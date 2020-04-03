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Все про:Италия (1090) Россия (75277) гуманитарная помощь (889)

 Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России

Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны Российской Федерации после публикации критических материалов о российской гуманитарной помощи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление издания.

Отмечается, что редакция итальянской газеты La Stampa выразила возмущение по поводу давления на издание после публикации материалов о том, что российская гуманитарная помощь Италии была бесполезной и предоставлялась по политическим мотивам.

В частности, представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков обвинил издание в "грязных русофобских манипуляциях" и "подражании методичкам антисоветской пропаганды".

"Редакция национальной газеты La Stampa выражает свое возмущение серьезными нападками со стороны Министерства обороны России на газету и лично журналиста Якопо Якобони. За последние дни коллега опубликовал ряд статей, которые вызывают сомнения в настоящих целях контингента, прибывшего из России, чтобы помочь Италии в чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Сомнения журналиста в искренности российской помощи поддерживаются и политическими источниками, военными и разведывательными экспертами.

Настоящее запугивание журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирование инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию. И попытка экспорта этих методов за пределы РФ, в Италию и Европу, неприемлема", - говорится в заявлении.

Журналисты отмечают, что этот случай может стать серьезным прецедентом, если останется без реакции итальянского правительства, и что Россия должна извиниться за давление на издание.

Напомним, La Stampa по прибытии российской гуманитарной помощи заявила, что 80% помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19, а все присланные эксперты являются военными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Wall Street Journal: В Италии реальное количество смертей от коронавируса больше, чем говорит Рим в официальной статистике

Источник: https://censor.net.ua/n3186631
 
   
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А дурачок Прилепин мечтал у Скабеевой ,как с Хуйлобада санкции снимут Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363У меня даже рыбки ржали в аквариуме ... Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363
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после гуманинатрной помощи россией на Донбасе там стали появлятся танки, БУКи, падать самолеты и погибать тысячи людей
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"впусти кацапа в дом, он и ноги на стол"... вы теперь попробуйте их оттуда выгнать! ))
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Та быть такого не может... русофобы русофобствуют Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 4045
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***** с ********** идет нах -- свою (помощь) пусть в гузно затусует плешивый урод !!!
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бойтесь данайцев дары несущих, а тем более - чекистских данайцев, несущих дары империи зла.
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А дурачок Прилепин мечтал у Скабеевой ,как с ********* санкции снимут Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363У меня даже рыбки ржали в аквариуме ... Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363
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Для себя он не дурачек а нормально себя за коврижки чухает. Партия сказала и медаль и сало запроданцу дала. И квашенной репы
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то не обісрані труси *****, то респіраторна маска кунжутовича
нада панімать!
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после гуманинатрной помощи россией на Донбасе там стали появлятся танки, БУКи, падать самолеты и погибать тысячи людей
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"впусти кацапа в дом, он и ноги на стол"... вы теперь попробуйте их оттуда выгнать! ))
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кстати, америкосы грамотно сделали - за самолет с кацапским хламом дали денег и квиты... ))
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Эту версию озвучивал Сотник ТВ со ссылкой на письмо в редакцию. Я постил ссылку на его ютюб канал.
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«Мы памагли Италии, мы памагли проклятым пиндосам, мы сичас памагаим братушкам сербушкам. Мы такие харошые! Снимите с нас санкции».
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Так это все правда, о чем заявили в La Stampa!!! Высококлассных российских специалистов и на пушечный выстрел не подпускают к лечению больных, так как почти никто из них не разговаривает не то что на итальянском, но даже и на английском, а предоставлять каждому переводчика в этих условиях просто не возможно. А то оборудование, которое они привезли, годится только для дезинфекции, поэтому их отправили дезинфицировать дома престарелых в окрестностях Бергамо. Ни одного аппарата ИВЛ, в чем действительно нуждаются больницы, они не привезли.
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годится только для дезинфекцииформации.
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А Вовка пупкин одел жёлтый скафандре за 3 кило ойро сказал масок нет но вы держитесь и повез сибирско берёзовые семена земляники на осваиваемый рос косм нац войсками Марс масок нет но вы держитесь. И Жучку свою в скафандер одел и черный пояс повязал.
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Н е б л а г а д а р н ы я!!! Р у с а ф о п ы!!!
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Детский сад)) если мне кто то что то предлагает не нужное то можно просто отказаться.. а если не отказался и взял то какой смысл потом на это жаловаться? помощь то была Италии и с разрешения правительства Италии а не лично изданию La Stampa.
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издание La Stampa не могло отказаться от помощи - у них на это нет полномочий - этим занимается правительство. Как пресса они имеют право критиковать свое действия своего правительства, чем они и занимаются.
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США приняли от РФ аппараты ИВЛ которые производит концерн KRET находящийся под американскими санкциями.


