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 С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП

Бывший нардеп Максим Микитась нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он отправится под арест.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщил начальник четвертого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сымкив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася к нему была применена мера пресечения в виде 80 млн грн и был определен ряд обязательств. Он нарушил обязательство относительно запрета общения с четырьмя лицами – свидетелями и подозреваемыми в этом производстве, в связи с чем прокуроры САП внесли ходатайство о взыскании 80 млн грн залога и увеличении размера залога", — сказал Сымкив.

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Как пояснил прокурор САП, 80 млн грн, которые были на счету казначейства, сейчас переходят в доход государства, а Микитась в течение пяти дней должен внести еще 100 млн грн.

"Если он этого не сделает, то в отношении него будет применена безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", — подчеркнул Сымкив.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 января бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн., сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3186690
 
   
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Купить на эти бабки масок и апаратов ИВЛ!!! С микитоса не убудет С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП - Цензор.НЕТ 6296
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заразить его вирусом надо - от него точно не откупится

даже Влад Кличко обосрался - просит сидеть дома
https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1244927022704574464
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Ему пох. Виталька даст ещё заработать
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Зачем арест!??? Нужно этих товарищей с бутылкой постоянно ему подсылать! С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП - Цензор.НЕТ 5891
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Нічого...микитась собі ще надепутатить пару сотень лямів,адже для цього він ліз у депутати? А його виборці мабуть думали що заради них? С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП - Цензор.НЕТ 3951
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а ещё оно дорогу переходит в неположенном месте и маску не носит при походах в гастроном...
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Плохо без политической крыши... Как говаривал Кононенко - не имей сто рублей, а имей одного партийного друга!
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