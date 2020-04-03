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 Открыто производство из-за нарушения медиками передачи тела умершей от COVID-19 на Херсонщине, - Нацполиция

На Херсонщине работники районной больницы допустили нарушения норм и правил предотвращения инфекционных болезней. Не дождавшись результатов сделанного лабораторного исследования на коронавирус, они выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест выявил у женщины COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

В Олешковскую центральную районную больницу была госпитализирована 68-летняя пациентка с предварительным диагнозом - пневмония. У нее отобрали материалы для проведения лабораторного исследования на наличие коронавируса. К сожалению, пациентка умерла.

Работники районной больницы допустили нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней. 1 апреля они выдали родным для погребения тело женщины, не получив окончательных результатов тестирования на инфекционное заболевание COVID-19. В результате, диагноз коронавирусной болезни у женщины подтвердился. Тело было погребено без соблюдения требований распоряжения Руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни, что заведомо могло повлечь распространение этого заболевания.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений" Уголовного кодекса Украины. Виновным может грозить до 3 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские и работники других служб устанавливают круг лиц, контактировавших с женщиной и присутствовавших на ее похоронах. Эти граждане пройдут медицинское обследование, им будут проведены экспресс-тесты на наличие коронавируса и они будут находиться по месту жительства на самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медсестра умерла от COVID-19 на Херсонщине, ее коллеги - на самолизоляции, - глава ОГА Гусев

Источник: https://censor.net.ua/n3186673
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте 34 тыщи гривен и штрафа и у вьязницу, у нас медиков хоть жопой жуй, он глав зебил уже в италиюю хочет бригаду отправить Открыто производство из-за нарушения медиками передачи тела умершей от COVID-19 на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7270
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Фиг его знает? Как бы поступили халатно но с другой стороны у нас и так медики сейчас пачками увольняются так как за мизерную зар плату не хотят жизнью рисковать.. если еще вот так вот брать и давить на ихнего брата то вообще все разбегутся.
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За неделю уволились более 400 врачей и медсестер. Теперь процесс пойдет в геметрической прогрессии. Теперь вопрос: если за халатность открывают дело против врачей, когда будет за ту же халатность открыто дело на зеленского, который опоздал на месяц(на самом деле больше) с реакцией на распространение заболевания?
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Фиг его знает? Как бы поступили халатно но с другой стороны у нас и так медики сейчас пачками увольняются так как за мизерную зар плату не хотят жизнью рисковать.. если еще вот так вот брать и давить на ихнего брата то вообще все разбегутся.
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Давайте 34 тыщи гривен и штрафа и у вьязницу, у нас медиков хоть жопой жуй, он глав зебил уже в италиюю хочет бригаду отправить
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Зеленые сопли не понимают ни юмора ,ни реальной обстановки,вытащил из спама
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Спочатку зевлада заявляла, що тіло після смерті не є джерелом коронавірусу, потім - що є. Протоколу (процедури) поховання офіційно немає... Открыто производство из-за нарушения медиками передачи тела умершей от COVID-19 на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5543
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Померлая еще пукала из-за начавшегося брожения в кишечнике,а зебилам еще показалось,что и кащлянула пару раз ,а то что тестов нет и результаты могли прийти через неделю после похорон ,то таке...
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За неделю уволились более 400 врачей и медсестер. Теперь процесс пойдет в геметрической прогрессии. Теперь вопрос: если за халатность открывают дело против врачей, когда будет за ту же халатность открыто дело на зеленского, который опоздал на месяц(на самом деле больше) с реакцией на распространение заболевания?
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Ай беда какая! Черви в земле от ковида помрут!
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твой рот не в том шиколаде и рука в гомне Открыто производство из-за нарушения медиками передачи тела умершей от COVID-19 на Херсонщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8364
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абы пёрнуть штота, да? там больницы той один этаж нещасный
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сразу картинка из фильма про мертвецов где бабка с кровати вскочила....
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Ну да, это ведь не террористов ловить, и своих коррупционеров сажать.
Пока менты не получать ответку, беспредел будет продолжатся и после 24 апреля.
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Это бред. Полиции надо заниматься чем-то посерьёзней. На тот момент когда её похоронили не был ещё готов её анализ.
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Делается всё и для провоцирования эпидемии и для озлобления быдлоэлектората и для дальнейшего закручивания гаек.

Быдлоэлекторат будет сидеть дома и, по разрешению, выходить на работу.
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