 Именно сейчас Раде нужен турборежим, нужно принять все необходимые для сотрудничества с МВФ законопроекты, - Яценюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Во время первой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, он отметил: "Меня удивляет, почему монобольшинство не выполняет свою ключевую функцию. Они, наоборот, сейчас, имея 254 голоса, должны голосовать. Вот здесь нужен сейчас турборежим".

Яценюк подчеркнул, что сейчас в мире и Украине цифры неутешительные: "Более 1 млн больных COVID-19. В Украине - уже почти тысяча".

Относительно экономических показателей, он отметил, что индекс покупательной способности (PMI) в странах-членах ЕС на сегодня самый низкий за всю историю наблюдения - 22 лет. "В США вчера было зафиксировано почти 10 млн безработных", - сказал Яценюк.

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"То есть нас окружает пандемический кризис и динамично надвигается кризис экономический. Украина не является островом. Надо откровенно признать, что у нас нет подушки безопасности. И так же надо откровенно признать, что Национальный банк Украины - это не Федеральная резервная система Соединенных Штатов и не Европейский центральный банк, которые имеют совершенно другие инструменты регулирования денежно-кредитной политики", - подчеркнул Яценюк.

По его словам, сейчас наиболее важно - чтобы правительство, президент и парламент безотлагательно принимали решения.

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Он подчеркнул, что при нынешнем пандемическим и экономическим кризисом не стоит забывать о кризисе военном: "Россия никуда не убралась с территории Украины. И это еще уничтожает наши мощности и наши возможности бороться как с пандемией, так и с экономическими вызовами".

Яценюк отметил, что без программы с Международным валютным фондом Украина объявит дефолт: "Объявит дефолт - это станет банкротом. Не знаю на сколько лет".

Он подчеркнул необходимость неотложного принятия всех законов, которые нужны для программы с МВФ, и отметил важность того, чтобы заседание парламента состоялось в кратчайшие сроки.

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