 47 медиков уволили во время карантина из роддома на Сумщине, прокуратура открыла дело

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Основанием для этого стал видеосюжет, обнародован на одном из телеканалов. В нем сообщили, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства", — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т.д.

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Производство открыли по ч. 1 ст. 172 УК Украины (грубое нарушение законодательства о труде). Она предусматривает до двух лет исправительных работ.

Досудебное расследование ведут следователи Сумского отдела полиции.