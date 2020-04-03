 Глава Минобороны Таран приказал остановить все стрельбы из ЗРК до выяснения обстоятельств падения снаряда в частное домовладение на Львовщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-сслужбе Минобороны.

"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - цитирует в пятницу министра обороны Украины Андрея Тарана пресс-служба министерства.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.

Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны