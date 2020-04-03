 Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участие в совещании приняли Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, и.о. Директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, и.о. Председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко и заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрий Венцковский.

Речь шла о защите интересов государства от неправомерных посягательств в налоговой и таможенной сферах и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, а также обеспечение возмещения причиненных убытков.

"Не меньшей угрозой, чем эпидемия коронавируса, для нашего государства в такое сложное время является недопоступление в бюджет таможенных платежей на сумму почти 20 млрд гривен. Это из запланированных для выполнения 85 млрд. грн. При этом, вместо активизации борьбы с преступностью в сфере взимания налогов и сборов при импорте, интенсивность регистрации уголовных производств по таким фактам из года в год не превышает даже сотни на всю страну, а в суд их ежегодно направляется лишь около двух десятков. Мне кажется, что деятельность правоохранительных органов пока сводится лишь к формальному поддержанию количественных, а не достижению реальных качественных показателей", - заявила Венедиктова.

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Сейчас за три месяца работы всех правоохранительных органов выявлено всего 35 фактов нарушений законодательства в сфере взимания таможенных платежей и направлено в суд 8 таких уголовных производств. В частности, в настоящее время в производстве органов ГФС находится 112 производств этой категории. Ни в одном из них лицам о подозрении не сообщается. В ГБР находится 20 производств данной категории, только одно из них - с уведомлением лица о подозрении.

"У меня вопрос ко всем силовикам: зачем следователи годами держат в себя производство без принятия окончательных решений? Возможно, таким образом пытаются "прикрыть" свою несостоятельность дать реальный результат? Или такие производства используются как рычаги воздействия на предприятия? Я требую от руководителей правоохранительных органов обеспечить принятие окончательных законных решений и не заниматься созданием видимости эффективной деятельности. От прокуроров же - обеспечением надлежащего процессуального руководства в производствах этой категории", - добавила Генеральный прокурор.

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