 Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии

Об этом со слов своего латвийского коллеги пишет в Фейсбуке сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, информирует Цензор.НЕТ.

"Краткий перевод:

- общественный транспорт работает,

- магазины работают, за исключением мест массовых собраний, таких как бары,

- торговые центры закрыты только по выходным, предприятия работают.

- Нормальные магазины работают, но более пустые, чем обычно.

- Группы людей - не более 2, если семьи с детьми.

- В большинстве супермаркетов установлены пластиковые экраны между покупателем и работником магазина.

- Масок в настоящее время немного,

- Пирожные, хлеб и другие "мягкие" продукты индивидуально оборачиваются в пленку на производстве.

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- Государственная программа основной акцент на телевидении и новостях, в отношении социальных дистанций и рекомендаций оставаться дома, если вам не нужно путешествовать.

- Тестирование бесплатно для тех, кто кажется больным, и 80 евро для тех, кто хочет проверить себя.

- Министерство здравоохранения хотело бы ужесточить ограничения, но другие проявляют осторожность.

- Экономика хрупкая. Пока слишком рано делать реальные выводы, но попытка сохранить открытость бизнеса, похоже, не слишком сильно повысила вирусный профиль.

Ну, и количество заражений в Латвии пошло на спад" — написал Амелин.

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