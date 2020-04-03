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 Руководитель филиала ДП "Днепропетровский облавтодор" задержан на взятке 100 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники управления стратегических расследований задержали на взятке руководителя филиала ДП "Днепропетровский облавтодор". Взятку чиновник требовал за передачу в аренду помещений производственной базы асфальтового завода, а получал средства в несколько этапов. При получении последней части взятки он был задержан

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщили в Национальной полиции.

Руководитель филиала ДП Днепропетровский облавтодор задержан на взятке 100 тыс. грн, - Нацполиция 01

Во время следствия оперативники и следователи полиции задокументировали факт вымогательства директором одного из филиалов дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор" 100 тысяч гривен взятки. Уплата этой суммы выступала гарантией предоставления предпринимателю в аренду помещений производственной базы асфальтового завода.

В подтверждение достигнутых договоренностей бизнесмен должен был отдать в качестве задатка 10 процентов от общей суммы взятки.

Факт передачи первой части средств был задокументирован правоохранителями.

Сегодня, 3 апреля, на одной из автозаправочных станций Днепра оперативники управления стратегических расследований Национальной полиции в Днепропетровской области, следователи Днепровского отдела полиции совместно с Днепропетровской местной прокуратурой №3 задержали руководителя филиала при получении второго "транша" - 90 тысяч гривен.

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Руководитель филиала ДП Днепропетровский облавтодор задержан на взятке 100 тыс. грн, - Нацполиция 02

Чиновник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также читайте: На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3186687
 
 
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причем здесь Филатов?
Корбану не занес в фонд борьбы с короновирусом... Руководитель филиала ГП "Днепропетровский облавтодор" задержан на взятке 100 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2935
Я так думаю...
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Филатов мер Днепра,а не губернатор.Так что мимо.Хотя Боря фрукт ещё тот.
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Боже ты мой!
Какими темпами пошли поимки коррупционеров!
Сразу видно: дЕрьмака надо отмазать любой ценой, количество в данной ситуации будет только на пользу.
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Завтра внесут залог 50 кусков и свободен. Кернеса более 5 лет судят , а Штепа-сепаратистка, Так что все остаются при своих бабках(с наваром)
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ну наконец-то споймали главного коррупционера. а то шум подняли: д'єрмакъ, д'єрмакъ....
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Первые но не последние «звоночки» анонсированной узильонскими «бальшой стройки»
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днепропетровский облавтодор?у чудика часом не екатеринославская прописка?
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область еще не переименовали...в Конституции она - Днепропетровская...а город - Днепр
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