 НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-замминистра МинВОТ Гримчака, подозреваемого в мошенничестве и взяточничестве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ и САП завершили расследование фактов мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощником". Следствие установило завладение 80 тыс. долл. США и 1 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.190 (мошенничество); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса.

3 апреля подозреваемым открыли материалы дела для ознакомления. Далее обвинительный акт будет направлен в суд.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря 2019 г. Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.

13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Гримчаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля.