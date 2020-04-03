 Работающим пенсионерам с 1 апреля повысили выплаты

Об этом сообщает прес-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, полученного по февраль 2020 года.

Сообщается, что при проведении перерасчета выбран более выгодный для пенсионера вариант: с учетом всего страхового стажа; с учетом страхового стажа и заработной платы.

"В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357,1 тыс. человек. Средний размер повышения - 170,80 грн", - говорится в сообщении.

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