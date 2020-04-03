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 "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса

Депутат от СН Руслан Горбенко рассказал о лечении и выздоровлении от COVID-19.

Об этом Горбенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выписывают домой. При поступлении состояние было тяжелое", — отметил он.

Горбенко опубликовал схему лечения и поблагодарил персонал инфекционного отделения Александровской больницы.

"Совет не от профессионального доктора, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях", — написал депутат, сам лечившийся в больнице.

Читайте на Цензор.НЕТ: Судья столичного Хозсуда Джарты, заболевшая коронавирусом после отдыха в Куршевеле, рассказала о выздоровлении

"Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально!" — добавил он.

Напомним, 2 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине утвержден единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом. По его словам, стандарт лечения был установлен на основании опыта стран, которые столкнулись с коронавирусом раньше Украины и уже имеют наработки в борьбе с COVID-19.

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковал протокол лечения и назвала его опасным, указав, что все входящие в него препараты — экспериментальные.

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп Шахов вылечился от COVID-19: сделал два теста на коронавирус - результаты негативные

О том, что нардеп от СН Руслан Горбенко получил позитивный тест на коронавирус, стало известно 23 марта. В этот же день его госпитализировали. По словам Горбенко, он в последнее время не был за границей и не общался с другим Шаховым, первым из нардепов заразившимся коронавирусом.

Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, - слуга народа Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186704
 
   
 Топ комментарии
 
Немає ліків від коронавірусу, тільки тепле пиття та обмеження рухів.
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далеко не усім хворим пощастить потрапити далі входу цієї лікарні..
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Немає ліків від коронавірусу, тільки тепле пиття та обмеження рухів.
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Я предпочитаю охолоджене и сало с цибулькой, уж извините.
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Что ж, можете меня записать в безбожники. Как сказал один из римских пап: Дал бы мне б-г благополучия в этом мире, а за тот свет я не беспокоюсь.
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Головне свято християнства - Пасха, свято відродження після смерті! Головний меседж християнської віри - життя не закінчується після смерті, тому люди мають використати життя не для того щоб набувати багатство та розкіш, скарби які не можна буде забрати з собою після смерті, а мають здобувати духовний скарб, скарб який неможливо вкрасти злодіям, скарб який не з'їсть моль та хробаки!
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Есть у разработчиков лікі від коронавірусу,
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У розробників є тільки дослідні зразки які ще не пройшли клінічні випробування, а влада включає в офіційній протокол лікування ліки які ще не пройшли клінічні випробування і можуть зашкодити пацієнтам і привести до тяжких наслідків, тому в діях влади є ознаки злочину!
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сказав, що треба самому починати, але не сказав як?
приколи від слуги народу. - насмішка над народом.
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Він просто рекламує лікування як таке, щоб збільшити продажі неперевірених говноліків українського та імпортного виробництва, які не мають підтвердженої ефективності! Тупо працює на фармокологічну мафію.
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а никто и не утверждал ,шо за эрой водолея не наступит эра долбо@обов...
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Зебил призывает начинать самолечение? А как же внутривенно? Или он герычем лечился? "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса - Цензор.НЕТ 4663
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Це він зараз зебіл. А ще в 2014 він був лугандонцем і депутатом від ПР.
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далеко не усім хворим пощастить потрапити далі входу цієї лікарні..
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и многие аптеки готовы Вам предложить то же плаквенил?...
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Депутат от СН Руслан Горбенко рассказал о лечении и выздоровлении от COVID-19...смешно звучит...кремлёвские депутаты тоже простым рассказывают,как вылечиваются в кремлёвской больнице ,всё как то по советски "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса - Цензор.НЕТ 6113 Источник: https://censor.net.ua/n3186704
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А власть только может обеспечить социально незащищенные группы населения продуктовыми пайками....ну может даст по бутылке 0.5 литра спирта
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А антибіотик "Меронем" для чого? Ще й 3 рази/день ?
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в основном для суммы общего чека... а так по привычке давят всю биоту, потому что на фоне вирусного поражения может активироваться всякая бактериальная нечисть...
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Пневмонія тому і називаєтья атиповою, бо не лікується антибіотиками.
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Хотел бы прочитать его пост после лечения в какой нибудь районной больничке "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса - Цензор.НЕТ 2220
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Меронем коштує 3500. Отже, на день 10500.
Множимо на 5- 52500.
На жаль, не всім нам щомісяця у конверті 5000 баксів Бєня дає.
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вот так лечаться слуги. но не сказл что ему каждую минуту в рачи в жопу заглядывали. и из того списка простой, смертный не купит нихрена даже если есть деньги. вопрос. для кого он писал эту байку
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та да...виглядає, як знущання над народом.
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Во всем мире короновирус лечат в зависимости от твоих симптомов, мы уже докатились до того что плаквенил скупили во всех аптеках и те кому он действительно нужен, могут о нем только мечтать, мы не знаем какие симптомы были у депутата, Вы вообще понимаете что Вы делаете когда публикуете эти новости, или Вы ждёте когда у больного дома печень откажет от всех этих препаратов?
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выплюньте орбит и сразу же жуйте гудрон. иммунологи рекомендуют.
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Побочные эффекты плаквенила: редко - ретинопатия с изменением пигментации и дефектами поля зрения. На ранней стадии она обратима после отмены препарата. Если Плаквенил вовремя не отменить, существует риск прогрессирования ретинопатии даже после отмены препарата. Изменения сетчатки могут быть сначала бессимптомными, или могут проявляться парацентральной, перицентральной или преходящей скотомой.

