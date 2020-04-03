 "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса

Об этом Горбенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выписывают домой. При поступлении состояние было тяжелое", — отметил он.
Горбенко опубликовал схему лечения и поблагодарил персонал инфекционного отделения Александровской больницы.
"Совет не от профессионального доктора, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях", — написал депутат, сам лечившийся в больнице.
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"Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально!" — добавил он.
Напомним, 2 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине утвержден единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом. По его словам, стандарт лечения был установлен на основании опыта стран, которые столкнулись с коронавирусом раньше Украины и уже имеют наработки в борьбе с COVID-19.
Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковал протокол лечения и назвала его опасным, указав, что все входящие в него препараты — экспериментальные.
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О том, что нардеп от СН Руслан Горбенко получил позитивный тест на коронавирус, стало известно 23 марта. В этот же день его госпитализировали. По словам Горбенко, он в последнее время не был за границей и не общался с другим Шаховым, первым из нардепов заразившимся коронавирусом.
приколи від слуги народу. - насмішка над народом.
Множимо на 5- 52500.
На жаль, не всім нам щомісяця у конверті 5000 баксів Бєня дає.
Возможны изменения роговицы, включая отек и помутнение. Они могут быть бессимптомными или вызывать такие нарушения, как ореолы, нечеткость зрения или фотофобия. Эти изменения могут быть временными или обратимыми при прекращении лечения. Нечеткость зрения вызвана нарушением аккомодации, она дозозависима и обратима.
Редко - кожная сыпь, зуд, изменения пигментации кожи и слизистых оболочек, обесцвечивание волос и алопеция. Эти изменения обычно быстро проходят после прекращения лечения. Возможны буллезная сыпь, включая очень редкие случаи полиморфной эритемы и синдрома Стивенса - Джонсона, светочувствительность и отдельные случаи эксфолиативного дерматита. Очень редко - острые генерализованные экзантематозные пустулезные высыпания, которые необходимо отличать от псориаза, хотя Плаквенил может вызывать обострение псориаза. Это может быть сопряжено с повышением температуры и лейкоцитозом. После отмены препарата прогноз обычно благоприятен.
Возможны тошнота, диарея, анорексия, боль в области живота, редко - рвота. Эти симптомы обычно проходят после снижения дозы или прекращения лечения.
Изредка отмечают головокружение, шум в ушах, потерю слуха, головную боль, нервозность, эмоциональную лабильность, психозы, судороги.
Вероятна миопатия скелетных мышц или нейромиопатия, ведущие к прогрессирующей слабости и атрофии проксимальных групп мышц. Миопатия обычно обратима после отмены препарата, но для полного восстановления может потребоваться несколько месяцев. Могут отмечать слабо выраженные сенсорные изменения, угнетение сухожильного рефлекса и аномальную нервную проводимость.
В редких случаях - кардиомиопатия. При выявлении нарушений проводимости (AV-блокада, блокада пучка Гисса) и гипертрофии обоих желудочков следует заподозрить хроническую интоксикацию. После отмены препарата проводимость, как правило, восстанавливается.
Редко наблюдается угнетение костного мозга. Плаквенил может обострять порфирию.
В отдельных случаях могут отмечать изменения показателей функциональных печеночных проб, сообщалось о нескольких случаях внезапно развившейся печеночной недостаточности.
плаквенил против малярии. короче это трепло лечили от всех вирусов