 В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"У умершего в Умани хасида диагностировали COVID-2019. Мужчина гражданин США, прибыл из Лондона 11.03.2020, 47 лет. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, находящихся в самоизоляции", - написал чиновник.

По информации Боднара, умерший паломник имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь "не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации".

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