Возможны изменения роговицы, включая отек и помутнение. Они могут быть бессимптомными или вызывать такие нарушения, как ореолы, нечеткость зрения или фотофобия. Эти изменения могут быть временными или обратимыми при прекращении лечения. Нечеткость зрения вызвана нарушением аккомодации, она дозозависима и обратима.

Редко - кожная сыпь, зуд, изменения пигментации кожи и слизистых оболочек, обесцвечивание волос и алопеция. Эти изменения обычно быстро проходят после прекращения лечения. Возможны буллезная сыпь, включая очень редкие случаи полиморфной эритемы и синдрома Стивенса - Джонсона, светочувствительность и отдельные случаи эксфолиативного дерматита. Очень редко - острые генерализованные экзантематозные пустулезные высыпания, которые необходимо отличать от псориаза, хотя Плаквенил может вызывать обострение псориаза. Это может быть сопряжено с повышением температуры и лейкоцитозом. После отмены препарата прогноз обычно благоприятен.

Возможны тошнота, диарея, анорексия, боль в области живота, редко - рвота. Эти симптомы обычно проходят после снижения дозы или прекращения лечения.

Изредка отмечают головокружение, шум в ушах, потерю слуха, головную боль, нервозность, эмоциональную лабильность, психозы, судороги.

Вероятна миопатия скелетных мышц или нейромиопатия, ведущие к прогрессирующей слабости и атрофии проксимальных групп мышц. Миопатия обычно обратима после отмены препарата, но для полного восстановления может потребоваться несколько месяцев. Могут отмечать слабо выраженные сенсорные изменения, угнетение сухожильного рефлекса и аномальную нервную проводимость.

В редких случаях - кардиомиопатия. При выявлении нарушений проводимости (AV-блокада, блокада пучка Гисса) и гипертрофии обоих желудочков следует заподозрить хроническую интоксикацию. После отмены препарата проводимость, как правило, восстанавливается.

Редко наблюдается угнетение костного мозга. Плаквенил может обострять порфирию.

В отдельных случаях могут отмечать изменения показателей функциональных печеночных проб, сообщалось о нескольких случаях внезапно развившейся печеночной недостаточности.
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А що було б, якби на місці цього депутата був якийсь пересічний з райцентру? Або,не дай Бог, з якогось села?
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лекарства на 7 тыс грн . плаквенил нет в Украине. *****.
плаквенил против малярии. короче это трепло лечили от всех вирусов
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плаквенил это чума в переводе Plaquenil антибиотик внутривенно цена 5000 грн
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Урод. Из-за таких советов плаквенил теперь стоит 20000 грн. за пачку и ревматоидные больные не могут его купить.
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Да можно лечиться !если есть денги!только етот депутат забыл написать сколько стоит его рекомендуемое лечение - примерно 10 тыс в день.не все люди за месяц такую суму не зарабатывает!
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