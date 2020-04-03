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 Политика Украины
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 Украина поможет Италии в борьбе с эпидемией коронавируса врачами и спиртом, - Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии для борьбы с коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будут определены Министерством здравоохранения Украины, другие - Министерством внутренних дел.

Зеленский подчеркнул, что украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока в Украине нет пика заболеваемости, и вернутся, когда будут наиболее востребованы на родине. "Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19, и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков

Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание. "У врачей будет наилучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координируемся в этом", - отметил Зеленский.

Кроме того, сообщается, что на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Читайте также: Украина сможет помочь поставками этилового спирта Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3186667
 
   
 Топ комментарии
 
А можна цих медиків які хочуть в Італію відправити в Монастириськ Тернопільської області, разом зі спиртом, бо там немає ані медиків, ані спирту!
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В Германии спирт тоже нужен,Бутылка 700 грамм стоит уже 3 евро. Ждем помощи..
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ПИ ПИ ПИ цензурных слов нет дятел на всю жизнь
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долпоиоп....У самих ни врачей ни спирта
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Италия продала в Африку подарок от Путина.Африканцы приняли дар тихо и без рекламы.Путин обиделся на итальянскую газету Ля Стампа,мол 80% моей подарка продавать африканм нельзя.
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Редакція італійської газети La Stampa висловила обурення з приводу тиску на видання після публікації матеріалів про те, що російська гуманітарна допомога Італії була некорисною та надавалася з політичних мотивів.
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Хорошо что в Украине такой хороший президент.
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Тетка,да ты конченная ,одинаковая с Зеро национальность не делает тебя умной !
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еще один идиот-одеть в желтый костюм телепузика и в кремль
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Да уж , кацапы отправили военных медиков изучать последствия воздействия бакт.оружия , а наш - изучать опыт . )) И нигде они не пересекутся ., особенно на фоне спирта . ))
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Президент США Коломойский подарил Украине дефолт.Но его отложили до 9 мая.
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По-моему нелоха-42 надо просто отловить и удавить
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Я помню Володю Зеленского еще с 2006 года . Мне тогда было 19 лет , он с коллективом 95 квартала гастролировал у нас в моем родном Луганске. Это было что то. Это талант.
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-- сколько у вас било полових партньоров?
-- пять. Ой, нєт! СТО - вспомніла одін епізод на гастролях "квартала 95" в майом радном луганскє
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А не заткнула бы ты свою бубочку себе в луганскую задницу?
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Ну что, дождались спирта, в аптеках? Вот тебе и увеличение производства спирта, в Украине. Вместо того, чтобы ставить, в общественных местах, на входе в аптеки, магазины, больницы, емкости, с бесплатными моющими средствами и ванночки, для подошв обуви, будем помогать Италии. Оттуда - заробитчан, туда врачей и спирт. А где помощь Евросоюза? Кстати, в Италии и Рашка "помогает". Совпадение?
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Пилять к тебе идиоту врачи обращение записали, что наступает писта, а ты такую чушь несёшь.
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Врачей??? У нас и так грамотных врачей не хватает катастрофически, а мы их в Италию посылаем?
Какой нафиг опыт - кто их отпустит из Италии, когда у нас полная жопа начнетс?
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У вас на Украине ничего страшного не станет по той причине что идет жара да иммунитет сильнее европейцев. Вас пронесло. Будут случаи но не в таком масштабе чем в Европе.
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Яка жара і куди ідьот? Часто після теплої зими - прохолодне літо трапляється...
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Откуда у нас сильнее иммунитет, не смеши.
У нас иммунитет значительно слабее, чем у у тех же итальянцев.
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Рейтингом надо кормит народ и лечить.Путин всех лечит Боярышиком
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 мин

