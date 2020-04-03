EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  9311  18
Материалы по теме:
Все про:карантин (2233) прокуратура (3905) роддом (46) Сумщина (732) увольнение (1866) врачи (718) Офис генерального прокурора (206) COVID-19 (3022) коронавирус (1619)

 47 медиков уволили во время карантина из роддома на Сумщине, прокуратура открыла дело

Сумская местная прокуратура 1 апреля 2020 начала уголовное производство по факту нарушения законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников (ч. 1 ст. 172 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Основанием для этого стал видеосюжет, обнародован на одном из телеканалов. В нем сообщили, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства", — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т.д.

Читайте на Цензор.НЕТ: После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь

Производство открыли по ч. 1 ст. 172 УК Украины (грубое нарушение законодательства о труде). Она предусматривает до двух лет исправительных работ.

Досудебное расследование ведут следователи Сумского отдела полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3186626
 
 
 Топ комментарии
 
У меня тетка медик. По всей стране массово увольняют. Это у властных тварей оптимизацией называется. На огромные зарплаты чиновников дармоедов денег хватает, а не медицину нет.
 показать весь комментарий
 
Хорошо что зебилы победили Супрун... конец эпохи доктора-смерти...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошо что зебилы победили Супрун... конец эпохи доктора-смерти...
 показать весь комментарий
 
 
даки каплоухая вирджинская санитарка и затеяла все эти сокращения и тд
 показать весь комментарий
 
 
через неделю все будут медиками . медицыны не будет господа.
 показать весь комментарий
 
 
У меня тетка медик. По всей стране массово увольняют. Это у властных тварей оптимизацией называется. На огромные зарплаты чиновников дармоедов денег хватает, а не медицину нет.
 показать весь комментарий
 
 
Кума работает в Киеве на скорой. На сутки 2 пары рукавиц и столько-же респираторов(((
 показать весь комментарий
 
 
Надо им те респираторы и рукавицы. Вот Мерс Ермаку, это другое дело.
 показать весь комментарий
 
 
Хм.. постоянно новости про увольняющихся медиков идут. я не знаю но говорят на майдане и в АТО добровольцы за идею а не за деньги бороться пошли.. как то странно что за политическую идеологию умирать готовы а за медицинскую общечеловеческую чужие жизни спасать нет желающих 47 медиков уволили во время карантина из роддома на Сумщине, прокуратура открыла дело - Цензор.НЕТ 1397
 показать весь комментарий
 
 
Мені санітарка потрібна. 0.5 ставки. 1500 гривень на місяць.
Підеш?
 показать весь комментарий
 
 
Прочитай еще раз мой комментарий внимательно.
 показать весь комментарий
 
Бугагага когда целую санстанцию ликвидировали где была прокуратура ?У нас уже госсударство летит в бездну и всего лиш год правления
 показать весь комментарий
 
Медиков уволили.. а оказывается не уволили, а сократили - а это разные вещи... И хотелось бы посмотреть на матерей-одиночек пенсионного возраста...
 показать весь комментарий
 
Реформа мудицины идет в нужниковом направлении, т.е. в ж... - успешно загнанные за "бугор" сотни тысяч защитных масок, элементарные условия в больницах отсутствуют и прочие "достижения" - ура, панове!
 показать весь комментарий
 
 
Врачи и медбратва валят пока не поздно. Начальство само не стало бы увольнять по полсотни за раз.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх