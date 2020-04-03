 Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии

Об этом со слов своего латвийского коллеги пишет в Фейсбуке сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, информирует Цензор.НЕТ.
"Краткий перевод:
- общественный транспорт работает,
- магазины работают, за исключением мест массовых собраний, таких как бары,
- торговые центры закрыты только по выходным, предприятия работают.
- Нормальные магазины работают, но более пустые, чем обычно.
- Группы людей - не более 2, если семьи с детьми.
- В большинстве супермаркетов установлены пластиковые экраны между покупателем и работником магазина.
- Масок в настоящее время немного,
- Пирожные, хлеб и другие "мягкие" продукты индивидуально оборачиваются в пленку на производстве.
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- Государственная программа основной акцент на телевидении и новостях, в отношении социальных дистанций и рекомендаций оставаться дома, если вам не нужно путешествовать.
- Тестирование бесплатно для тех, кто кажется больным, и 80 евро для тех, кто хочет проверить себя.
- Министерство здравоохранения хотело бы ужесточить ограничения, но другие проявляют осторожность.
- Экономика хрупкая. Пока слишком рано делать реальные выводы, но попытка сохранить открытость бизнеса, похоже, не слишком сильно повысила вирусный профиль.
Ну, и количество заражений в Латвии пошло на спад" — написал Амелин.
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Мне почему то кажется, что очередная попытка ужесточить "карантин", связана не сколько с карантином, а боязни Клоуна за безопасность своей задницы ибо растет градус недовольства его действиями и назначениями...
1. Великобритания отказалась от карантина и решила пойти по пути контролированного заражения.
2. Великобритания передумала и ввела жесткий карантин.
Все.
Пусть правительство работает, сидите дома и не мешайте.
Или таки нарид думет, что им всем хватит места в палате с аппаратом ИВЛ?