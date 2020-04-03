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 Референдум о "путинских" поправках в Конституцию России отложили из-за коронавируса

Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о переносе из-за коронавируса всех избирательных кампаний, выборов и референдумов, которые были назначены с 5 апреля по 21 июня. В их число попадает и референдум об изменениях в Конституцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"С учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан полагаем необходимым отложить все выборы и референдумы, которые были назначены либо планировались в ближайшие месяцы вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране", — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Референдум должен был состояться 22 апреля. Ранее за перенос голосования о поправках в Конституцию выступил и сам Путин.

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До этого закон о поправке к Конституции РФ, позволяющей Путину переизбираться в президенты еще несколько раз, был подписан самим Путиным. До этого его принял Совет Федерации и согласовали две трети регионов РФ.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу была позже добавлена поправка, "обнуляющая" предыдущие президентские сроки Путина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186672
 
 
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Россия перестала продавать нефть себе в убыток

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Придется крепостным еще пострадать без законного верховного хана.
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Лысая крыса-Ху...йло задвинулась за шконку .
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Сбежал ваш карликовый плешивец, расиянцы. Коленки трусятся, как бы кто не заразил.
Так что, чернь, вы пока бесхозные, хотя, можете воспользоваться услугами ********-шапкокрада, а мы скоро вам нового недоцаря подгоним на растов, брешет не хуже вашего плешивца, это как раз то, что вам надо.
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Петя не поедет туда , не ври
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Да, у него и тут не меньше шансов, он же диабетик...
Кстати, вытащил из спама, спамит такое местная гопота.
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а в то время фошизды в Европе, не смотря на резкие (но вообще то не очень и весма тихие) и громкие протесты раиисии, бедного руцкого генерала, обвезали верёвку на ноги и шею, да и повалили нахрен - такова учесть окупантам.

Референдум о "путинских" поправках в Конституцию России отложили из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1158
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Вся власть советам сказал Путин, и самоустранился.Губернаторы вперед,к победе над Буржуинами.
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Переживають, що запас двійників скорочується, якби всі не передохли
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