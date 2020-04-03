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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Карантин по-польски: чем похожи наши коронавирусы. ВИДЕО

Сегодня в "Без цензуры" говорим о карантине по-польски. Богдан Буткевич и Анна Коваленко, украинка, которая живет в городе Гдыня, расскажут вам, как и чем отличаются борьба с коронавирусом в Польше и в Украине.

Карантин там жестче, но и меры более продуманные, а инфраструктура работает адекватно. Кроме того, польские власти точно опережает нашу в борьбе с экономическими последствиями карантина.

Что такое программа "Домашний карантин", которую ввели поляки? Сколько стоит нарушить карантин в Польше и много желающих это делать? И почему транспорт там работает в обычном режиме? И что может быть страшнее коронавируса?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3186686
 
 
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Поставщики мутят все есть спрос.если заморозить цены будет еще дороже и из под прилавка.
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Такой ерунды как наша власть учудила нигде в мире не найдёте. Главное, что такой же будет результат падемии, и её экономические последствия.
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ШО нам робыты!Як на хлеб заробыты!??
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Одна з жертв тупого правління профанів.
Карантин по-польски: чем похожи наши коронавирусы - Цензор.НЕТ 1621
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Мини "гуральня" качественный Алкоголь - настойки, Наливки, Ликеры....- очень востребованный "продукт" в местных ресторанах-Кнайпах, Барах... и т.д. Реально ...Но ключевое - КАЧЕСТВЕННЫЙ!!! Карантин по-польски: чем похожи наши коронавирусы - Цензор.НЕТ 5083
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Эксперды.
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Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·7 ч

Губернатор Полтави Синєгубов переймається, що в Полтаві немає крематорію. Мер Дніпра Філатов накопав 600 могил місцянам.
Якось не так собі уявляла заклики реклами з ТБ "Україна готова до боротьби з коронавірусом!"
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Філатов мудак який накручує людей і розганяє паніку. З Вікіпедії: середня смертність в Україні 14.7 на 1000 осіб на рік, населення Дніпра - майже мільйон. Беремо калькулятор: 600 могил - це Дніпру на два тижні БЕЗ епідемії.
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Поляки молодцы. Во всем. Беженцев из Азии и Африки не впустили. LNG терминал построили. ***** постоянно напоминают, что оно *****. Экономику развивают. Армию укрепляют.
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Я не против масок и т д.Но кто загоняет нас просто в стойло
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хлопцы-врачики вроде уже научились вирус европейский, азиатский от местного ньюйорского отличать - радости немного, ето означает одно, нет два....
во первых - вируса нет и все ето буржуинские выдумки, шо бы маски продать.
во вторых он как бы немного мутирует и меняется...
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