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Все про:Львовщина (1887) ракеты (867) Таран Андрей (16)

 Глава Минобороны Таран приказал остановить все стрельбы из ЗРК до выяснения обстоятельств падения снаряда в частное домовладение на Львовщине

Во Львовской области в четверг, 2 апреля, во двор частного дома упала признанная ранее пригодной к использованию изношенная и неисправная зенитная управляемая ракета (ЗРК), в связи с чем стрельбы такими боеприпасами приостанавливаются до завершения проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-сслужбе Минобороны.

"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - цитирует в пятницу министра обороны Украины Андрея Тарана пресс-служба министерства.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.

Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3186707
 
 
 Топ комментарии
 
Земрази и сюда запустили свои мерзкие рученки.
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Чимось нагадало анекдот.
- Ало! Я стосовно сараю!
- Вибачте, але це ракетна база, ви не туди попали.
- НІ, Б*ЯТЬ, ЦЕ ВИ НЕ ТУДИ ПОПАЛИ!
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Земрази и сюда запустили свои мерзкие рученки.
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А шо такое.. пеця не шмагля? а говориль что дохерляд гривасов потратил... врут?
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Тим паче готове залізобетонне формулювання:
«Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.Источник: https://censor.net.ua/n3186707»
Враження, що формулювали, до.
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Навпаки потрібно проводити стрільби з потрійною частотою щоб виявити скільки ракет дійсно несправні! Зупинка стрільб ракетами ЗРК під час війни це злочин! Вже немає часу розбиратись, потрібно перевіряти практичними стрільбами, але стріляти над морем, щоб якщо ракета впаде - нікого не зачепило!
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А как должно быть?Шмаляй налево-направо, коронавирус всё спишет?
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Зебилы пришли, теперь ПВО шмаляет направо-налево. Русня довольна...
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Ну да, всьо оне. Весь трындец от них, родимых. От скисания молока до потери потенции., угу.
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Гы. А в прошлом году мародер признал ракету годной. За год устарела или мародер продал все новое?
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Тссс-сссс. Не ломайте этим свидетелям мирового заговора версию.
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Да понял я, понял, я вообще понятливый. Закажи себе теперь надгробную плиту с этой надписью на ней что ли....
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Служба РАВ той части ПВО сфиговничала при проверке ракеты.
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Чимось нагадало анекдот.
- Ало! Я стосовно сараю!
- Вибачте, але це ракетна база, ви не туди попали.
- НІ, Б*ЯТЬ, ЦЕ ВИ НЕ ТУДИ ПОПАЛИ!
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"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..." (с)
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Ну так треба чтоб больше никуда никому ничего не падало, ферштейн?Для того и запрет.
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а почему запретил министр а не Главнокомандующий, ведь это его прерогатива подготовка войск, вот вам первый случай "разделения функций" , пример двоевластия, представить трудно что будет при боевых действиях, вместо наступать- отступать вместо оборонятся- наступать. все это впереди еще. просто ужас но это для тех кто понимает.
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Долго ль Будут падать произведенные в ссср. В хранилищах еще Есть в Полтаве после полтавской битвы Ядра , - не пробовали Пострелять.
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Почему эти стрельбы вообще во Львовской области проводятся?Что зря снаряды портить...
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Просто на линии фронта там вроде непонята, стрелять нужно вперёд, а власть отводит войска до Днепра,потому не в Таганроге ,а во Львове
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Так можно же стрелять там,чтоб оно падало ровненько по линии разграничения,чтоб сепары на очке всю дорогу сидели
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Потрохомерзота встигла знищити не тільки кордони, а й ПВО. Кордони майже відновили, чи відводять ПВО?
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То есть проблема в том, что не взорвалась? Глава Минобороны Таран приказал остановить все стрельбы из ЗРК до выяснения обстоятельств падения снаряда в частный дом на Львовщине - Цензор.НЕТ 5401
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