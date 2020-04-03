 Украина поможет Италии в борьбе с эпидемией коронавируса врачами и спиртом, - Зеленский подписал указ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будут определены Министерством здравоохранения Украины, другие - Министерством внутренних дел.

Зеленский подчеркнул, что украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока в Украине нет пика заболеваемости, и вернутся, когда будут наиболее востребованы на родине. "Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19, и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - отметил он.

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Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание. "У врачей будет наилучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координируемся в этом", - отметил Зеленский.

Кроме того, сообщается, что на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

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