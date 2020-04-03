 Три новых случая COVID-19 подтверждены на Житомирщине, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"Сегодня, 3 апреля, в вирусологические лаборатории Житомирского областного центра обнаружили еще три новых случая заболевания коронавирусом в Житомирской области", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00 3 апреля 2020 в Житомирской области - 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

"Сегодня обнаружили три положительные случаи заболевания коронавирусом у двух жителей Коростеня и в 79-летней жительницы Житомира, которая недавно вернулась из Испании", - рассказал глава ОГА Виталий Бунечко.

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