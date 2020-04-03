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 Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ. ВИДЕО

По материалам Службы безопасности Украины прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями так называемой "ЛНР" фактов заболевания Covid-19 на временно оккупированной территории. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганщины.

Через средства массовой информации так называемые руководители псевдообразования пытаются убедить местное население, что на территории "ЛНР" лиц с симптомами коронавируса не обнаружено. Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом

Сами же жители оккупированной Луганщины свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полное отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

По информации СБ Украины, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19. Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности.

По оперативным данным, больных "ОРВИ" в ВОТ пока насчитывается около 10 тысяч. Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции

В то же время оккупационной администрацией РФ в Донецкой и Луганской областях все силы брошены на обеспечение безопасности распространения болезни среди военного контингента, находящегося под управлением командования страны-оккупанта. Сотрудники СБУ констатируют нарушения главарями псевдобразования конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Луганщины.

Умышленные действия представителей оккупационных властей квалифицированные органами прокуратуры по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях".

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Источник: https://censor.net.ua/n3186700
 
 
 Топ комментарии
 
Где Сивуха? Пусть возьмёт 10 человек к себе домой на обсервацию. Заодно воссоединятся. Только дверь нужно будет заварить.
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В донецкой резервации сегодня развешивали объявления в транспорте что до 19 апреля отменены льготы на проезд.
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Где Сивуха? Пусть возьмёт 10 человек к себе домой на обсервацию. Заодно воссоединятся. Только дверь нужно будет заварить.
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а де зєля? там умірают наші люді.... Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 5801 терміново, бригаду лікарів і спирту
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чим саме? тим, що приховують, чи тим, що так мало гигикнуло сєпарків? Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 4175
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офф топ
Россия продала США медицинскую технику, выпущенную подсанкционной компанией

на фотографиях и видео, на котором запечатлена погрузка оборудования, видно, что среди прочего там присутствуют аппараты искусственной вентиляции легких «Авента М». Их производит Уральский приборостроительный завод, входящий в Концерн «Радиоэлектронные технологии». Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении КРЭТ в 2014 году после крымских событий
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В донецкой резервации сегодня развешивали объявления в транспорте что до 19 апреля отменены льготы на проезд.
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сам связан с транспортом- считаю только так делать и надо, чтобы удержать дома пенсов стремящихся каждодневно мониторить цены....
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гундяевские молитвы без лицензии читали...
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кацапня о своих проблемах скрывает, а о нас они пишут "во всех красках".. полюбуйтесь!
Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 5409
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Сам бачив, як вату четвертували, а потім повісили.
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Брехня в ОРДЛО нагадує радянську пропаганду. Через деякий час вони визнають проблему, але короновірус буде поширюватися.
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Всю семью Ивана ********* проверяют на коронавирус. У его дочери Анфисы подтвержден COVID-19.

Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 4513

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Не уверен... при их численности населения и "закрытости" от цивилизованного мира смертность очень большая (уже должно было полкацапии перемереть от COVID 19)....
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Тю , так у них есть проверенное временем средство , оно даже от фашизма помогает , не то что от какого то там вируса . Так что бегом на площадь с плакатом : Путин введи . И могут не сомневаться , ***** им введет по самые гланды им стопудово поможет.
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Передовая медицина лугандона поможет всем.
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маски из полиэтилена от дохтора турчинова спасут ситуйовину...
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Чи нам клопіт? Там є царь і його опричники, нехай у них голови болять за своїх холопів.
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Да и х**** на них. Пока твари стреляют по нам вообще не нужно с ними ни разговаривать ни помогать чем то
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проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса
А зелені певно не те саме ******** ?
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Надо зеркала на кордонах с этими лугандонами поставить . А за зеркалами - колючую проволоку , с обеих сторон . А дальше , - кто крепче . ))
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Дай бог здоровья, всем умершим от коронавируса на Дамбасе! Приходите ещё!
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Вот гады! Это ж теперь наши морозоустойчивые крокодильчики во рву заболеть могут!
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Як тільки чую "стогони про тяжке життя "Лугандонії", відразу згадую ст. 55 ІV Женевської конвенції, яку хочеться нагадать тим, хто просив приходу Путіна:
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена".
Враховуючи два фактори - те, що вірус не звертає уваги на політичні погляди і те, що кацапам плювать навіть на своїх, "косИть" він буде всіх підряд... Враховуючи те, що косить він буде ефектніше тих, хто перебуває у щільних, великих групах, під удар потраплять саме "іхтамнєти" та "вжопучлєнци", тому мені абсолютно "до сраки", що там твориться... Іде "зачистка"... І на неї не треба витрачать сили та засоби... Просто чекать...
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Все це вчергове вказує на те,що треба давним давно було закрити нахєр кордон з лугандонією,і нехай там живуть,хочуть. Нормальних там немає.І чим скоріше передохне вся та бидлота,тим буде краще.Просто не треба було в свій час горлати ж з піною у рота- путенввєдівайска...
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