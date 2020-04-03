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Все про:культура (652) финансирование (1399) Небесная Сотня (318) Пошивайло (11) Музей Майдана (15)

 Музей Революции Достоинства просит власти не прекращать финансирование расследования "дел Майдана" и увековечения подвига Небесной Сотни

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства и представители семей Небесной сотни обратились к власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом обращении на имя Президента, главы Верховной Рады и премьер-министра.

Отмечается, что подписавшие письмо понимают и поддерживают необходимость оптимизации человеческих и финансовых ресурсов для борьбы с экономической стагнацией и эпидемией коронавируса в условиях внешней военной агрессии. При этом, по их мнению, реагирование на них должно "усилить консолидацию украинской нации на основе общечеловеческих ценностей и национальной идентичности, гражданского активизма и ответственности, утверждения политики памяти и формирования культуры памяти и в конце концов привести к победе, а не вызвать новый коллапс".

Положительный опыт Майдана - способность украинцев к объединению, солидарности и самопожертвованию перед угрозой их человеческому достоинству, гражданским правам и свободам, независимости государства - безоговорочный и признанный во всем мире факт. Беспокойство вызывает активизация реваншистских попыток отдельных политиков и политических сил опровергнуть это самопожертвование и опыт миллионов - перевернуть мир с ног на голову и тем самым вызвать новый раскол, ослабить гражданское общество и государство, что на руку только захватническому режиму Кремля", - сказано в письме.

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Подписавшие призывают власти в условиях внесения изменений в Государственный бюджет обеспечить в частности: объективное и полное расследование "дел Майдана", увековечение подвига Небесной Сотни и значения Майдана, сооружение мемориала Небесной Сотни и музея Революции Достоинства в Киеве.

"Полное прекращение финансирования этих государственнообразующих проектов, даже временное, нивелирует уже вложенные государством и обществом масштабные человеческие и финансовые ресурсы. Это вместо экономии средств в перспективе приведет к безвозвратной их потере", - подытожено в письме.

Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам.

Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.

По этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением.

Аналогичное предложение Минфина касается финансирования образования и науки - в частности планируется отменить финансирования грантов через Национальный фонд исследований, поддержку приоритетных научных исследований, приобретение вузами и научными институтами оборудования, отменить Фонд Президента по поддержке науки и образования, отменить доплаты молодым учителям в школах.

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020.

После резонанса в обновленном варианте бюджета премьер Денис Шмыгаль заявил, что расходы на инфраструктуру, образование и культуру сохранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3186674
 
 
 Топ комментарии
 
Нечего там увековечивать.. положили 100 человек матерые кукловоды чтобы других таких же только более глупых отстранить от власти и их место занять.. а сама страна как была нищая и коррумпированная так и осталась.
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Ты вообще, тварь кремлевская из США типа, заткни своего хуйловское хлебало. Вали в рашу, если Майдан не нравится, там только таким уродам и место.
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Щас петьки на тебя набросятся.
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Если беркуту раздать эбонитовые палочки...
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Чи варто просити після відомих слів Портнова?
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Нечего там увековечивать.. положили 100 человек матерые кукловоды чтобы других таких же только более глупых отстранить от власти и их место занять.. а сама страна как была нищая и коррумпированная так и осталась.
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Щас петьки на тебя набросятся.
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Ты вообще, тварь кремлевская из США типа, заткни своего ********** хлебало. Вали в рашу, если Майдан не нравится, там только таким уродам и место.
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Выгнали тебя пшеки?
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а то. рестораны закрыли. толчки мыть не надо теперь...
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майдан нравится 99% россиянам.
95% рады "возвращению" крыма, что стало возможно только благодаря майдану.
4% либералов осуждают взятие крыма, но за майдан как революцию демократии
и только 1% анархистов которые против всего.

европе и вообще в мире - посрать на майдан - одни олигархи платили по 25 долларов в день студентам, чтобы скинуть других олигархов. но в целом больше положительно - в мутной воде поймать рыбу проще.

и только в самой украине есть люди которые пострадали, вот они и пищат и им не нравится.

я тебе даже больше скажу, если бы счас произошел еще майдан, то никто вас бы не останавливал, а только с попкорном смотрели что будет дальше, даже раша.
найди самого ватнейшего ватника в россии и спроси: "ты будешь останавливать майдан в киеве если он счас произойдет?".
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уже 6 лет скоро, ещё 4 года и закроют по срокам давности. шо петя дрочил шо этот
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и нх оно кому теперь нужно, это расследование, когда зеля всех беркутят поменял на таксистов???
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Когда начинают расследовать, они начинает ныть, что ни те и не так расследуют. Оказывается половина небесной сотни левые люди, ни имевшие отношение в майдану. А денюжку охота получать и за спившегося не видевшего майдана родственника.
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Лохотрон кароче.. последствия которого разгребать еще долго долго..(
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Если америка разрешит рассказать правду, но им зачем себя подставлять. Да И Зелебоба с алкашом побратались. Так что не скоро.
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Да, вот кремлевско зеленожопые подгузники и показывают себя во всей красе. Шо вам, падлам, неймется в Украине? Может надо в великую рашу киздовать, там нет и не будет никогда Майдана, т.к. никакого достоинства не может быть у генетических рабов и биомусора, а только лизание зада ***** и ему подобным. Цензор, не позорься наличием кремлевских тварей у себя на ресурсе
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Не пойму, почему все должны быть за Майдан? Я так понимаю, альтернативной точки зрения быть не может?
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О чем можно говорить с человеком который обзывает своих соотечественников *кремлевско зеленожопые подгузники* притом что Зеленский был избран на демократических выборах абсолютным большинством голосов украинцев.. далее этот идиот обзывает их биомусором и предлагает депортировать...! Депортировать большую часть населения Украины за то что они не разделяют его точку зрения! Это больной человек..
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Майдан 2014 і 2014 це вже історичні події. яка може бути альтернативна точка на історичну подію?
чи дали результат ці Майдани? - так, але дуже частково.
По суті, нічого не змінилося. Система (олігархічно-корупційна) трохи підмалювала фасад і написала на ньому "Слава Україні!", прикладає руку до серця під час гімну, але займається тим самим: рішалово з призначенням на посади, всякі псведо-прозоро і псевдо-конкурси на посади і тд.
Але. Це все одно ривок в майбутнє, це все недаремно - це підрив фундаментів системи.
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Иди полечись, придурок.
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Такое же "увековечивание" будет, как и с памятниками... За шо боролись, то и боком вылезло.
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