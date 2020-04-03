 Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Хочу проинформировать вас о том, что область продолжает готовиться к всплеску эпидемии. По предварительным оценкам медиков можно допустить, что пик заболевания коронавирусом у нас может наступить ориентировочно к 20-м числам апреля", - рассказал он.

Володин рассказал, что для обсервации украинцев, которые вернулись из-за границы, предусмотрено 6 объектов на 860 мест, в них создаются необходимые условия проживания.

"До конца апреля ожидаем закупку еще 46 аппаратов ИВЛ, все они будут направлены в инфекционные отделения больниц области. Уверены, что мы успеем", - добавил Володин.

"Также прорабатываются все возможные варианты местного производства средств дезинфекции…. Мы договорились… с предприятием "Белоцерковвода" о 300 тоннах в месяц дезинфицирующего концентрата. По предварительным оценкам, этого объема для области должно хватить", - отметил он.

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