 Карантин по-польски: чем похожи наши коронавирусы. ВИДЕО

Карантин там жестче, но и меры более продуманные, а инфраструктура работает адекватно. Кроме того, польские власти точно опережает нашу в борьбе с экономическими последствиями карантина.
Что такое программа "Домашний карантин", которую ввели поляки? Сколько стоит нарушить карантин в Польше и много желающих это делать? И почему транспорт там работает в обычном режиме? И что может быть страшнее коронавируса?
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Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·7 ч
Губернатор Полтави Синєгубов переймається, що в Полтаві немає крематорію. Мер Дніпра Філатов накопав 600 могил місцянам.
Якось не так собі уявляла заклики реклами з ТБ "Україна готова до боротьби з коронавірусом!"
во первых - вируса нет и все ето буржуинские выдумки, шо бы маски продать.
во вторых он как бы немного мутирует и меняется...