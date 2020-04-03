 При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТРК Мир, передает Белта.

"А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" - задал он вопрос интервьюеру.

По словам Лукашенко, "нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть". "И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", - предположил президент РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим

Он уточнил, кого имеет ввиду: "У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир, у Китая - огромные мощности в экономике, в Америке - печатный станок".

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз. ВИДЕО