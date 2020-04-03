 В министерство энергетики уже направил представление на вице-президентов, среди них нету Купчака, - врио президента "Энергоатома" Котин об обвинениях Гео Лероса

Об этом Петр Котин рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о том, звонили ли к нему с Офиса Президента, или от брата председателя ОП Дениса Ермака относительно назначения Купчака, он сказал:
"Никаких звонков до меня не было и даже вам не могу пояснить ничего по этому поводу, потому что первый раз слышу о возможности даже таких звонков".
Он также отметил, что не знает Купчака. "Я фамилию видел в интернете, что есть такой, но чтобы я знал кто это такой… я его совсем не знаю", - заявил в. и.о. президента "Энергоатома".
Котин рассказал, что сегодня, 3 апреля, направил в Министерство энергетики представление на назначение двух своих заместителей.
"Я подал уже представление на вице-президентов в соответствии со структурой НАЭК "Энергоатом". И представление уже находится в министерстве", - отметил Котин.
По его словам, речь идет о назначении двух вице-президентов.
"Но сегодня я не готов вам назвать фамилии, вы узнаете о них", - заявил Котин. Он отметил, что среди этих людей нету Купчака. "Я вам могу сказать, что знаю этих людей давным давно, доверяю им, я их лично выбирал. И, собственно, с полной уверенностью и ответственностью этих людей подаю", - отметил Котин.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
Чому тиша? Чому тема не обговорюється на 1+1? Чому Мосейчук мовчить?
Так і створюються міфи, картинки, брехня.Так працює пропаганда.
Золоті слова!
Типа- продано!...
Мудрий найшовся переднім числом
Хотят. Но карантин, видете ли...
сам не живет и другим не дает....
Но благодаря Парашенко, даже если бы и хотели воевать но нечем, скрывая воровство боеприпасов которые он с ахметом эшелонами отправлял в лднрию, уничтожил все крупнейшие артсклады.
03.04.2020, 18:44 • 512 • 2
Казус Ермака как индикатор отсутствия государства
Скорее Путин "уволит" Андрея Ермака, нежели Зеленский. Прошедшая встреча президента Украины Владимира Зеленского с малой фракцией "Слуги народа", на которой в частности обсуждалось поведение брата главы его офиса, подтверждает, что Украине и украинскому обществу придётся заплатить высокую цену за длящийся банкет братьев Ермаков в разгар коронавирусной чумы. Теперь очевидно, просто так по собственному желанию, без потерь для нас и нашей страны он не уйдет.
Отстранить от власти А. Ермака акциями протеста, петициями и возбуждением уголовных дел уже не получится. Это не добродушный парень-рубаха А. Богдан, который почуяв неладное, хлопнул дверью и без боя сдал свой пост.
Ермак будет до последнего, ожесточенно биться за свое административное выживание. Он "пустил корни" в административную и политическую систему страны, серьезно укрепил свои позиции до вице-президента Украины. Он уже повязан различными преступлениями от внутренней коррупции до внешней коллаборации.
Вот почему самоназвавшийся «щит президента» сейчас перешел к нападениям на своих разоблачителей. А что же будет дальше? Рождающееся от всевластия девиантное поведение неизлечимо. Еще немного и Ермак будет нападать на каждого, кто посмеет покуситься на его персональную власть, «привахватизированную» от государственной власти.
В соседней стране агрессоре и оккупанте ранее был сформирован подобный класс а-ля "Ермак" - "Пехотинцы Путина", которые по отмашке Путина готовы уничтожить любого "врага" назначенного таковым Путиным.
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Ермак, это не Свинарчук, который хоть и вороватый, но добрый. Ермак, это не прокремлевский экс-президент Украины и завербованный агент КГБ Янук-овощ. Ермак, очень злопамятный, агрессивный и жестокий. Это главный ужас современной украинской эпохи. В ближайшие месяцы все эти его "качества" проявятся в полном объеме. За свое место во власти, Ермак порвет любого, кто покусится на его искусственно созданную административную неприкосновенность.
За длящийся банкет Ермака мы все заплатим большую цену, возможно уже непомерную для нас и нашего многострадального отечества.
Это первое днище!
Основой для появления феномена "Ермак" стало личное желания Владимира Зеленского говорить с Владимиром Путиным.
Помните тот самый случай, когда в начале своей политической карьеры, когда В. Зеленский позвонил в Кремль и спросил: Каковы ваши условия?
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Одним из условий возобновления стало вовлечение А. Ермака по согласованию с Владиславом Сурковым в советники глав нормандского формата, как лица способного к коллаборации против Украины и имеющего бизнес и чиновничьи знакомства в стране агрессоре и оккупанте среди подобных себе «решал».
Пользуясь своей ложной безальтернативностью у президента В. Зеленского, А. Ермак фактически узурпировал под себя власть.
Поэтому Ермак может быть отстранен от власти исключительно из-за внешних причин, которые напрямую связаны с его поведением.
По причинам узурпации власти, юриспруденция не может предсказать причины отставки Ермака, и тут включается психология.
В нормандском и минском форматах нет равных сторон. Там есть представители страны-жертвы и страны-агрессора и оккупанта. Кто бы ни был на переговорах от России, будь то В. Сурков, или Д. Козак, все они воспринимают А. Ермака, в качестве своего подчиненного. Формула подчинения весьма примитивна. Раз уж вы под давлением силы и шантажа, из-за своей некомпетентности согласились играть по минским правилам В. Путина, то, как сказал главный роспропагандист В. Соловьев «извольте выполнять».
