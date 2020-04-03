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 Второе выздоровление от COVID-19 в Днепропетровской области, - ОГА

В Днепропетровской области от коронавируса вылечилась женщина, которая одной из первых в регионе попала в больницу с COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Уже завершили лечение супруги, которые первыми в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил: она – здорова", — сказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Он напомнил, что пара очень добросовестно отнеслась к собственному здоровью и безопасности окружающих. Почувствовав недомогание после возвращения из-за границы, муж с женой сразу обратились к врачам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выздоровел первый заболевший коронавирусом житель Днепропетровской области, - ОГА

"Призываю жителей области брать пример с этих супругов. Заболели — звоните врачу. У медиков есть четкий алгоритм действий в таких ситуациях, — отметил Александр Бондаренко.

Сейчас лечение от коронавируса проходят еще 12 жителей Днепропетровщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3186655
 
   
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