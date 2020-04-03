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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 "Пасха. Земля. Приват": На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин и принятые Радой законопроекты

Сегодня, 13 марта, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят, как вести себя на Пасху, какие меры будут предприняты, стоит ли готовиться к ещё более жёсткому карантину, а также что принесёт Украине земельная реформа - тотальную распродажу или шанс аграриям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Пётр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Сергей Рахманин, глава фракции партии "Голос"

Роман Сульжик, член наблюдательного совета ПриватБанка;

Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;

Сергей Надал, городской глава Тернополя;

Сергей Моргунов, городской глава Винницы;

Источник: https://censor.net.ua/n3186663
 
 
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Я вообще не понимаю,зачем Бутусов марает себе репутацию этим продажным шустером.
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А главзебил чего не прийдет? ныкается от вируса и видосики записывает из бункера? "Пасха. Земля. Приват": На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин и принятые Радой законопроекты - Цензор.НЕТ 6127
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Нет он пока ЗЕЛенка в Швеции Юльку Мендель казачит!
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Постарів Савік,осунувся,руки трясуться,голос тремтить...А між тим цей чоловік самим безпосереднім образом впливав на вибори президентів,впливав сильно,точно і безпомилково...Що з ним сталося,що з ним зробили?..Адже він може сьогодні так врізати по Зєлі,що від того тільки б зелене пір"я полетіло б...Єрмак,Лєрос,Оман,обман,"нє слішком лі у нас много гройсманов у власті (цитата самого Зєлі три роки тому) - а натомість вибирає нейтральні,вже нецікаві і пережовані теми...
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Порохобот, треба писати "чином", а не "образом".
Образи в Україні на стіни вішають.
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Що, знову "пруєкти"?
Дебілізм невиліковний.
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когда уже этого продажного маразматика выпрут к едрене фене? Я давно не смотрю ТВ, но даже фамилия этого сукиного сына коробит
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за ермака молчок, как и по всем остальным каналам
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