Отставить зраду! У пацана вилла в Италии на 50 комнат. Так что шейте маски врачам из трусов и не вый.....есь.
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Ветер Короновируса спадет на 9 мая.Главное событие года ,парад победобессия в россии.
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Вольный Ветер 45d7e71b Так, вроде, отменили, вернее, перенесли, на осень.
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Зелю, по ходу, Путин консультирует. То так само тупИт. Самим не хватает антисептиков, а он отправляет в Италию. Баран, что ещё скажешь....
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Вчера купил кирзовые сапоги,кожаные куртку и кепку,надену ордена прадеда и поеду к мавзолею на 9 мая.Вдруг увижу Саддама Хуссена,Муамара Каддафи и Николае Чаушеску на параде идиотизма.
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Ну да,ну да, антисептиками всех в Украине обеспечили,врачей инфекционистов своих-завались(без работы сидят), больных своих не предвидеться (карантин всех спасет), можно помогать Италии.Господи где таких идиотов нашли
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Зелёная барыга делает бабки на крови? Я думал порох - знадный м_удак, но с такими темпами он скоро будет шоколадной лялькой на фоне зепузика ))
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Акуєть...
Італія потім навзаєм допоможе стильовими одноразовими трумнами.
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Первое апреля уже прошло, но тяжело остановится.
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Лучше бы ты этого не говорил. Это как отправить на доподготовку в США воинов ССО, когда в стране война. Это нужно, полезно, дает далекий, но бесценный результат, только вот сообщать об этом на всю страну не нужно
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ну да..
его мудрый нарид выбрал, как лучшего из лучших...

Украина поможет Италии в борьбе с эпидемией коронавируса врачами и спиртом, - Зеленский подписал указ - Цензор.НЕТ 7208
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Ну что можно сказать пиар на крови?Вам бы Бубочка Оманская у себя порядок навести ,а потом другим помогать
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стесняюсь спросить - а каких 50 % врачей и как именно будет определять МВД?
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Цирк на дроті. Ти чмо зелене допоможи уперед Україні лікарями і спиртом. Лікарі масово звільняються через недолугість і злочинну діяльність зеленої влади. Особисто, ти, чмо, скільки грошей пожертвував на боротьбу з коронавірусом ? Інші багатії вже давно долучилися, а ти - винуватець цієї пандемії в Україні, робиш вигляд, що тебе це не стосується.
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В Украине спирт уже подорожал на 50%, зелохи, этот ваш оманский осёл уже достал...
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Поки будуть "переймати досвід", в Україні завершиться карантин... Де логіка !?... Украина поможет Италии в борьбе с эпидемией коронавируса врачами и спиртом, - Зеленский подписал указ - Цензор.НЕТ 9990
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Після карантину вірус вибачиться та емігрує на історичну батьківщину в уханьщину
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Сьогодні вже Франції потрібно допомагати і США. Так що запізнілий відосик.
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Когда они буду у нас востребованы, при возвращении они должны пройти как минимум 2 недели карантина!!!! А за эти 2 недели очень многое может случится
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Друзья! забудьте о медицине! ее нет ! повышайте иммунитет! теперь каждый сам за себя ! увы это реальность нашего времени. до этого медицины не было. а этим нелепым выкидышем президентом ее убили. пейте больше чай с лимоном и желательно есть тоже нормально. если вы чувствуете слабость нужно по любому пойти что то поесть. не употреблять алкоголь. если есть возможность выйти на улицу и желательно на солнышко погреться. Промываайте водой с морской солью нос. если нет устройства промывать промывайте с помощу чайничка. желательно вымыть его и промыть кипятком. легкие - купите на всяякий случай иглялятор если будите задыхаться это спасет вам жизнь ... лекарства нет. только ваш иммунитет убьет этот вирус. покалывание в горле первый признак этого вируса.... можно промыть горло чемто что убивает вирус солью например морской. всем здоровья в этом не легком для всех времени
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йа іспитал уже: глінтвєйн, ґроґ, а тепер ше й лімончелло - новогалєновий прєпарат. Успєшно
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придется вам пить до конца карантина
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На войне все средства хороши. Однозначно простых и правильных решений нет, но тут скорее да, чем нет.
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А у нас все ******* люди ходят на работу деньги зарабатывают у нас эпидемии нет нужно помочь другим странам. У нас война закончилась. У нас есть лишние деньги помочь другим странам даже таким которые входят в G8 (Италия в том числе)
Слава великому ЗЕ
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Порохоботы, вы ухуели? Отныне вам запрещено Зелика хэйтить! Теперь у вашего Пэдры с Зеликом коалиция! Вы давно включали "Прямый" или "П'ятый"? Акуеть! Эти телеканалы даже порохоботы уже не смотрят 😁
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