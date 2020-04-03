EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2306  41
Материалы по теме:
Все про:правоохранительные органы (1145) таможня (1616) ГФС (3506) Венедиктова (97) Офис генерального прокурора (206)

 Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова

В Офисе Генерального прокурора состоялось совместное совещание с руководителями ключевых правоохранительных органов, обязанностью которых является противодействие преступности в таможенной сфере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участие в совещании приняли Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, и.о. Директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, и.о. Председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко и заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрий Венцковский.

Речь шла о защите интересов государства от неправомерных посягательств в налоговой и таможенной сферах и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, а также обеспечение возмещения причиненных убытков.

"Не меньшей угрозой, чем эпидемия коронавируса, для нашего государства в такое сложное время является недопоступление в бюджет таможенных платежей на сумму почти 20 млрд гривен. Это из запланированных для выполнения 85 млрд. грн. При этом, вместо активизации борьбы с преступностью в сфере взимания налогов и сборов при импорте, интенсивность регистрации уголовных производств по таким фактам из года в год не превышает даже сотни на всю страну, а в суд их ежегодно направляется лишь около двух десятков. Мне кажется, что деятельность правоохранительных органов пока сводится лишь к формальному поддержанию количественных, а не достижению реальных качественных показателей", - заявила Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни

Сейчас за три месяца работы всех правоохранительных органов выявлено всего 35 фактов нарушений законодательства в сфере взимания таможенных платежей и направлено в суд 8 таких уголовных производств. В частности, в настоящее время в производстве органов ГФС находится 112 производств этой категории. Ни в одном из них лицам о подозрении не сообщается. В ГБР находится 20 производств данной категории, только одно из них - с уведомлением лица о подозрении.

"У меня вопрос ко всем силовикам: зачем следователи годами держат в себя производство без принятия окончательных решений? Возможно, таким образом пытаются "прикрыть" свою несостоятельность дать реальный результат? Или такие производства используются как рычаги воздействия на предприятия? Я требую от руководителей правоохранительных органов обеспечить принятие окончательных законных решений и не заниматься созданием видимости эффективной деятельности. От прокуроров же - обеспечением надлежащего процессуального руководства в производствах этой категории", - добавила Генеральный прокурор.

Читайте также: Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский

Источник: https://censor.net.ua/n3186702
 
   
 Топ комментарии
 
Тому що міністр фінансів не знає нічого про фінанси.
 показать весь комментарий
 
Вот за что я больше всего терпеть не могу эпоху гринпоца, так это за ее унылое однообразие.
Раньше ж мы как жили? Весело!
- Порошенко напился.
- Порошенко сбил шапку с девочки.
- Порошенко выжрал весь борщ у семьи военнослужащего.
- Порошенко убил своего брата. И съел.
- Порошенко сбежал.
- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.
- А почему Порошенко не сбежал?
Хорошо было. Пища для ума и сердца.
А теперь что? Каждый день одно и то же. И так 9 месяцев подряд.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
Господи, да дайте вы ему лоперамиду, что ли. На всю страну говном смердит
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так возьмите Бен Ладена за кокоечки !!!
Венедиктова,флаг в руки !!! Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 5506
 показать весь комментарий
 
 
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
......................................
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
 показать весь комментарий
 
 
бєнядіктова не в курсі, що споживання в Україні зменшилося, в звязку з епідемією
 показать весь комментарий
 
 
їжа ніколи не була великою частиною імпорту..... а от на все решту попит впав конкретно
 показать весь комментарий
 
 
Особисто я купую набагато менше. Від інших теж чув подібне.
 показать весь комментарий
 
Столиця на майже 65 мільйонів гривень придбала кількасот відеокамер, які вимірюватимуть температуру тіла, а також розпізнаватимуть обличчя.

Закупівлю провели в межах боротьби з поширенням коронавірусу. Договір підписали 2 квітня.
Згідно з ним, Київ повинен отримати 400 відеокамер марки Hikvision так званого "термального скринінгу". Вартість одного такого пристрою - 125 тисяч гривень без ПДВ. Загалом сума договору - понад 54 мільйони гривень без ПДВ (майже 65 мільйонів - з ПДВ). Усі камери повинні встановити впродовж 17-25 квітня.
Замовило пристрої комунальне підприємство "Інформатика", яке адмініструє всі мережі камер у столиці. Ця фірма підпорядковується департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.
Постачати відеокамери буде компанія "Інтевро". Договір з нею уклали без конкурсу. Як виявило "Слідство.Інфо", ця фірма вперше отримує таке велике замовлення на публічних закупівлях. За попередні три роки з нею уклали низку незначних договорів на загальну суму трохи більше одного мільйона гривень.
Дані з камер будуть надходити до представників Національної поліції, Муніципальної варти, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також вони збиратимуть статистичну інформацію для департаменту охорони здоров'я КМДА.https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/3/7246428/
 показать весь комментарий
 
