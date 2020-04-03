 Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня хочу ответить украинским врачам, которые обращаются ко мне в соцсетях. Прежде всего скажу: все вижу, все слышу, стараюсь максимально быстро решать ваши проблемы.
Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Сотрудников обеспечат костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - сказал Президент.
Медики города Дубна обратили внимание на то, что врачи "скорой" не обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тыс. масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент здравоохранения Ривненской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен", - заверил глава государства.
Он подчеркнул, что также решается вопрос, поднятый в обращении врачей Одесского областного медицинского центра. "Также исправлена несправедливая ситуация, в которой оказались работники экстренной медицинской помощи. Им будет выделена денежная надбавка за противодействие коронавирусу. Вчера Минздрав выдал соответствующий приказ", - сообщил Президент.
"К сожалению, сегодня мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медицинской системой во все предыдущие годы", - отметил Зеленский. Он заверил, что власть круглосуточно работает над тем, чтобыу медиков были все необходимые средства и оборудование.
По мордякам уже два раза херачили, на целых двух Майданах. И к чему это привело? К тому, шо мы сами себя отбросили на 10 лет назад и превратились из крепенькой пост совковой страны в сырьевую банановую республику, которую постоянно сотрясают кризисы. Если не экономический, то обязательно политический... Будете спорить?
Кому вы собрались опять "херачить по мордякам"? Самим себе? Ведь наша влада и наша политическая элита к нам не с Марса прилетели. Они - это мы.
Те из нас, кто хоть трохи выползает на высокую социальную ступеньку - тут же превращаются из людей в мерзавцев и уродов(вспомните депутатов, которых вынес на Олимп Майдан). Опять будете спорить? Тогда жду от вас ЖЕЛЕЗНЫХ аргументов.
По твоему загнивающая тотальная коррупция Кучмы и Януковича были афигенным прогрессом?!
Гріша ! Та нафіга так жить ?
Затвердження такого протоколу на рівні країни - дуже небезпечне явище і загалом виглядає як масовий експеримент на українцях
У тебя память, как у ракушки. Она только тем и занималась все свое премьерство, что валила все на папередников.
В укрполітиці є тільки Юля і всі інші, що проти неї працюють. Разом з тобою
Супрун должна за это ответить.
Зе опять первый пакет открыл, а пора было бы готовить три пакета. А кто назначил доктора смерть министром здравоохранения? А кто из простака мэра сделал мэра VIP палата?
А кто братьев $20 млн покрывает? А кто то, о чем говорит Уманский покрывает: "При Верланове ежемесячно крадут 5 млрд только по НДС. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?""
Сегодня благодаря Зе люди ведут такой диалог:
"- Куме, а вы ощущаете ветер перемен?
- Да, теперь он гуляет у меня в карманах."
штопаный
Тупое до безобразия.
Почему ИВЛ покупает и восстанавливает Порох, а не ЗЕбанарий?
Почему ЗЕ разрешил своим людям продать в ноль все средства защиты из Украины во время эпидемии?
Что за год для медицины сделал ЗЕбанарий, кроме того, что усадил на потоки своих людей и угробил медреформу?
... однако ))
Пропоную послухати виступ справжнього Президента і державного мужа:
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2994505587275114/
Господь подарував Україні як мінімум 2 місяці перед піком епідемії, який зараз починається. 10 днів тому у нас ще були лічені хворі. 10 днів - і вже сьогодні маємо близько тисячі хворих. Кількість хворих, які додаються кожного дня - більше сотні. Ці 2 місяці м'яко кажучи, були неефективно використані. Не була створена законодавча база. Тоді ще були на складах ШВЛ та засоби захисту - зараз всього цього вже немає.
Тож перша позиція: якщо ви вимагаєте від лікаря, щоб він тестував, їздив на швидкій, його треба захистити. Бо якщо лікарі захворіють - у країні буде катастрофа. Лікарів епідеміологів, інфекціоністів, вірусологів в Україні менше 3 тисяч. Зараз треба перенавчати лікарів інших фахів на термінових курсах, щоб ми були здатні дати відсіч пандемії.
«Фонд Порошенка» та «Рошен» шукають шляхи поставки захисних костюмів для лікарів. 70 тисяч - це усі костюми, що були в Китаї на півтора місяці. У зв'язку з піком попиту захисні костюми перекупають росіяни і платять вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні «Фонд Порошенка» і «Рошен» переорієнтували закупки і починають закупати в Кореї 100 тисяч костюмів. Сьогодні моя дружина передала 10 відновлений ШВЛ лікарні швидкої допомоги. Це все, що знайшли. Післязавтра це буде відбуватися у Миколаєві.
Ми отримали протоколи лікування з Італії, з Франції. Спеціальним листом на мене, як голову партії «Європейської Солідарності», ЦК Комуністичної партії Китаю направив протоколи лікування з Китаю. Ми їх одразу перенаправили у МОЗ. Щоб зробити спільний протокол. Бо там написано, чим лікувати і як лікувати коронавірус.
Друга позиція: наша протидія пандемії обов'язково має поєднуватися з протидією економічній кризі. Бо в людей через 2-3 тижні закінчаться гроші. Ми маємо придумати щось на кшталт фудстемпів, де людина може за рахунок субсидій держави купити харчі і ліки. Треба звернути увагу на тих, хто сьогодні потребує допомоги і дати адекватну відповідь.
Третя позиція: захист від безробіття. З одного боку - передбачити чіткий пакет заходів по підтримці самозанятих і сфери послуг. Сьогодні вони ризикують просто залишитися без грошей. Усі відповідальні державні діячі мають об'єднатися і захистити людей.