 Опубликованный в "Голосе Украины" антикризисный закон содержит отличающуюся от текста на сайте ВР норму об уплате аренды в период карантина

Согласно опубликованному в газете "Голос Украины" от 2 апреля 2020 года тексту закона, заключительные и переходные положения Гражданского кодекса Украины дополняются пунктом 14-м, закрепляющим, что на время карантина арендаторы могут быть освобождены от платы за использование имуществом в случае, если они не могли пользоваться им по обстоятельствам, независящим от них в соответствии с частью шестой ст.762 Кодекса, .передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"З моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року № 211 (з наступними змінами і доповненнями), і до його завершення в установленому законом порядку наймач може бути звільнений від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу", - говорится в опубликованном тескте закона.

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При этом в тексте проекта закона, размещенном на сайте Верховной Рады и принятом на заседании 30 марта, указано, что "наниматель "освобождается от платы за использование имуществом" в соответствии с упомянутой нормой Гражданского кодекса, то есть без формулировки "может быть".

"З моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу", - говорится в обнародованном сайте ВР тексте проекта закона, который приняла Рада.

Таким образом, опубликованный и вступивший в силу закон не освобождает арендаторов от уплаты аренды на время карантина, однако предоставляет такую возможность.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что закон о поддержке населения и бизнеса в условиях карантина вступил в силу.

"Голос Украины"





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