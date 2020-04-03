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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Канал Ахметова "Украина 24" после эфира с Леросом приостановил выход проекта Соколовой "в связи с карантином"

Канал "Украина 24" до осени приостановил производство ток-шоу "Как вам не стыдно!", объяснив это невозможностью собрать аудиторию и гостей. Накануне в программе обсуждали записи, на которых фигурирует Денис Ермак, и неспособность власти справиться с карантином.

О приостановке проекта Янина Соколова сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Так быстро меня еще не останавливали. Вчера вышел третий выпуск программы "Как вам не стыдно". В нем мы говорили о некомфортном. Расследование об Укрспирте. Сокращение бюджета на культуру, образование, молодежь, спорт и соц. выплаты. Неспособность власти справиться с коронавирусом. И в конце включился Geo Leros и рассказал о Ермаке, его методах мести и Денискиных пленках", — написала Соколова.

По словам журналистки, сегодня утром канал сообщил о заморозке проекта до осени в связи с карантином. Проект "Свобода слова Савика Шустера" при этом будет выходить в прежнем режиме.

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"Когда была маленькая, не понимала, почему Леня из 6 "Б" мог заходить в учительскую, а я нет. Потом узнала, что Леня — сын Марии Степановны. Завхоза. Так что ему можно", — написала Соколова.

Журналистка добавила, что не знает, возобновит ли программа выход на канале "Украина 24" осенью. Но уже следующий ее выпуск выйдет в эфир на канале Соколовой в YouTube.

Телеканал "Украина 24" объясняет приостановку производства программы Соколовой карантином. "В режиме карантина формат программы не может быть реализован в полном объеме: в частности, невозможно пригласить аудиторию, а те, от кого Янина добивается правды, не приходят к ней в студию, ссылаясь на необходимость самоизоляции", — сказано в сообщении канала.

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"Наше сотрудничество с Яниной Соколовой строилось на принципах абсолютного доверия и невмешательства в решения, которые каждый принимает в сфере своей компетенции. Поэтому я верю, что Янина отнесется к менеджерскому решению приостановить производство ее формата "Как вам не стыдно!" до осени с таким же доверием, с каким мы относились к ее творческим решениям", — заявил председатель "Новостной Группы Украина" Дмитрий Белянский.

Канал Ахметова Украина 24 после эфира с Леросом приостановил выход проекта Соколовой в связи с карантином 01
Канал Ахметова Украина 24 после эфира с Леросом приостановил выход проекта Соколовой в связи с карантином 02Канал Ахметова Украина 24 после эфира с Леросом приостановил выход проекта Соколовой в связи с карантином 03

Источник: https://censor.net.ua/n3186703
 
   
 Топ комментарии
 
Мягко говоря, странно её видеть на этом телеканале.
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Быстро закончилась свобода слова )))
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Тим часом більшість центральних телеканалів про справу Єрмака просто мовчать.В ЗМІ стоїть тотальна тиша.Якщо ми з вами тут обурюємось і щось обговорюємо, то для більшості ця тема проходить повз...
Чому тиша? Чому тема не обговорюється на 1+1? Чому Мосейчук мовчить?
Так і створюються міфи, картинки, брехня.Так працює пропаганда.
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а чого ти поперлась на той канал, де до портянки звертаються "андрей владимирович"?
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Помню, бубочка в прошлом году рассказывал, что за свободу слова пасть порвет...
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Он имел ввиду, что будет рвать пасть свободноговорящим...
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А всё потому что нет независимого "тв". Всё принадлежит какому-нибудь олигарху, только для них это "предприятие" по итогу оказывается прибыльное, за счет обманутого народа. Да и то...кто как наврёт(может и не выйти). А если не врать и не обливать конкурентов дерьмом, то это деньги на ветер или пиво без водки, наши олигафрены рхи не из таких- жрут по максимуму, сытость(как и совесть) отсутствует!
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Как там Ахметов, технический дефолт? Объявил о приостановке выплат купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу. И сколько аппаратов ИВЛ он купил? И как там резиденция во Франции за 200 млн. евро?
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