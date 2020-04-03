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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заподозрил, что при помощи глобальной паники и кризисной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса "сильные мира сего без войны хотят разделить мир".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТРК Мир, передает Белта.

"А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" - задал он вопрос интервьюеру.

По словам Лукашенко, "нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть". "И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", - предположил президент РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим

Он уточнил, кого имеет ввиду: "У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир, у Китая - огромные мощности в экономике, в Америке - печатный станок".

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186684
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Тю, та тут і слабе на голову Україну не проти переробити....
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так уже есть данные - что коронавирус вызывает помутнение сознания.. Видать лукашенко коронавирусом нехило так торкнуло
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Совковий колхозан снова в бочку пернул
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Все параноики предполагают против себя такие действия, какие они сами бы применили, будь у них на то возможность.
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Картошка дороже нефти, хотят Белорусь поделить
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лука,готовься...
скоро пыня тебя не поделит,а умножит...на ноль )))
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Лука годный премьер бы у клована. Два дебила - это сила!
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Я не фанат Лукашенко но ты сморозил шизофреническую Дичь. сравнил блин человека с 20 летним стажем управления государством с Клоуном.
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Не помогли Испании краденые украинские маски.
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Бацька, а поедь в больницу раз это паника мол искусственная.
Ничего что мрут даже всякие министры? Ясно что они то уж знали что " это просто паника"
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А почему в прошлых годах не рассказывали каждый день по телевизору о том что в Украине от осложений гриппа и орви умирает примерно по 2000+ человек каждый год?
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По ходу у него мозги поплыли как и у Пыни
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Усю бульбу вивезти хочуть з Білорусі. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8268
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Не бійся, бацько. Просто знищують рашку, без війни.
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пора уже к Соловьёву в суфлёры!!!! спёкся усатый таракан!! сожрал бульбу!!
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Батька чепуху несет,но в некотором он прав-это не просто вирус,это бактерологическое оружие.После пандемиии начнут запускаться процессы,к которым готовились давно-тотальный контроль,мировое правительство,чипирование и тд.
Кто искренне верит в случайность происходящего-подождите годик.
На ютубе много интересного можно найти,кто в теме.
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Прямо.Через чип можно отследить местонахождение человека,тепературу тела и т.д.Тотальный контроль,и эпидемия прямо таки обязывает принять меры,чтобы такое снова не повторилось.
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Страх, ужас, хаос, нищета.. когда ты будешь испуган и голоден ты сам придешь к сильному и будешь просить защитить и накормить.. ну а он тебе только с условием чипирования поможет.. аналог кридитной карточки и электронного паспорта без которого не сможешь ничего не купить и не продать если он тебе его отключит за плохое поведение. Но это как вариант. Я сам в это не на 100 процентов верю.
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Мошенник под видом советника Ермака требовал взятки за назначение на должность
Представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований требовал от бывшего директора госпредприятия $100 тыс.
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ага.., поэтому США развернули мобильный крематории, и у них уже 10 млн безработных, путин спрятался в бункере, а Китай в экономической заднице (не считая умерших...) - сильные мира спланировали так.. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9802

Белорусы!, - по ходу у вашего колхозника-диктатора едет крыша...
Ставьте уже Кольку на царство...
Пора...
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и попутно повыедать основной экспортный продукт бацьки - морепродукты и океаническую рыбу.
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Ребята ваши посты в стиле "Вызывайте санитаров" свидетельствуют только о том что вы глубоко застряли ментально в 2013-м году. Почитайте хотя бы высказывания Ленина о "Всемирной Республике Пролетариата" прежде чем огульно гнать на так называемые теории заговоров. Кстати по Ленину мировые революции являются как раз следствием мировых кризисов, в идеале-мировой войны. Кризис всемирный у нас уже есть, смотрим дальше.
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А это хороший вопрос между прочим... что раньше погубит -вирус? или сам карантин каждодневно ослабляющий экономику.?
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Картопляний Король, таки не втримався, шоб не відкласти таки, і свою бульбу...

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а своему населению это падло сказало несцать и работать... тоесть зараза с 19,8% смертностью только от офф данных все таки опасна. а чмырь заставляет работать
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Вообще то смертность 5% условно говоря. Гуглани статистику. условно говоря 1000 000 больных и 50 000 трупов. Это из тех кто обратился. кого затестировали. а сколько их еще сидят дома втихую или перенося легкую стадию или вообще безсимптомно? Реально там еще ниже 5% будет.
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Бацька , во многом может быть прав . Кроме печатного станка . За свой станок лучше помолчи .
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Можно сколько угодно кривляться с Батьки Но с этим вирусом не всё так просто Нас уже пытались международные фарм-корпорации напугать то свиной грипп то птичий то лихорадка эбола то H1m1 и так далее В этот раз получилось напугать по настоящему Я думаю что богатейшие семьи Европы и штатов уже скупают упавшие акции предприятий и фирм
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кришна - харе , - подивимось , а згодом і проаналізуємо .
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расшифровую - лукашенко обозвал кремлёвского клоуна ничтожеством...
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Батька щось дуже довго на троні, вже довше Брежнєва!
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андиот, кстати тут тоже есть такие, несут пургу о каких то правых, ротшильдов и других желающих навредить высокоскрепным и её обычию жизни. Короче больной лука, ьольной на голову.
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Он не сказал, что коронавирус специально создали и запустили, он сказал, что запустили дикую информатаку и пытаются воспользоваться ситуацией. Китай первый пошёл в наступление.
Кстати, его слова смело можно применить к действиям властей в Украине.
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Тот случай когда глава колгоспа за 25 лет правления страной так и остался главой колгоспа )
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