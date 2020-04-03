EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  2123  18
Материалы по теме:
Все про:аренда (164) ВР (24740) закон (2757) законопроект (2372) карантин (2233) COVID-19 (3022) коронавирус (1619)

 Опубликованный в "Голосе Украины" антикризисный закон содержит отличающуюся от текста на сайте ВР норму об уплате аренды в период карантина

Обнародованный в "Голосе Украины" антикризисный закон №540-IX (законопроект №3275) содержит отличающуюся от текста закона на сайте Верховной Рады норму о необходимости оплаты аренды имущества во время карантина.

Согласно опубликованному в газете "Голос Украины" от 2 апреля 2020 года тексту закона, заключительные и переходные положения Гражданского кодекса Украины дополняются пунктом 14-м, закрепляющим, что на время карантина арендаторы могут быть освобождены от платы за использование имуществом в случае, если они не могли пользоваться им по обстоятельствам, независящим от них в соответствии с частью шестой ст.762 Кодекса, .передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"З моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року № 211 (з наступними змінами і доповненнями), і до його завершення в установленому законом порядку наймач може бути звільнений від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу", - говорится в опубликованном  тескте закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал антикризисный закон, предусматривающий отмену акциза для антисептиков и повышение выплат медикам

При этом в тексте проекта закона, размещенном на сайте Верховной Рады и принятом на заседании 30 марта, указано, что "наниматель "освобождается от платы за использование имуществом" в соответствии с упомянутой нормой Гражданского кодекса, то есть без формулировки "может быть".

"З моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу", - говорится в обнародованном сайте ВР тексте проекта закона, который приняла Рада.

Таким образом, опубликованный и вступивший в силу закон не освобождает арендаторов от уплаты аренды на время карантина, однако предоставляет такую возможность.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что закон о поддержке населения и бизнеса в условиях карантина вступил в силу.

Опубликованный в Голосе Украины антикризисный закон содержит отличающуюся от текста на сайте ВР норму об уплате аренды в период карантина 01

"Голос Украины"


Опубликованный в Голосе Украины антикризисный закон содержит отличающуюся от текста на сайте ВР норму об уплате аренды в период карантина 02

Сайт ВР


Опубликованный в Голосе Украины антикризисный закон содержит отличающуюся от текста на сайте ВР норму об уплате аренды в период карантина 03

Источник: https://censor.net.ua/n3186635
 
 
 Топ комментарии
 
очередной кидок от зеленых мразей
 показать весь комментарий
 
Про що я раніше і згадував - банк також може вирішувати - кого і наскільки звільняти від сплати відсотків по кредитам... Опубликованный в "Голосе Украины" антикризисный закон содержит отличающуюся от текста на сайте ВР норму об уплате аренды в период карантина - Цензор.НЕТ 1545
 показать весь комментарий
 
"за время пути собачка могла подрасти" - смысл сравнивать текст ПРОЕКТА закона с опубликованным. Если бы там висел текст ПРИНЯТОГО закона...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Про що я раніше і згадував - банк також може вирішувати - кого і наскільки звільняти від сплати відсотків по кредитам...
 показать весь комментарий
 
 
а що зараз ще хтось ризикує брати кредити?
 показать весь комментарий
 
За 9 месяцев смогли набрать, т.к. в эпоху бедности при Порошенко никто, по идее, не должен был брать, но некоторые могли глядя с надеждой на Голобородько...
 показать весь комментарий
 
 
Да, шумить вже з приводу цієї фальсифікації...
Але для зебільного ДБР - це не проблема. Просто - її не існує.
 показать весь комментарий
 
 
Ихниму зеленому 73% электорату "какаяразница"
 показать весь комментарий
 
Все фигня, главное же ЛОМБАРДАМ РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ!!!
Вот теперь мы ВЫЖИВЕМ...

 показать весь комментарий
 
 
Ломбарды в подавляющем большинстве курирует Юля (догадайся сам какая)
 показать весь комментарий
 
 
"за время пути собачка могла подрасти" - смысл сравнивать текст ПРОЕКТА закона с опубликованным. Если бы там висел текст ПРИНЯТОГО закона...
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно, законопроект это не закон...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленое стадо наперсточников...мудаков...и швали...
 показать весь комментарий
 
 
Наперсточники! Опубликованный в "Голосе Украины" антикризисный закон содержит отличающуюся от текста на сайте ВР норму об уплате аренды в период карантина - Цензор.НЕТ 1656
А ну ка, зебобики, бегом на защиту подонков!...))
 показать весь комментарий
 
 
Это просто шулерство .
На государственном уровне .
Это здорово опускает планку .
Планку всего .
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх