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 Политика Украины, Здоровье
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 Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация с пандемией коронавируса показала все проблемы украинской медицинской системы, которые накапливались годами.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня хочу ответить украинским врачам, которые обращаются ко мне в соцсетях. Прежде всего скажу: все вижу, все слышу, стараюсь максимально быстро решать ваши проблемы.

Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Сотрудников обеспечат костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - сказал Президент.

Медики города Дубна обратили внимание на то, что врачи "скорой" не обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тыс. масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент здравоохранения Ривненской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен", - заверил глава государства.

Смотрите: Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому. ВИДЕО

Он подчеркнул, что также решается вопрос, поднятый в обращении врачей Одесского областного медицинского центра. "Также исправлена несправедливая ситуация, в которой оказались работники экстренной медицинской помощи. Им будет выделена денежная надбавка за противодействие коронавирусу. Вчера Минздрав выдал соответствующий приказ", - сообщил Президент.

"К сожалению, сегодня мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медицинской системой во все предыдущие годы", - отметил Зеленский. Он заверил, что власть круглосуточно работает над тем, чтобыу медиков были все необходимые средства и оборудование. 

Читайте также: Медработникам скорой помощи тоже увеличат оклад в три раза, - глава Минздрава Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3186705
 
 
 Топ комментарии
 
сказав зєльонскій і відправив всіх лікарів в Італію.....
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Ага, особенно после этих цифир

Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 946
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Так, краще. Бо, той, хто вміє керувати виробничим підприємством, є кращим претендентом за того, хто вміє керувати лише своїм органом (я про язик, коли що). Перший принаймні розуміє закони економіки та херню не несе.
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У Зеленского как бы свое предприятие тоже имеется, и довольно успешное - при этом он при власти, в отличии от барыги, не был и преференции для бизнеса не выбивал. Барыга прекрасно разумеется на экономике, поэтому с 2015 настроил в Киеве множество магазинов "рошен", не говоря уже про разные богданы и кузни, которым из гос-заказов ну просто попёрла бюджетная деньга. Ну а лохам постоянно кормил гидность, мову, виру, европейские перспектывы, уважение в Европе - то есть то, что нельзя пощупать руками и предъявить барыге за результат.
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а хазяїн новоспеченого президента хіба не олігарх-міліонер? І чим же ж він таким як ти подобається більше ніж Порошенко? Порох, принаймні, хоч рейдерством таким зухвалим не займався..
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Я высказал своё мнение. Я имею на него право? Да? Тогда, спасибо.
По мордякам уже два раза херачили, на целых двух Майданах. И к чему это привело? К тому, шо мы сами себя отбросили на 10 лет назад и превратились из крепенькой пост совковой страны в сырьевую банановую республику, которую постоянно сотрясают кризисы. Если не экономический, то обязательно политический... Будете спорить?
Кому вы собрались опять "херачить по мордякам"? Самим себе? Ведь наша влада и наша политическая элита к нам не с Марса прилетели. Они - это мы.
Те из нас, кто хоть трохи выползает на высокую социальную ступеньку - тут же превращаются из людей в мерзавцев и уродов(вспомните депутатов, которых вынес на Олимп Майдан). Опять будете спорить? Тогда жду от вас ЖЕЛЕЗНЫХ аргументов.
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"майданы отбросили на 10 лет" - а где ТВОИ аргументы?
По твоему загнивающая тотальная коррупция Кучмы и Януковича были афигенным прогрессом?!
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гриша, перестань курить траву. бубочка политический импотент. для того что бы рулить в стране надо иметь политическую силу и профессионалов команде, порядочных соратников а не шоблу имбецилов набраную по приколу из подворотен ))))
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Все шо в тебе осталось,-це Зєлєнскій ????????????????
Гріша ! Та нафіга так жить ?
Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7754
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Ага, папередники виноваты как всегда... Так два папередника уже ж твоими были, то есть ты сам признал что сам виноват...
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Трепло ! Что хорошего ты сделал за этот год ? Была ответственная за здравоохранение Уляна Супрун, а сейчас кто ? Проходимцы, взяточники, шулеры и шарлатаны взяли всё в свои руки!
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Ось скажи, чмирьок ти зелений, чому Юля НІКОЛИ не нарікала на попередників? Але зате досягала рекордних результатів по всіх показниках, як найбільш успішний прем'єр. А в тебе за пів року діра в бюджеті розміром до 200 млрд. гр. Мене цікавить лише одне: ти колись відпочиваєш, щоб не шкодити Україні? Чмирьок?
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Шта? Эта та, которая с ОПЗЖ слилась в экстазе?

