование имуществом". Однако после обнародования документа данная норма отражена в совершенно другой редакции, а именно: "наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом". Получается, что эта норма никак не защищает арендатора и не улучшает его положение. Подчеркиваю, что депутаты за такое не голосовали", - добавил нардеп.
Политик подчеркнул, что такие действия являются недопустимым нарушением закона со стороны власти.
"И это значит, что уже после голосования, при подготовке законопроекта на подпись Разумкова и Зеленского, кто-то в Верховной Раде или в Офисе президента цинично заменил его. Очень надеюсь, что высшее руководство государства об этом не знало и заведомо не нарушало закон", - отметил Княжицкий.
Условному «парашенке» хуже от очерняющих его пасквилей уж точно не станет ))) как и зеленскому от обеляющих его врожденную бездарность с отягощающими последствиями...
Смысл тогда накидывать « за шиворот» другим, кто иначе воспринимает окружающую действительность?
ну или Бойко, Новинский, Рабинович ...
или даже Юля, Юля, Юля ...
если для тебя Федына отвратительна, то Бужанский - это твоё
"И это значит, что уже после голосования, при подготовке законопроекта на подпись Разумкова и Зеленского, кто-то в Верховной Раде или в Офисе президента цинично заменил его." Источник: https://censor.net.ua/n3186708»
Всьо, як Пушкінь, заповєдал.
если каждый день лажа за лажей...лажа за лажей...
это может значить ...что жизнь таки налаживается? ))))
голосовали - веселились
прочитали - прослезились
Ну - гадає, що вміє...
а шо еще у нее есть, с ее же слов - "ее честная репутация"...
все бенином в оффисе сейчас трохи письнули от смеха - ни кумов ни друзей