 Утвержденный в Украине протокол лечения COVID-19 опасен, все лекарства в нем - экспериментальные, - Супрун

Об этом бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Утверждение такого протокола на уровне страны - очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент на украинцах", — считает она.

По словам Супрун, любой препарат может быть включен в протокол лечения только по результатам клинических исследований.

"Именно поэтому другие страны дают разрешение использовать эти препараты в пределах строго контролируемых клинических испытаний или по специальным процедурам. Зато в Украине делают эксперимент без всякого контроля и отчетов о таком использовании", — написала она.

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Супрун обратила внимание на недоказанность эффективности и потенциальную опасность всех препаратов, включенных в украинский протокол.

"ВОЗ начинает клинические исследования препаратов и недавно объявила о проведении исследования SOLIDARITY. В рамках данного исследования будет изучаться эффективность четырех препаратов и их комбинаций относительно действия на SARS-CoV-2. ... Но между тем, ВОЗ не рекомендую использовать исследуемые препараты вне контролируемых клинических исследований", — отметила она.

"Уже есть сообщения о неудачных попытках самолечения хлорохином в США. В результате один человек скончался, другой находится в реанимации. Люди выпили смесь химического фосфата хлорохину, не предназначенная для медицинского использования, услышав сообщение о том, что хлорохин эффективен для лечения COVID-19", — привела пример экс-глава Минздрава.

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Кроме этого, по ее словам, бесконтрольное использование ряда рекомендованных протоколами препаратов, которые нужны пациентам с аутоиммунными заболеваниями, может создать их дефицит.

"Даже в условиях пандемии, мы не можем отказываться от науки, доказательств и фактов. Тем более, когда речь идет о лечении COVID-19 и здоровья и жизни пациентов", — подытожила Супрун.

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2 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине утвержден единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом. По его словам, стандарт лечения был установлен на основании опыта стран, которые столкнулись с коронавирусом раньше Украины и уже имеют наработки в борьбе с COVID-19.

















