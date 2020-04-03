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 В Верховном суде защита не добилась смягчения для виновников смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова

Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных до 10 лет по делу о смертельном ДТП в Харькове в 2017 году, и оставил приговор в силе.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда, передает Цензор.НЕТ.

3 апреля коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Зайцевой и Дронова, каждый из которых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Отмечается, что полный текст постановления провозгласят 8 апреля.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.

Источник: https://censor.net.ua/n3186643
 
   
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Дронов пошел паровозом из за мажорки нарколыги В Верховном суде защита не добилась смягчения для виновников смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 2884
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Каждый хто проезжает светофор на красный и стартует на жёлтый должен знать, что может сесть.
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нема чого починати виїжджати на жовтий на перехрестя.
так, що Дронов такий самий винуватий.
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виноват, но не настолько, не приравнивайте вину дронова и вину зайцевой, которая под кайфом не соображала, что творила))
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А насколько он виноват?
Если бы он не рванул раньше времени
на желтый и не врезался ей в бок
- эта коза просвистела бы мимо людей
и 6 человек остались бы живы...
Так что пусть этот торопыга сидит вместе с ней
- жал что в Украине мало дают за такое...
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На Дронова часть срока Зайцевой повесили по судейскому произволу и ходят радуются...
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Скоко смогли, стоко и повесили, хотелось бы чтоб так и далее было с каждым, кто нарушает. И не важно, на полшышечки или на полторы.
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При равном наказании за более мягкое и более тяжкое нарушение - всегда будут нарушать по максимуму, это человеческая психология.
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Это да. Если уж садится за руль бухим, то вбухиваться будут уже до невменяемости. Наказание то от количества промилле не зависит.
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О. И тут судейский произвол притянул. Где вы такие невменяемые беретесь?
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