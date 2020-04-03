 Карантин по-польски: чем похожи наши коронавирусы. ВИДЕО

Карантин там жестче, но и меры более продуманные, а инфраструктура работает адекватно. Кроме того, польские власти точно опережает нашу в борьбе с экономическими последствиями карантина.

Что такое программа "Домашний карантин", которую ввели поляки? Сколько стоит нарушить карантин в Польше и много желающих это делать? И почему транспорт там работает в обычном режиме? И что может быть страшнее коронавируса?

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