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При этом львиная доля самих россиян почему то любят и уважают этого старого педофила. не могу понять почему?
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Львіна частка це м'яко кажучи, перебільшення, навіть на росіських сайтах фуйлофілов ганяють самі москалі.
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Да ладно, якщо москалям подобається вмирати через те що апарати ШВЛ поїхали до США, я не буду заважати. Допомога країні НАТО це святе.
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Вы можете представить, что ведущий американский нейрохирург (как вариант итальянский) попросил российского бомжа в помощи проведения операции на головном мозге...)))))????
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Так получается что российских медиков с военными никто в Италию не приглашал? Епт.. так это же тогда военное вторжение на территорию суверенного государства члена НАТО Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії - Цензор.НЕТ 2909
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..а Вы поинтересуйтесь.... кто инициировал так называемую помощь. Почитайте позицию итальянского правительства на данное предложение! Или Вы верите ..что Италия сама попросила рассею о помощи в виде военных санитарных машин для обработки и обеззараживания транспорта, и военных вирусологов?))))
Во время цунами в Банда Ачехе в Индонезии рашка припёрла туда на двадцати Ил-76 госпиталь военно-полевой медицины в виде гуманитарной помощи. Через неделю этот госпиталь был вывезен обратно, но в аэропорту было брошено около 50 процентов оборудования. Госпиталь был из Екатеринбурга. Это называемая НАВЯЗАННАЯ и никому не нужная лжепомощь. (((
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Они там в Европе, до сих пор не поняли с кем имеют дело?!
Это же путинская Россия! Она действует как урка - одной рукой обнимает, а другой вонзает заточку в печень.
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1) официально было сказанно медики инфекционисты едут и полезный груз. 2) есть левые партии в Италии они замешанны в лоббировании. 3) нахера выгрузка была в далёком аэропорту а потом фуры 600 километров с флагами Русс до пунктов назначения? Не объясняю...
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В тот момент, когда происходит глобальный шок астрономических масштабов, уникальный по историческим меркам, "государство" в России прячется в кусты. Потому что государство демонтировано, потому что все ветви власти демонтированы, институт президентства демонтирован, демонтировано абсолютно все, а бюджет этого государства превращен в общак путинской ОПГ, которым она распоряжается как своим собственным кошельком. Я не знаю, о чем они думают, на чем основан их инстинкт самосохранения, видимо, примерно на тех же соображениях, что у них были в марте 2014 года с аннексией Крыма, примерно с такой же так называемой экспертизой. Они ведут страну к полному экономическому коллапсу.
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Кремлівські методи пропаганди ефективні лише за відсутності свободної преси.
Тому всі журналісти, які пишуть правду незалежно від політичних переконаннь, для них - вороги.
Якщо Росія не вибачиться, то італійцям варто замислитись, на кого працює їхній уряд.
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ой, да подмажут их и купят с потрохами - завтра другое запоют....
видели мы их уже в действии... Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії - Цензор.НЕТ 6831
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