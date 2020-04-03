 Канал Ахметова "Украина 24" после эфира с Леросом приостановил выход проекта Соколовой "в связи с карантином"

О приостановке проекта Янина Соколова сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Так быстро меня еще не останавливали. Вчера вышел третий выпуск программы "Как вам не стыдно". В нем мы говорили о некомфортном. Расследование об Укрспирте. Сокращение бюджета на культуру, образование, молодежь, спорт и соц. выплаты. Неспособность власти справиться с коронавирусом. И в конце включился Geo Leros и рассказал о Ермаке, его методах мести и Денискиных пленках", — написала Соколова.

По словам журналистки, сегодня утром канал сообщил о заморозке проекта до осени в связи с карантином. Проект "Свобода слова Савика Шустера" при этом будет выходить в прежнем режиме.

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"Когда была маленькая, не понимала, почему Леня из 6 "Б" мог заходить в учительскую, а я нет. Потом узнала, что Леня — сын Марии Степановны. Завхоза. Так что ему можно", — написала Соколова.

Журналистка добавила, что не знает, возобновит ли программа выход на канале "Украина 24" осенью. Но уже следующий ее выпуск выйдет в эфир на канале Соколовой в YouTube.

Телеканал "Украина 24" объясняет приостановку производства программы Соколовой карантином. "В режиме карантина формат программы не может быть реализован в полном объеме: в частности, невозможно пригласить аудиторию, а те, от кого Янина добивается правды, не приходят к ней в студию, ссылаясь на необходимость самоизоляции", — сказано в сообщении канала.

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"Наше сотрудничество с Яниной Соколовой строилось на принципах абсолютного доверия и невмешательства в решения, которые каждый принимает в сфере своей компетенции. Поэтому я верю, что Янина отнесется к менеджерскому решению приостановить производство ее формата "Как вам не стыдно!" до осени с таким же доверием, с каким мы относились к ее творческим решениям", — заявил председатель "Новостной Группы Украина" Дмитрий Белянский.