У тебя память, как у ракушки. Она только тем и занималась все свое премьерство, что валила все на папередников.
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Пуйло на Юлю замовив два десятки фейкових відіо-спостереження з качанівської, з сауни з Саакою, ще багато інших. То чому до Юлі не мають приліпитись ці опзж, щоб її скомпроментувати?
В укрполітиці є тільки Юля і всі інші, що проти неї працюють. Разом з тобою
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Ващето это она к ним прилепилась, а не наоборот. Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5126 Зажопница ватная твоя дырявая Юля.
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sulima ivan, ой, ну ти тільки не сміши зі своєю косатою ТЮлькою. Щось таке робиться з украінями - як не клоуна, то протухлу за стільки років ТЮльку пропонують. ТЮлька тим тільки і замалась, що когось мочила, а найбільше папєрєднікам діставлося від неї.
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Особенно рекордно вана занимала деньги на оплату своего популизма. Жаль,что ты настолько тупой и не имеешь памяти ,от слова совсем. Но твоя надежда,что все в Украине настолко слабоумные напрасна. Отсюда и рейтинг такой у твоей жульки.
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И у твоего прекрасного выбора,,зеленого чмыря" скоро такой же рейтинг будет. А тебя,все так же будут иметь в дураках популисты и аферисты,ибо тупость и жажда халявы рядом с тобой ходят.
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Згадала стара, коли дівкою була. Молодість бурхливо провела. Особливо у часи коли очолювала ЄЕСУ її співпраця з Павлом Лазаренком була ну дуууже успішна. Порийтесь в архівах, там стільки всього пікантно-цікавого, не на один серіал вистачить.
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Спасибо за правду, Президент. Теперь за дело, шавки пусть скулят и дальше, а предыдущих рехворматоров, особенно в области медицины, не подпускать к власти и на пушечный выстрел. Желательно - даже с уголовными делами.
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Это были не издевательства над медициной-это было планомерное ее уничтожение.
Супрун должна за это ответить.
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Аааа, ось і довгоочікувана заява про "папєрєдніків"... Малороси схавають, і не таке в рот брали...
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А скільки Зеленський заплатив податків за роки виступів на корпоративах,з концертів,з фільмів.А, я й забув, він же ж весь час працював у збиток,такий собі бідний комік,смішить людей за дарма.Хай на себе подивиться і не питає чому медицина в такому стані.
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**** где маски, почему Радуцкий из Госрезерва может 900 тонн масок продать, кто ему разрешил Госрезерв трогать.
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В зелених чмирів є 100% захист - коронвірус. Більше двох не збиратись. Мусора по Києву під час крадіжки української землі перегородили геть всі підходи до нової більшості в Раді - частини монобільшості, мародерської ЄС і холуйського Голосу.
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Опять видос, да уйди уже в отставку.

Зе опять первый пакет открыл, а пора было бы готовить три пакета. А кто назначил доктора смерть министром здравоохранения? А кто из простака мэра сделал мэра VIP палата?

А кто братьев $20 млн покрывает? А кто то, о чем говорит Уманский покрывает: "При Верланове ежемесячно крадут 5 млрд только по НДС. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?""

Сегодня благодаря Зе люди ведут такой диалог:

