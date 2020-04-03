 При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТРК Мир, передает Белта.
"А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" - задал он вопрос интервьюеру.
По словам Лукашенко, "нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть". "И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", - предположил президент РБ.
Он уточнил, кого имеет ввиду: "У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир, у Китая - огромные мощности в экономике, в Америке - печатный станок".
"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
скоро пыня тебя не поделит,а умножит...на ноль )))
Ничего что мрут даже всякие министры? Ясно что они то уж знали что " это просто паника"
Кто искренне верит в случайность происходящего-подождите годик.
На ютубе много интересного можно найти,кто в теме.
Представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований требовал от бывшего директора госпредприятия $100 тыс.
Белорусы!, - по ходу у вашего колхозника-диктатора едет крыша...
Ставьте уже Кольку на царство...
Пора...
Кстати, его слова смело можно применить к действиям властей в Украине.