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 Три новых случая COVID-19 подтверждены на Житомирщине, - ОГА

В Житомирской области зафиксированы еще три новых случая инфицирования коронавирусом у жителей Коростеня и Житомира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"Сегодня, 3 апреля, в вирусологические лаборатории Житомирского областного центра обнаружили еще три новых случая заболевания коронавирусом в Житомирской области", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00 3 апреля 2020 в Житомирской области - 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

"Сегодня обнаружили три положительные случаи заболевания коронавирусом у двух жителей Коростеня и в 79-летней жительницы Житомира, которая недавно вернулась из Испании", - рассказал глава ОГА Виталий Бунечко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186648
 
 
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Тільки за березень Порошенко потратив 92 млн грн на закупівлю масок, окулярів, ліків, рентгенів, апаратів ШВЛ і т.д.
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Роисия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из крупных авиакомпаний.

а что там зе?так и ьудет завозить инфикованных так чтобы италию со штатами перегнать?
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