 Работающим пенсионерам с 1 апреля повысили выплаты

Об этом сообщает прес-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, полученного по февраль 2020 года.
Сообщается, что при проведении перерасчета выбран более выгодный для пенсионера вариант: с учетом всего страхового стажа; с учетом страхового стажа и заработной платы.
"В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357,1 тыс. человек. Средний размер повышения - 170,80 грн", - говорится в сообщении.
Всі інші ,гроші з тумбочки дістають.
А вот неработающий инвалид-пенсионер ...
А потом догонят и обязательно добавят !