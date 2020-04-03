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Все про:Киевская область (1918) ОГА (1715) Володин Василий (7)

 Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА

До конца апреля в медицинские учреждения Киевской области поступит дополнительно еще 46 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Хочу проинформировать вас о том, что область продолжает готовиться к всплеску эпидемии. По предварительным оценкам медиков можно допустить, что пик заболевания коронавирусом у нас может наступить ориентировочно к 20-м числам апреля", - рассказал он.

Володин рассказал, что для обсервации украинцев, которые вернулись из-за границы, предусмотрено 6 объектов на 860 мест, в них создаются необходимые условия проживания.

"До конца апреля ожидаем закупку еще 46 аппаратов ИВЛ, все они будут направлены в инфекционные отделения больниц области. Уверены, что мы успеем", - добавил Володин.

"Также прорабатываются все возможные варианты местного производства средств дезинфекции…. Мы договорились… с предприятием "Белоцерковвода" о 300 тоннах в месяц дезинфицирующего концентрата. По предварительным оценкам, этого объема для области должно хватить", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186624
 
 
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а причём тут вирус ? главное штрафов по больше собрать .. а то бабушке бене сейчас деньги нужны ..
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а к первым числам мая уже начнут ристартовать экономику.
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Вова, стадіон так стадіон ? Пора пустомейло пора Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА - Цензор.НЕТ 9875 Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА - Цензор.НЕТ 6969
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Как понять *пик эпидемии*? А потом что? Вирус что по графику работает?)) не будет никакого *пика*. Просто пока не изобретут вакцину вирус будет продолжать распространяться.
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а причём тут вирус ? главное штрафов по больше собрать .. а то бабушке бене сейчас деньги нужны ..
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видели когда-нибудь как тушат лесной пожар? просто опахивают трактором участок вокруг и ждут пока всё, что должно выгореть, выгорит. то же самое и с вирусом будет: пока бОльшая часть тех, кого оно берёт, не переболеет, будет достаточно большая заболеваемость. после - так, по мелочам.
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С этим вирусом так уже не будет к сожалению.. поздно. он уже по всему миру почти. весь лес горит. практически нечего уже изолировать.
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а для этого уже всех зараженных из за границы завезли ?
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Я так и знал, что вирус вызывают крашанки!
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А какой по счёту пик то, уже и сбился)) Когда Пик Пиков наступит
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