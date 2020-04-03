 В министерство энергетики уже направил представление на вице-президентов, среди них нету Купчака, - врио президента "Энергоатома" Котин об обвинениях Гео Лероса

Об этом Петр Котин рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, звонили ли к нему с Офиса Президента, или от брата председателя ОП Дениса Ермака относительно назначения Купчака, он сказал:

"Никаких звонков до меня не было и даже вам не могу пояснить ничего по этому поводу, потому что первый раз слышу о возможности даже таких звонков".

Он также отметил, что не знает Купчака. "Я фамилию видел в интернете, что есть такой, но чтобы я знал кто это такой… я его совсем не знаю", - заявил в. и.о. президента "Энергоатома".

Котин рассказал, что сегодня, 3 апреля, направил в Министерство энергетики представление на назначение двух своих заместителей.

"Я подал уже представление на вице-президентов в соответствии со структурой НАЭК "Энергоатом". И представление уже находится в министерстве", - отметил Котин.

По его словам, речь идет о назначении двух вице-президентов.

"Но сегодня я не готов вам назвать фамилии, вы узнаете о них", - заявил Котин. Он отметил, что среди этих людей нету Купчака. "Я вам могу сказать, что знаю этих людей давным давно, доверяю им, я их лично выбирал. И, собственно, с полной уверенностью и ответственностью этих людей подаю", - отметил Котин.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".