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 Политика Украины, Экономика
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 Минфин рассчитывает до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет, - министр Марченко

Украина в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр указал, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов – о банках и изменениях в госбюджет-2020.

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"Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – отметил Марченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186640
 
 
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Вот Порох мудак тут, нужно было дать земразям докерувать до дефолта.
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Это и так неизбежно. Этими деньгами они проценты оплатят предыдущего кредита,а что останется премии себе выпишут за отлично проделанную работу,или для СБУ новых машин закупят,а для мусоров новые дубиналы,это же дегенераты
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Упс! Так Зеленський же обіцяв не до кінця року, а найближчим часом і не 5, а 10
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