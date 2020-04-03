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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Всемирный Банк (344) медреформа (31) Шмыгаль Денис (193)

 Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль

Деньги пойдут на покупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и медицинскую реформу в регионах.

Об этом написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел встречу с и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером. Говорили, в частности, о совместном проект Всемирного банка и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей"", — написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, невзирая на распространение COVID-19, международные партнеры готовы выделить Украине дополнительные 135 млн долларов на совершенствование медицинских услуг на местах.

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"Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы", — отметил Шмыгаль.

Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186694
 
 
 Топ комментарии
 
Ярмаку на новую машину, надеюсь, хватит? А то один мерс у такого в баклажана в автопарке как-то не камильфо Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6050
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Ярмаку на новую машину, надеюсь, хватит? А то один мерс у такого в баклажана в автопарке как-то не камильфо Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6050
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А я готов получить доплату к пенсии .
Только её не видать ...
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Після 80 років побачиш доплату 500 грн, як моя мати!
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Вот это шмыгле масть пошла...бабло течет со всех сторон...есть шо пилить...и внукам...и правнукам хватит...
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Верни наворованное с НДС,коррупционер.Напиши явку с повинной,сотрудничай со следствием и получишь меньший срок.
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Така сума нагадую хліб, який кидають голубам. Шмигаль вже на паперті стоїть🙄
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а ты шо на масло и на икру захотело и ещё лексус в придачу ,ну так вместо того что бы тут груши околачивать за 4700 от своих кураторов иди дополнительно в грущики в магаз или пистолетчиком на заправку подрабатывать и меньше ной тут комсомолец ну да бывший и в добавок луганский Світовий банк готовий виділити Україні $135 млн на медицину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7343
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пока вдали какая то херня, то говорят - х.. с ним
когда уже вблизи бежит писец - процесс необратим
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нового телеклоуна от медицины заодно назначьте...комаровский обрыд,мокшам отдайте.
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Это кому же? Бениному самозванцу степанову и его жене, которая за пару дней до назначения своего мужа открыла фирму через которую Украина будет закупать всю медицину?
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Степанов сіяє, аж череп блистить від чекання швидкого бабла.
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только без дурацких тендеров! дали вам деньги как государству. быстро связались с заводом или фабрикой того продукта той страны что нужно закупить. связались напрямую. проговорили цену и сделку. оплатили.получили товар! дешевле уже некуда напрямую с производителем... какие *** тендеры .шмендеры...? понапридумывали всяких схем..а всё так просто же. Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5834
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А где остальные 7 миллиардов 865 миллионов? Это про которые Зеля пел.
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так нашим беням такая сумма на ползуба. даже не интересно. вот скоро миллиарды пойдут, о...........................................
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