Если вы решили принять правила Путина и его коллективной ОПГ, этих особо тяжких девиантных, международных военных преступников, на руках которых кровь более 14.000 убитых украинцев, вы подчиняться им буквально во всем, начиная от исполнения навязанными ими условий, до постоянного присутствия на всех встречах с ними и без опозданий.
За все свое недолгое официальное и полуофициальное сотрудничество с представителями путинской администрации А. Ермак успел наработать себе у Путина и его команды негативный кейс.
Понятно, что в путинской системе, равно как и у самого Путина ценятся особо лживые и продажные, повязанные кровью невиновных и тяжкими преступлениями. У них это считаются лучшие агенты и исполнители, которых путинская система в дальнейшем стимулирует и продвигает. Путин прекрасно понимает, что у него нет ни единого шанса захватить Украину военным путем. Поэтому он сделал ставку на экспорт в Украину политической коррупции и создании в Украине системы управляемого из Кремля криминала.
В этом плане покупки мерседесов и прочих атрибутов власти в путинской системе приветствуются: "дабы сим отделяли себя государевы люди от простой челяди"… но не в день совершения важного для Путина шага по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО, учреждением своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации.
Однако наш «клиент» не учел «красных линий», переход которых в путинской системе влечет неблагоприятные последствия. Это второе днище!
Только Путин может награждать подозреваемых в убийства Бориса Немцова в день его казни, подозреваемого в убийстве сенатора от Чечни Р. Геремеева.
В путинской системе инициатива наказуема. Как известно, Путин крайне суеверен, он ментально существует в мире различных символов, в котором как богоизбранная личность, только он имеет эксклюзивное право формировать повестку символизма.
Но когда добровольный подчиненный по собственной инициативе покупает себе мерседес в день знакового для Путина, это воспринимается лично Путиным и его окружением как откровенный вызов.
Поэтому, как только эта информация дошла до Путина - Ермак сразу же получил «диагноз» от околокремлевского куратора Алексея Чеснакова - врун и жулик. Ермаку дали понять, мол, ты парень все равно, своей коррупцией и коллаборацией уже подцеплен на наш крючок, так что играй по нашим правилам.
Ермак вызывал у Суркова недовольство своим юлением, в частности отступлением от договоренностей, на основании которых 9 декабря 2019 года Путин соизволил встретиться с Зеленским в Нормандском формате.
На днях Кремль срамными устами Родиона из ОРДО публично отчитал Ермака за приезд на полчаса на проведение видеоконференции и при этом сообщил, что его старший куратор Дмитрий Козак аж целых 12 часов там в Минске пытался додавить ОБСЕ составить протокол, в котором должны быть прописаны сроки, обязательства, суммы и так далее…, затем впервые так откровенно и цинично подтвердил: «Не присоединитесь к ОРДЛО - будем продолжать вас убивать».
Родион и Чеснаков нам ясно засвидетельствовали о том, что в Кремле испытывают явное недовольство поведением Ермака.
В отличие от своего предшественника В. Суркова, Д. Козак, чистый технократ, выполняющий волю Путина. Прикажет Путин Козаку додавить Украину до победобесия созданием Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации, и Козак будет давить, как только может. Прикажет Путин Козаку расслабиться на время карантина и Козак расслабится. При этом играть по правилам Путина означает полное подчинение всем его требованиям.
Стало быть, Ермак неспособен подчинятся правилам, которые он сам для себя причинял - правилам системы Путина.
Это третье днище! И именно это днище Ермака спасает Украину от другого днища - позорной гибридной капитуляции, перед погибающим Мордором.
В общем, сейчас единственный, кто способен обеспечить увольнение Андрея Ермака, это президент России Владимир Путин.
С учетом последних событий, Путин может поставить перед Зеленским вопрос о замене Ермака на другого переговорщика. Ведь что такое для Путина отстранение Ермака, это что-то наподобие замены подчиненных.
Если Зеленский откажется заменить Ермака, то тогда Путин заявит о выходе из участия в нормандском формате, как это уже было во времена правления Украиной П. Порошенко.
В этом случае если А. Ермак В. Зеленскому друг, но общение с Путиным ему дороже, то ради этого общения В. Зеленский будет вынужден сменить Ермака на другую фигуру.
После чего, вне переговоров с Кремлем А. Ермак перестанет быть нужным В. Зеленскому и впоследствии будет уволен с должности главы офиса президента, или покинет эту должность по собственному желанию.
Но пока решение вопроса отставки А. Ермака от переговоров с Россией откладывается до окончания эпидемии коронавируса.
Это четвертое днище! Но уже всей украинской системы.
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Юрий ШУЛИПА
(І за скільки купив посаду цей Котя ?)
Зеленський вимагає звільнити Недашковського. Стало відомо прізвище ймовірного нового президента «Енергоатома» 5 Жовтня, 2019
Надо быть конченным имбицилом, чтоб подать фамилию Купчака, после того как пленки уже неделю в свободном доступе.
Шо не так, Котя? Дал представление 3 апреля после скандалов и типа красавчик?))
При Зеленском за ермаков молчёк.
Все каналы принадлежат разным олигархам.
Вот и делайте выводы!