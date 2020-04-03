 С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщил начальник четвертого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сымкив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася к нему была применена мера пресечения в виде 80 млн грн и был определен ряд обязательств. Он нарушил обязательство относительно запрета общения с четырьмя лицами – свидетелями и подозреваемыми в этом производстве, в связи с чем прокуроры САП внесли ходатайство о взыскании 80 млн грн залога и увеличении размера залога", — сказал Сымкив.

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Как пояснил прокурор САП, 80 млн грн, которые были на счету казначейства, сейчас переходят в доход государства, а Микитась в течение пяти дней должен внести еще 100 млн грн.

"Если он этого не сделает, то в отношении него будет применена безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", — подчеркнул Сымкив.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 января бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн., сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.