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Все про:пенсионеры (685) Пенсионный фонд (365) пенсия (1901)

 Работающим пенсионерам с 1 апреля повысили выплаты

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля 2020 года провел автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения пенсий продолжали работать.

Об этом сообщает прес-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, полученного по февраль 2020 года.

Сообщается, что при проведении перерасчета выбран более выгодный для пенсионера вариант: с учетом всего страхового стажа; с учетом страхового стажа и заработной платы.

"В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357,1 тыс. человек. Средний размер повышения - 170,80 грн", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186664
 
 
 Топ комментарии
 
То есть, ежегодную индексацию от Пороха-Гройсмана забываем, и тут на фоне постоянных зашкваров повышение для 357 тыс. пенсов выставляем как "перемогу"... Цырк, нах...
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теперь пенсионеры купят себе мерседес
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Ні...Пересиджу карону на чорній ікрі з Хеннесі,а потім поїду в кругосвітню подорож!!! Работающим пенсионерам с 1 апреля повысили выплаты - Цензор.НЕТ 9147
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Звездеж пенсия только 5 числа ...Дэ факто пенсий еще нет а выплаты уже увеличились ...Манипуляция словесная а в реале имеем Ноль
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Так.Зараз найважче саме пєнсіонєрам.І саме працюючим.
Всі інші ,гроші з тумбочки дістають.
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Работающий пенсионер - это Крёз и Вандербильт в одном лице .
А вот неработающий инвалид-пенсионер ...
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Чому пенсіонерам за вислугою років - військовим пенсіонерам, які працюють не перераховується пенсія ?
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Ню-ню,9-го числа гляну.Хотя уверен,что будет построен фигвам.
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я вот смотрю как странно власти наши бывшие и эти и все поступают как придурки! ну вот смотрите: индексация пенсий всем! ну также нельзя поступать...у людей есть пенсии до 15 тысяч и минималка 1.500 грн. значит мол всем так всем добавить... ну скажите с каких болтов добавлять тем у кого за 7-8-9-10 тем более больше тысяч пенсия по +-500 грн! им эта добавка к той сумме что есть и так нормально, как мёртвому припарка! ну вот толк . он получает 10 тысяч. а будет получать 10.500?! ну десятка она так и звучит ДЕСЯТКА ТЫЩ.. а может хватит им того что есть ,а то и отобрать у них излишки так сказать и дать тем у кого 1.200 и -1.600грн , а дурковатые.?.ну как также можно распределять добавки...? не подавятся ли те у кого она и так по 15 тысяч? странно как то.....у меня сосед инвалид афганец 50 лет. пенсия 8 тысяч, комуналка НОЛЬ! лекарства ноль! и санатории . и везде проезд и гаражи бесплатно! + работает сутки двое получает 8 тысяч , тут вот + дали однократно помощь 3.500 грн сказал. ну капец блин...озолотили прямо как в раю... на машине ездит на работу...есть джип... дали вот к стати ещё набор аптечку .ну прямо сдурели там на верху человек ждал как и все тысячу а тут 3.500! хахахахаха
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Забрать у шахтеров, которые ежедневно не знали, подымутся ли , забрать у металлургов, и летом и зимой работающих при очень высоких температурах, забрать у водителей тепловозов, которые не могли ни поесть ни поспать вовремя и отдать тем, кто не перетруждался и сохранил здоровье . ( О судьях и прокурорах - это другой разговор ).
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ну....да всякое бывает...и такие есть и такие...ну вот я не перетруждался в шахте, и в литейном цеху ,и не водил паравозы.... ну так получилось что пенсия минималка 1645 грн...( а насчёт что не перетруждался и сохранил здоровье...ну гипертоник уже 18 лет как...сахарный диабет, и другое....) сохранился я думаю по здоровью...))* да неважно кем он был , и что могло быть!? всё равно хватит им всем! кем бы он ни был по профессии. и добавлять и так к кому 10-15 тысяч.. и их девать некуда .ну просто некуда! .живут же люди на 1500... а то живут в 10 раз аж лучше....куда ещё лучше в общем то. о какой добавке можно мечтать и ждать... это уже борзость называется...((
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Повысят не только лишь всем - мало кому повысят !
А потом догонят и обязательно добавят !
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А Центроболту - обязательно болт в самый центр! Работающим пенсионерам с 1 апреля повысили выплаты - Цензор.НЕТ 622
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Пенсионеры уже получаю пенсии и благодарят Президента Зеленского за обещанную 1000 купонокарбованцев, некоторые пенсионеры стали обклеивать этой тысячей свои подъезды в многоэтажках
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Я отсюда и обещанной 1000 грн не увидел ,только 2000 тысячи за 45 лет трудового стажа у моей соседки( СМС с Приватбанка)
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Ничего не пришло и работающим ни хрена не добавили.
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На Закарпатье женщина с коронавирусом два дня пела в церковном хоре и заразила 19 человек
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То теперь попануют работающие пенсионеры! Работающим пенсионерам с 1 апреля повысили выплаты - Цензор.НЕТ 9433
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То есть, ежегодную индексацию от Пороха-Гройсмана забываем, и тут на фоне постоянных зашкваров повышение для 357 тыс. пенсов выставляем как "перемогу"... Цырк, нах...
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Ну теперь пенсы будут на такси в магазин ездить и кругосветные путешествия по миру мотаться. Во бабочка какой благодетель
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