 
розкуркулэння бенедиктовых неизбежно...
 показать весь комментарий
 
какого хрена генпрокурор лезет в финансы ???
 показать весь комментарий
 
 
Тому що міністр фінансів не знає нічого про фінанси.
 показать весь комментарий
 
 
а новий міністр хіба не проходив співбесіду в покійного брата дЄрмака?
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, але за посаду заплатив. Тому він чесний корупціонер!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас будут доить и так загибающийся от карантина бизнес.
 показать весь комментарий
 
 
Конкурент Авакову растет) токо более неспособньій и ничтожньій
 показать весь комментарий
 
начнут экспроприировать экспроприаторов.
 показать весь комментарий
 
 
НеФьодор вроде заявлял, что коррупции на таможне нет и план перевыполняется. Интересно, когда брехня будет возвращаться во рты говорящим и вылетать прямо из дупы?
 показать весь комментарий
 
 
Существование всей бенино-зильонской шобла-@блы - в сотни раз более угрожающее явление для нашей государственности, чем самовлюбленные и малокомпетентные бородатые дровосеки во главе таможни
 показать весь комментарий
 
 
Венедиктовна за Россию.


Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как «лояльную интересам Российской Федерации» и » … нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении».Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н.

https://www.ponomaroleg.com/хроника-президента-02-03-20-2.html
 показать весь комментарий
 
там, і без кокошніка, морда кацапська .... не помилишся
 показать весь комментарий
 
 
Нагадує ту, яка у німців була катом!
 показать весь комментарий
 
 
Все предсказуемо. Предприятия останавливаются , народ на карантине. Контрабандисты, что не люди Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 5239?
 показать весь комментарий
 
Так закрой липовые дела на Пороха, и открой реальные на бубачку.

При Порохе были поступления ого-го-го.
А при бубачке они резко приблизились к нулю.

При этом "слуги" резко начали ездить на Теслах и летать в Оман.
А при Порохе эти слуги бутылки собирали...
Не догадываещься, куда исчезли "поступления"?
 показать весь комментарий
 
 
Вот за что я больше всего терпеть не могу эпоху гринпоца, так это за ее унылое однообразие.
Раньше ж мы как жили? Весело!
- Порошенко напился.
- Порошенко сбил шапку с девочки.
- Порошенко выжрал весь борщ у семьи военнослужащего.
- Порошенко убил своего брата. И съел.
- Порошенко сбежал.
- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.
- А почему Порошенко не сбежал?
Хорошо было. Пища для ума и сердца.
А теперь что? Каждый день одно и то же. И так 9 месяцев подряд.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
Господи, да дайте вы ему лоперамиду, что ли. На всю страну говном смердит
 показать весь комментарий
 
 
ГП нашёл слабое звено.Цербер правящего режима .Замучает,как Пол Пот- Кампучию.У неё свои судьи найдутся .И в ВРУ представление оформит ,невзирая на договорённости некоторых с ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
потім вийдуть з наради - і куди? - зайдітє за конвєртом?
конвертаційні центри..ну так пишуть...я не знаю...але пишуть - працюють на повну потужність.
 показать весь комментарий
 
Курва! В цьому уряді, в цій владі, серед "новьіх ліц" хоч хтось займається своєю роботою???? Міністр МВС щось белькоче про медичні заходи, міністр економіки бубнить про харчування в школах, прокурор - про невиконання бюджету, завхоз офісу преЗЕдента змальовує зовнішню політику держави... "Прахфєсіанали", цуко! А новий прем'єр щось там муркоче про перезавантаження економіки у травні! Да з таким "професіоналізмом" вона просто не доживе до травня! Щоб вам, курвам, повернулося все те, що зара ви робите з людьми, сторицею і по самі гланди!
 показать весь комментарий
 
 
Як тут не згадати знамениту репліку "унилої лошаді".
 показать весь комментарий
 
Ну так арестуй Бубочку . Чего он поназначал везде недоумков ,, которые и поставили страну на грань катастрофы ? Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 4647 .
 показать весь комментарий
 
 
Ніззя - недоторканий. Тільки як складе повноваження президента, тоді можна буде ганяти як Порошенка. Можна буде заочно засудити як Януковича, а можна зіслати на пасіку як Ющенка, чи замінити Кучму в Мінських перемовинах.
 показать весь комментарий
 
а вы бинладена увольте, как премьера и все.................................. это же друзья. и ищите аферистов. а, и еще емца посадите. он же наклеветал , что 5 миллиардов в месяц пропадают. в тюрьму его нах...... а еще какойто журналюга, аферист написал что зеля в омане решал чтото негласно. в тюрьму журналюгу. и вообще тюрьма народу земля оману и мвф. УРА
 показать весь комментарий
 
красавица наша...................... мы про жоппу с бюджетом и экономикойй знаем и все видим. не знаем только, КТО **** С,,,,,ИЗДИЛ БАБЛО НА ТАМОЖНЕ найди пожалуста.
 показать весь комментарий
 
ещё один наполнитель бюджета указами. ещё перезагрузить забыли и все потечет в бюджет
 показать весь комментарий
 
полиция занимается экономикой, аваков вместо преза советы пазлает, прокурор таможней занимается, зе-бред.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх