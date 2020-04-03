EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Здоровье
  2795  47
Материалы по теме:
Все про:карантин (2233) Умань (206) хасиды (127) COVID-19 (3022) коронавирус (1619)

 В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА

В Умани (Черкасская область) от COVID-19 умер 47-летний гражданин США, который прибыл в Украину как паломник-хасид.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"У умершего в Умани хасида диагностировали COVID-2019. Мужчина гражданин США, прибыл из Лондона 11.03.2020, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции", - написал чиновник.

По информации Боднара, умерший паломник имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь "не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани

Источник: https://censor.net.ua/n3186676
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто хасид не хотів лікуватися.
 показать весь комментарий
 
Хотя бы никого не заразил приезжий разносчик заразы. Ну чего тебе пейсатому дома не сиделось епть!
 показать весь комментарий
 
І не сиділося йому вдома в розпал пандемії, та ще й дітей вервечку тягав за собою.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
щас США объявят войну Украине ))) В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 8255
готов сразу капитулировать )))
потому что патриот и переживаю за Украину !!!
 показать весь комментарий
 
 
Напийся та з'їж сало старого кнура😒🐷
 показать весь комментарий
 
накатываю и закусываю вкусными котлетами со свинины ...
/не путать в мальдивским кнуром / В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 637
 показать весь комментарий
 
 
сочувствую что тебе ниЗЗя свинины ЭТО ТАК ВКУСНО !!!
 показать весь комментарий
 
 
Коли наїсися, то треба забити цвяхами туалет. Не дякуй за пораду!
 показать весь комментарий
 
Це добре! Протримався три дні без туалету і напиши свої відчуття на Цензорі!
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan

приезжай В Запорожье !!!
Выпьем,котлет поедим !!!
Не шучу !!! В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 5027
 показать весь комментарий
 
Я краще в Гуляй поле приїду. У вашому Запоріжжі нема запорожців, а все приїжджі🐸
 показать весь комментарий
 
Так це ж була така вулиця в Києві! Так твої родичі комуністи та більшовики?
 показать весь комментарий
 
А я був у Гуляй Полі, спеціально з друзями з Бердянська приїжджав. А батько у тебе не родич Нестора Махна? Бо кажуть, що там багато його дітей🤗
 показать весь комментарий
 
 
О! А шо только на других кляузы за флуд строчить умеешь? Флудер.
 показать весь комментарий
 
Влас Чубарь ,двоюродный брат моей бабушки Варвары Сироношенко.
Была и в Запорожье улица Чубаря...
но я не коммуняка и в комсомол меня силком без меня принимали...
родню не выбирают,так вышло ...
 показать весь комментарий
 
Хотя бы никого не заразил приезжий разносчик заразы. Ну чего тебе пейсатому дома не сиделось епть!
 показать весь комментарий
 
 
"не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации".шлемазл пейсатый яков
 показать весь комментарий
 
 
І не сиділося йому вдома в розпал пандемії, та ще й дітей вервечку тягав за собою.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это попёрло чуваку. Родычи пейсатые, наверное, до потолка прыгают. Там же, у восточных людей, кто во время хаджа умирает, сразу, без билета и без фейс-контропя к богу (аллаху).
 показать весь комментарий
 
 
Він юдей, тому хаджа не було, а Аллах треба писати з великої літери.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, слышали. И вставать при этом.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что бы не нести потери финансового плана: срочно продам билет в Израиль!

 показать весь комментарий
 
 
ВЧЕРА БЫЛО РАНО, ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО
 показать весь комментарий
 
 
да хуже походу уже не будет..... и так сотни тыс. распустили по домам. если хоть тысяча заражена была - то уже сильно больше
 показать весь комментарий
 
Энциклопедия Южакова...том уже после 1896 года...Чума...Чума болезнь нищеты и грязи, ее возбудитель неустойчив к внешним факторам в отличии от холеры...основной разносчик грызуны и блохи....
В ссср данные о заболеваемости чумой засекретили В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 4198 И заявили чума в ссср полностью ликвидирована В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 4198
 показать весь комментарий
 
Эти то каково фига в такое время по миру шатаются..... Дома сидите.
 показать весь комментарий
 
этот неловкий момент, когда из-за зеленых евреев грабящих Украину, умер другой еврей
 показать весь комментарий
 
 
А нахрена пропустили этого придурка, какая у него уважительная причина, ну надо же включать мозги, кучу людей заразил.
 показать весь комментарий
 
 
предлагаю откопать этого цадика Нахмана завернуть в газетку и предложить его выкупить особо озабоченным а на вырученные деньги провести рекультивацию и очистку загаженных територий в Умани, ну а если не выкупят сжечь нафиг и пепелл развеять чтобы пейсатые больше не устраивали там срачей
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх