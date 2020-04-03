 "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса

Об этом Горбенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выписывают домой. При поступлении состояние было тяжелое", — отметил он.

Горбенко опубликовал схему лечения и поблагодарил персонал инфекционного отделения Александровской больницы.

"Совет не от профессионального доктора, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях", — написал депутат, сам лечившийся в больнице.

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"Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально!" — добавил он.

Напомним, 2 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине утвержден единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом. По его словам, стандарт лечения был установлен на основании опыта стран, которые столкнулись с коронавирусом раньше Украины и уже имеют наработки в борьбе с COVID-19.

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковал протокол лечения и назвала его опасным, указав, что все входящие в него препараты — экспериментальные.

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О том, что нардеп от СН Руслан Горбенко получил позитивный тест на коронавирус, стало известно 23 марта. В этот же день его госпитализировали. По словам Горбенко, он в последнее время не был за границей и не общался с другим Шаховым, первым из нардепов заразившимся коронавирусом.