 Украина поможет Италии в борьбе с эпидемией коронавируса врачами и спиртом, - Зеленский подписал указ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будут определены Министерством здравоохранения Украины, другие - Министерством внутренних дел.
Зеленский подчеркнул, что украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока в Украине нет пика заболеваемости, и вернутся, когда будут наиболее востребованы на родине. "Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19, и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - отметил он.
Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание. "У врачей будет наилучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координируемся в этом", - отметил Зеленский.
Кроме того, сообщается, что на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.
-- пять. Ой, нєт! СТО - вспомніла одін епізод на гастролях "квартала 95" в майом радном луганскє
Какой нафиг опыт - кто их отпустит из Италии, когда у нас полная жопа начнетс?
У нас иммунитет значительно слабее, чем у у тех же итальянцев.
K0५EGAR
@Rage4oK
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Отставить зраду! У пацана вилла в Италии на 50 комнат. Так что шейте маски врачам из трусов и не вый.....есь.
Італія потім навзаєм допоможе стильовими одноразовими трумнами.
его мудрый нарид выбрал, как лучшего из лучших...
Слава великому ЗЕ