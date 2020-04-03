 Именно сейчас Раде нужен турборежим, нужно принять все необходимые для сотрудничества с МВФ законопроекты, - Яценюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.
Во время первой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, он отметил: "Меня удивляет, почему монобольшинство не выполняет свою ключевую функцию. Они, наоборот, сейчас, имея 254 голоса, должны голосовать. Вот здесь нужен сейчас турборежим".
Яценюк подчеркнул, что сейчас в мире и Украине цифры неутешительные: "Более 1 млн больных COVID-19. В Украине - уже почти тысяча".
Относительно экономических показателей, он отметил, что индекс покупательной способности (PMI) в странах-членах ЕС на сегодня самый низкий за всю историю наблюдения - 22 лет. "В США вчера было зафиксировано почти 10 млн безработных", - сказал Яценюк.
"То есть нас окружает пандемический кризис и динамично надвигается кризис экономический. Украина не является островом. Надо откровенно признать, что у нас нет подушки безопасности. И так же надо откровенно признать, что Национальный банк Украины - это не Федеральная резервная система Соединенных Штатов и не Европейский центральный банк, которые имеют совершенно другие инструменты регулирования денежно-кредитной политики", - подчеркнул Яценюк.
По его словам, сейчас наиболее важно - чтобы правительство, президент и парламент безотлагательно принимали решения.
Он подчеркнул, что при нынешнем пандемическим и экономическим кризисом не стоит забывать о кризисе военном: "Россия никуда не убралась с территории Украины. И это еще уничтожает наши мощности и наши возможности бороться как с пандемией, так и с экономическими вызовами".
Яценюк отметил, что без программы с Международным валютным фондом Украина объявит дефолт: "Объявит дефолт - это станет банкротом. Не знаю на сколько лет".
Он подчеркнул необходимость неотложного принятия всех законов, которые нужны для программы с МВФ, и отметил важность того, чтобы заседание парламента состоялось в кратчайшие сроки.
Почему он не в тюрьме ???
Кстати, доложу я вам- чёт я так и не услыхал его подиум по Приват банку, авакову и Коломойскому - только одно блеет сутки напролёт в режиме нон-стоп, что зильонскому без него ну никак не обойтись. И даже все олигархи дали своё предварительное ему благословение и согласие
На самом деле, эпидемия выгодна Зеленскому и его "наставникам". Чем дольше продлится эпидемия, тем больше на ней заработает Коломойский, Зеленский, Степанов и прочие Ермаки. Тем больше можно будет списать на форс-мажор и тем меньше персональной ответственности за убитую экономику. Каждый день сообщается о сотнях тысячах привезенных тестов и миллионах масок. Но тестируется в день несколько десятков людей. Это объясняется тем, что МОЗ принял такой протокол. Это очень удобная тактика, с помощью тестов контролировать статистику эпидемии. Когда цифры говорят не о реальном количестве заболевших, а о количестве тестов, выделенных для тестирования. Каждый день мы слышим о сотнях тысяч/миллионах единиц средств защиты, которые поступают в Украину и почему-то потом попадают в аптеки. Но их нигде нет. А медики до сих пор без средств защиты. Одна из самых больших афер и по сути мародерство на эпидемии, это когда министр МОЗ за день до своего назначения на свою жену открывает фирму, через которую будут закупаться средства защиты, медтехника и лекарства для борьбы с коронавирусом.
Все очень возбудились принятием антиколомойского закона. Но проблема в том, что Коломойскому все равно на чем "зарабатывать". Зачем входить в клинч с международными институциями, если можно вернуться к этой теме позже. А пока тихо и мирно осваивать 10 миллиардов, которые МВФ выделит на борьбу с коронавирусом.
Открытые во время эпидемии базары и прочие послабления позволят власти до бесконечности затягивать пандемию, а с помощью тестов рисовать те цифры, которые нужны для поддержания людей в напряжении. Это будет продолжаться несколько месяцев, летом пойдет на спад, а вернутся осенью. Потому что Зеленский делает все, чтоб переболело 100% Украинцев. Медленно и с нужной ему картинкой. Вообще ситуация со статистикой сейчас не просто не отвечает действительности, а откровенно смешна. Это как в харьковской области заболевших не было, а умерший от коронавируса появился. Или, когда полтора десятка докторов уходят на самоизоляцию из контакта с одним подозреваемым в заболевании.
Ключевая роль в зарабатывании на коронавирусе, это новый министр здравоохранения. Кроме фирмы, зарегистрированной на жену перед самым назначением, есть еще одна маленькая деталь, которую уже стали забывать. Степанов был главой ОДА в одесской области и человеком Порошенко, а потом резко переметнулся на сторону Зеленского. Таких губернаторов явных перебежчиков на прошлых выборах было два. За одним их которых стоял экс глава АП Райнин, а за другим, за Степановым якобы не стоял никто. Но знающие люди говорят, что к этому преображению, уже тогда приложил руку Коломойский. Степанова не сразу "отблагодарили" за слив одесской области. Его достаточно долго продержали в резерве, дав забыть о цене его восхождения и выбирая место похлебнее. Где он смог бы принести больше пользы в долларовом эквиваленте.
И тут грянула пандемия. И по классике подковерных игр, сначала на должность министра МОЗ, вытащили из нафталина и назначили никчемного трижды сбитого летчика Емеца, а потом после успешного провала Емеца, исправлять ситуацию пришел Степанов. Как раз с готовой фирмой и как раз перед выделением 10 млрд долларов.
...А то путєн
нападезловить до мішка і в басмачному суді засудить.
https://petition.president.gov.ua/petition/91474
А знебайдужілих турборехворматорів слід послати них... карантайн.