"- Куме, а вы ощущаете ветер перемен?
- Да, теперь он гуляет у меня в карманах."
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Так ти ж продовжив знищувати медицину. Закрив тубдиспансери та лікарні. Лікарів перевів на мінімалку.
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Этот **********, как кукушка в часах: пришло время, выскочил на экран, прокукарекал, что ему написали и спрятался до следующего раза.
Тупое до безобразия.
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Один хрен у нас плохая медицина,и поэтому мы продали все маски Китай и Европу.
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Где 10 млн обещаных тобой тестов, спаситель ЗЕуйев?
Почему ИВЛ покупает и восстанавливает Порох, а не ЗЕбанарий?
Почему ЗЕ разрешил своим людям продать в ноль все средства защиты из Украины во время эпидемии?
Что за год для медицины сделал ЗЕбанарий, кроме того, что усадил на потоки своих людей и угробил медреформу?
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ага..чертовы "попередники" продали все маски и респираторы,а клован нивчем невынуватый
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Зате на Феофанію йшли кошти не малі і регулярно і кожний рік.
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Вован,сумно якось на карантині,залабай Моцарта на піаніно,тут тобі рівних немає.А керувати то не твоє,за це грошей тобі не має за що платити.А якщо серйозно то народу потрібно визнати,що помилились з вибором,перед самим собою покаятись.Ви ж не сліпі,самі бачите куди приведе цей шлях,куди веде недолуга,недалека політика, не політика Зеленського.Тоді перевибори і можливість подальшого розвитку,можливість повернути Крим та частину Донецької та Луганської областей.
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Угу, сначала пожинал в Одессе в красных труселях, потом в Трускавце, потом в Буковеле, потом в Омане. Прямо эпичный пожинатель. А тут ещё и братья д'Ермаки пристроились пожинать
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Щось би про свого таваріща кРадуцького сказав!
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подлец моника что то чешет про издевательства, продав налево за последние несколько месяцев весь госрезерв средств защиты
... однако ))
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Клоун вже 20% свого президентського часу відбув, а все на попередників скидає.
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*****, ты Вовочка за восемь месяцев угробил экономику и армию. Так что заткнись, вшивая коза!
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Опять попередники виноваты.Наша песня хороша,начинай пианист с начала!
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Желаю всем голосовавшим за зеленского лечиться от короновируса единственным,что выделяет им преЗЕдент-уриной.
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Как же так, разве главная порохнявая шмаркля может быть виновата, такого просто не может быть, иначе бы порохнявые боты так не возбудились и не засарели на четыре старницы, это ж все смены сразу и лахты и ольгино подняли по тревоге, порохнява шмаркля в опасноти.
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Кожного разу, коли Зеленський ловить облизня, зеботи згадують якогось пороха, наче це якимось чином може допомогти Зеленському зберегти обличчя.
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Сьогодні ми пожинаємо плоди, оболванювання людей, 95 кварталом.
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Черговий відосік - квакання зеленої жаби-ропухи.
Пропоную послухати виступ справжнього Президента і державного мужа:

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2994505587275114/
Господь подарував Україні як мінімум 2 місяці перед піком епідемії, який зараз починається. 10 днів тому у нас ще були лічені хворі. 10 днів - і вже сьогодні маємо близько тисячі хворих. Кількість хворих, які додаються кожного дня - більше сотні. Ці 2 місяці м'яко кажучи, були неефективно використані. Не була створена законодавча база. Тоді ще були на складах ШВЛ та засоби захисту - зараз всього цього вже немає.

Тож перша позиція: якщо ви вимагаєте від лікаря, щоб він тестував, їздив на швидкій, його треба захистити. Бо якщо лікарі захворіють - у країні буде катастрофа. Лікарів епідеміологів, інфекціоністів, вірусологів в Україні менше 3 тисяч. Зараз треба перенавчати лікарів інших фахів на термінових курсах, щоб ми були здатні дати відсіч пандемії.

«Фонд Порошенка» та «Рошен» шукають шляхи поставки захисних костюмів для лікарів. 70 тисяч - це усі костюми, що були в Китаї на півтора місяці. У зв'язку з піком попиту захисні костюми перекупають росіяни і платять вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні «Фонд Порошенка» і «Рошен» переорієнтували закупки і починають закупати в Кореї 100 тисяч костюмів. Сьогодні моя дружина передала 10 відновлений ШВЛ лікарні швидкої допомоги. Це все, що знайшли. Післязавтра це буде відбуватися у Миколаєві.

Ми отримали протоколи лікування з Італії, з Франції. Спеціальним листом на мене, як голову партії «Європейської Солідарності», ЦК Комуністичної партії Китаю направив протоколи лікування з Китаю. Ми їх одразу перенаправили у МОЗ. Щоб зробити спільний протокол. Бо там написано, чим лікувати і як лікувати коронавірус.

Друга позиція: наша протидія пандемії обов'язково має поєднуватися з протидією економічній кризі. Бо в людей через 2-3 тижні закінчаться гроші. Ми маємо придумати щось на кшталт фудстемпів, де людина може за рахунок субсидій держави купити харчі і ліки. Треба звернути увагу на тих, хто сьогодні потребує допомоги і дати адекватну відповідь.

Третя позиція: захист від безробіття. З одного боку - передбачити чіткий пакет заходів по підтримці самозанятих і сфери послуг. Сьогодні вони ризикують просто залишитися без грошей. Усі відповідальні державні діячі мають об'єднатися і захистити людей.
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Порошенко за год восстановил армию, а Зленский за год восстановил режим Януковича.
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