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 Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии

Попытка Латвии сохранить открытость бизнеса, похоже, не слишком сильно повысила вирусный профиль, и число заражений идет на спад.

Об этом со слов своего латвийского коллеги пишет в Фейсбуке сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, информирует Цензор.НЕТ.

"Краткий перевод:

- общественный транспорт работает,

- магазины работают, за исключением мест массовых собраний, таких как бары,

- торговые центры закрыты только по выходным, предприятия работают.

- Нормальные магазины работают, но более пустые, чем обычно.

- Группы людей - не более 2, если семьи с детьми.

- В большинстве супермаркетов установлены пластиковые экраны между покупателем и работником магазина.

- Масок в настоящее время немного,

- Пирожные, хлеб и другие "мягкие" продукты индивидуально оборачиваются в пленку на производстве.

Читайте также: Латвия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

- Государственная программа основной акцент на телевидении и новостях, в отношении социальных дистанций и рекомендаций оставаться дома, если вам не нужно путешествовать.

- Тестирование бесплатно для тех, кто кажется больным, и 80 евро для тех, кто хочет проверить себя.

- Министерство здравоохранения хотело бы ужесточить ограничения, но другие проявляют осторожность.

- Экономика хрупкая. Пока слишком рано делать реальные выводы, но попытка сохранить открытость бизнеса, похоже, не слишком сильно повысила вирусный профиль.

Ну, и количество заражений в Латвии пошло на спад" — написал Амелин.

Также на Цензор.НЕТ: Латвия, Литва и Испания вводят ограничения из-за вспышки коронавируса

Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии 01Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186649
 
 
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І чого б зебілам при владі не перейняти досвід розумних людей? Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 3902
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А тебя опыт Италии, Испании и Франции не смущает?
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Після звезення до України близько 200 тис людей після об'яви про карантин - так, непокоїть... Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 5909
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Фиг его знает? Итальянцы с испанцами переняли.. теперь вымирают минимум по 700-900 человек в день.
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А количество и плотность населения ыксперд Амелин тоже сравнил? Интересы какого из владельцев крупных ТЦ он представляет?
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Не не не! Надо ввести комендантский час, сделать проверку документов и автотранспорта, а еще лучше всех замуровать в квартирах.
Мне почему то кажется, что очередная попытка ужесточить "карантин", связана не сколько с карантином, а боязни Клоуна за безопасность своей задницы ибо растет градус недовольства его действиями и назначениями...
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Зачем весь этот трёп?
1. Великобритания отказалась от карантина и решила пойти по пути контролированного заражения.
2. Великобритания передумала и ввела жесткий карантин.

Все.
Пусть правительство работает, сидите дома и не мешайте.
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Столько нытья, что будь я министром здравоохранения - уже бы снял карантин.

Или таки нарид думет, что им всем хватит места в палате с аппаратом ИВЛ?
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