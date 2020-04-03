 С начала суток 3 апреля враг 7 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник утром выпустил 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя, а после обеда применил против защитников этого населенного пункта гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Красногоровки оккупанты обстреляли наши позиции со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а в районе Опытного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Действуя решительно и профессионально, военнослужащие из состава Объединенных сил прекратили враждебные провокации и не допустили потерь среди личного состава".

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В пресс-центре продолжили: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации трижды "отличились" минометными обстрелами по позициям Объединенных сил.

Вблизи Новотошковского враг по направлению пгт Донецкий выпустил по нашим опорным пунктам 26 мин 120-го калибра, у Новозвановки - 10 мин 82-го калибра. Для обстрела в районе Орехово оккупанты применили минометы калибров 120 мм - 6 мин, 82 мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов.

Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - военнослужащие Вооруженных Сил Украины оказали адекватный ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются".

"Сегодня, третьего апреля, потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмировали в ООС.