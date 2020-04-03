 Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участие в совещании приняли Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, и.о. Директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, и.о. Председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко и заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрий Венцковский.
Речь шла о защите интересов государства от неправомерных посягательств в налоговой и таможенной сферах и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, а также обеспечение возмещения причиненных убытков.
"Не меньшей угрозой, чем эпидемия коронавируса, для нашего государства в такое сложное время является недопоступление в бюджет таможенных платежей на сумму почти 20 млрд гривен. Это из запланированных для выполнения 85 млрд. грн. При этом, вместо активизации борьбы с преступностью в сфере взимания налогов и сборов при импорте, интенсивность регистрации уголовных производств по таким фактам из года в год не превышает даже сотни на всю страну, а в суд их ежегодно направляется лишь около двух десятков. Мне кажется, что деятельность правоохранительных органов пока сводится лишь к формальному поддержанию количественных, а не достижению реальных качественных показателей", - заявила Венедиктова.
Сейчас за три месяца работы всех правоохранительных органов выявлено всего 35 фактов нарушений законодательства в сфере взимания таможенных платежей и направлено в суд 8 таких уголовных производств. В частности, в настоящее время в производстве органов ГФС находится 112 производств этой категории. Ни в одном из них лицам о подозрении не сообщается. В ГБР находится 20 производств данной категории, только одно из них - с уведомлением лица о подозрении.
"У меня вопрос ко всем силовикам: зачем следователи годами держат в себя производство без принятия окончательных решений? Возможно, таким образом пытаются "прикрыть" свою несостоятельность дать реальный результат? Или такие производства используются как рычаги воздействия на предприятия? Я требую от руководителей правоохранительных органов обеспечить принятие окончательных законных решений и не заниматься созданием видимости эффективной деятельности. От прокуроров же - обеспечением надлежащего процессуального руководства в производствах этой категории", - добавила Генеральный прокурор.
Венедиктова,флаг в руки !!!
Затеяли сыграть Квартет.
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А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
жрать меньше не стали !!!
Закупівлю провели в межах боротьби з поширенням коронавірусу. Договір підписали 2 квітня.
Згідно з ним, Київ повинен отримати 400 відеокамер марки Hikvision так званого "термального скринінгу". Вартість одного такого пристрою - 125 тисяч гривень без ПДВ. Загалом сума договору - понад 54 мільйони гривень без ПДВ (майже 65 мільйонів - з ПДВ). Усі камери повинні встановити впродовж 17-25 квітня.
Замовило пристрої комунальне підприємство "Інформатика", яке адмініструє всі мережі камер у столиці. Ця фірма підпорядковується департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.
Постачати відеокамери буде компанія "Інтевро". Договір з нею уклали без конкурсу. Як виявило "Слідство.Інфо", ця фірма вперше отримує таке велике замовлення на публічних закупівлях. За попередні три роки з нею уклали низку незначних договорів на загальну суму трохи більше одного мільйона гривень.
Дані з камер будуть надходити до представників Національної поліції, Муніципальної варти, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також вони збиратимуть статистичну інформацію для департаменту охорони здоров'я КМДА.https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/3/7246428/
Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как «лояльную интересам Российской Федерации» и » … нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении».Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н.
https://www.ponomaroleg.com/хроника-президента-02-03-20-2.html
При Порохе были поступления ого-го-го.
А при бубачке они резко приблизились к нулю.
При этом "слуги" резко начали ездить на Теслах и летать в Оман.
А при Порохе эти слуги бутылки собирали...
Не догадываещься, куда исчезли "поступления"?
Раньше ж мы как жили? Весело!
- Порошенко напился.
- Порошенко сбил шапку с девочки.
- Порошенко выжрал весь борщ у семьи военнослужащего.
- Порошенко убил своего брата. И съел.
- Порошенко сбежал.
- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.
- А почему Порошенко не сбежал?
Хорошо было. Пища для ума и сердца.
А теперь что? Каждый день одно и то же. И так 9 месяцев подряд.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
Господи, да дайте вы ему лоперамиду, что ли. На всю страну говном смердит
конвертаційні центри..ну так пишуть...я не знаю...але пишуть - працюють на повну потужність.